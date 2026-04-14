Kean'ı Milano'ya getirmek için duyulan sportif istek açık olsa da, mali lojistik Rossoneri yönetimi için önemli bir engel teşkil ediyor. Forvetin sözleşmesinde şu anda 52 milyon avro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve Milan bu rakamı nakit olarak ödemek konusunda isteksiz davranıyor.

Kean'ın piyasa değerinin son 12 ayda önemli bir artış göstermediği göz önüne alındığında, kulüp anlaşma için daha ekonomik bir yol arıyor.

Değerlendirme ile serbest kalma bedeli arasındaki farkı kapatmak için Milan, oyuncu artı nakit paketi sunmaya hazır. Haberlere göre Serie A devi, Fiorentina'nın taleplerini karşılamak için Meksika milli takımı oyuncusu Gimenez'i ve 10 ila 15 milyon avro arasında bir nakit enjeksiyonunu içeren bir teklifi değerlendiriyor.