AC Milan’daki sözleşme tartışmaları sürerken Christian Pulisic’e “kendini sergileme” amaçlı transfer tavsiyesi geldi; ABD Milli Takımı yıldızı, 2026 Dünya Kupası’nda “rahatlama faktörü”nden yararlanacak

Paraguay’ı 4-1 yendikleri maçta hafif bir sakatlık yaşandı ve bu durum, önümüzdeki maçlarda forma giyip giyemeyeceği konusunda bazı endişelere yol açtı; ancak oyuncu antrenmanlara katıldı ve takım sözcüsü bu konuda “günden güne değerlendirilecek” şeklinde bir açıklama yaptı.

Takım için taşıdığı önem göz önüne alındığında Pulisic’e şüphesiz özen gösterilecek ve SoFi Stadyumu’nda tarihe geçecek bir performans sergilemesi, halihazırda üç puanı cebine koymuş olan takımın Avustralya ile Seattle’da oynayacağı maç öncesinde kadroda değişiklikler yapılabileceği anlamına geliyor.

Mauricio Pochettino ve heyecan dolu taraftarlar, Pulisic’i Lumen Field’da sahada görmek isteyecek; oysa oyuncunun kendisinin de sahada göstermesi gereken çok şey var. Uluslararası düzeyde beklentilerin yükünü omuzlamaktan memnun olan Pulisic, belki de ligdeki geleceği hakkında da kafa yoruyor olabilir.

İtalya’da 2027 yazında sona erecek bir sözleşme kapsamında çalışsa da, San Siro’da bu şartlara göre bir uzatma üzerinde anlaşmaya varılmadı. Transfer spekülasyonları, kaçınılmaz bir şekilde, bir süredir tüm hızıyla devam ediyor; eski Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonu için, aralarında Premier Lig’e geri dönüşün de bulunduğu çeşitli transfer noktaları gündeme getiriliyor.

Milano’da bir başka değişim dolu yaz daha yaşanacak; eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Massimiliano Allegri’nin yerine baş antrenör olarak göreve başlayacak. Ancak bu rüzgârların Pulisic’i başka bir yere sürükleyeceğine dair bir garanti yok.