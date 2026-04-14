AC Milan, değeri 52 milyon euro olarak belirlenen Fiorentina'nın yıldızı Moise Kean'ı kadrosuna katmak için Santiago Gimenez'i takas etmeyi planlıyor
Allegri, Kean'ı öncelikli transfer hedefi olarak belirledi
İtalya'dan gelen haberlere göre, Massimiliano Allegri gelecek sezon AC Milan'ın hücum hattını yeniden şekillendirmek amacıyla İtalya milli takım oyuncusu Kean ile yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor.
Teknik direktör, Juventus'ta birlikte çalıştıkları dönemde Kean ile yakın bir işbirliği içindeydi ve 26 yaşındaki oyuncunun San Siro'da forvet hattını yönetmek için ideal fiziksel ve teknik profile sahip olduğuna inanıyor.
İlginin karşılıklı olduğu düşünülüyor ve Kean'ın moda başkentine transfer olmaya açık olduğu belirtiliyor. Fiorentina'nın Avrupa kupalarında yaşadığı zorlukların ardından Floransa'daki geleceği yoğun bir şekilde mercek altına alınan Kean'ın, Crystal Palace'ın elinden Conference League'den elenmesi bekleniyor.
Serbest kalma bedelinin mali engelleri
Kean'ı Milano'ya getirmek için duyulan sportif istek açık olsa da, mali lojistik Rossoneri yönetimi için önemli bir engel teşkil ediyor. Forvetin sözleşmesinde şu anda 52 milyon avro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve Milan bu rakamı nakit olarak ödemek konusunda isteksiz davranıyor.
Kean'ın piyasa değerinin son 12 ayda önemli bir artış göstermediği göz önüne alındığında, kulüp anlaşma için daha ekonomik bir yol arıyor.
Değerlendirme ile serbest kalma bedeli arasındaki farkı kapatmak için Milan, oyuncu artı nakit paketi sunmaya hazır. Haberlere göre Serie A devi, Fiorentina'nın taleplerini karşılamak için Meksika milli takımı oyuncusu Gimenez'i ve 10 ila 15 milyon avro arasında bir nakit enjeksiyonunu içeren bir teklifi değerlendiriyor.
Gimenez yeni bir başlangıç arıyor
Santiago, büyük beklentilerle Milan'a gelmişti ancak İtalya'daki ilk sezonu büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Eski Feyenoord oyuncusu, Allegri'nin taktiksel taleplerine uyum sağlamakta zorlandı ve ilk 11'de yerini sağlamlaştıramadı.
Fiorentina'ya transfer olmak, Meksikalı oyuncunun daha az baskı altında kariyerine yeniden ivme kazandırması için mükemmel bir fırsat olabilir.
Fiorentina için ise, kadrosunu yeniden inşa etmeye çalışan kulüp açısından Gimenez gibi kendini kanıtlamış bir golcüyü kadrosuna katmak cazip bir teklif olabilir. Ancak, forvetin yüksek maaş talebi ve birkaç Premier League kulübünün ilgisi nedeniyle transferin gerçekleşmesi zor görünüyor. Bu durum, oyuncuyu İtalya'da kalmak yerine İngiltere'ye yönelmeye ikna edebilir.
Müzakereler henüz başlangıç aşamasında
Bu transfer gerçekleşirse, İtalya'nın en üst düzey forvet seçeneklerinde büyük bir değişiklik yaşanacak. Milan için bu, Allegri'ye güvenilir bir yardımcısı kazandırma şansı olurken, Fiorentina için ise zorlu bir sezon boyunca istikrarlı olamayan hücum hattını yenileme fırsatı sunuyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi, büyük ölçüde Gimenez'in Floransa'ya transfer olmayı kabul edip etmemesine bağlı olacak.