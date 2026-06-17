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AC Milan’daki sözleşme tartışmaları sürerken Christian Pulisic’e “kendini sergileme” amaçlı transfer tavsiyesi geldi; ABD Milli Takımı yıldızı, 2026 Dünya Kupası’nda “rahatlama faktörü”nden yararlanacak
Pulisic, bir sakatlıkla boğuşurken AC Milan’daki geleceği hakkında sorular gündeme geliyor
Paraguay’ı 4-1 yendikleri maçta hafif bir sakatlık yaşandı ve bu durum, önümüzdeki maçlarda forma giyip giyemeyeceği konusunda bazı endişelere yol açtı; ancak oyuncu antrenmanlara katıldı ve takım sözcüsü bu konuda “günden güne değerlendirilecek” şeklinde bir açıklama yaptı.
Takım için taşıdığı önem göz önüne alındığında Pulisic’e şüphesiz özen gösterilecek ve SoFi Stadyumu’nda tarihe geçecek bir performans sergilemesi, halihazırda üç puanı cebine koymuş olan takımın Avustralya ile Seattle’da oynayacağı maç öncesinde kadroda değişiklikler yapılabileceği anlamına geliyor.
Mauricio Pochettino ve heyecan dolu taraftarlar, Pulisic’i Lumen Field’da sahada görmek isteyecek; oysa oyuncunun kendisinin de sahada göstermesi gereken çok şey var. Uluslararası düzeyde beklentilerin yükünü omuzlamaktan memnun olan Pulisic, belki de ligdeki geleceği hakkında da kafa yoruyor olabilir.
İtalya’da 2027 yazında sona erecek bir sözleşme kapsamında çalışsa da, San Siro’da bu şartlara göre bir uzatma üzerinde anlaşmaya varılmadı. Transfer spekülasyonları, kaçınılmaz bir şekilde, bir süredir tüm hızıyla devam ediyor; eski Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonu için, aralarında Premier Lig’e geri dönüşün de bulunduğu çeşitli transfer noktaları gündeme getiriliyor.
Milano’da bir başka değişim dolu yaz daha yaşanacak; eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Massimiliano Allegri’nin yerine baş antrenör olarak göreve başlayacak. Ancak bu rüzgârların Pulisic’i başka bir yere sürükleyeceğine dair bir garanti yok.
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Pulisic vitrinde, peki bir transfer daha yapması gerekiyor mu?
Pulisic’in milli takımda gösterdiği performansla transfer radarlarına girip girmeyeceği sorusu üzerine, 2026 Dünya Kupası final tahminlerinin hazırlandığı bu dönemde GOAL’a özel bir röportaj veren eski ABD Milli Takımı kalecisi Keller şöyle konuştu: “Evet, ama bence Chelsea’deki zorlukların ardından, kendini rahat hissettiğin, başarılı olduğun ve yerini sağlamlaştırdığın bir yerde olmanın bir önemi var; ve bu yer de AC Milan oluyor.
“Hepimiz biliyoruz ki bu, 90’ların AC Milan’ı değil, ama yine de dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dolayısıyla, ‘evet, vitrindeyim, şimdi buraya gideceğim ve temelde yeniden başlamak zorunda kalacağım’ demek...
“Bu meydan okumayı çok sevdim. Farklı bir kulübe, farklı bir lige gitmeyi, kendimi kanıtlamayı, farklı deneyimler yaşamayı çok sevdim; dolayısıyla oyuncu için ne doğruysa, o doğrudur. Christian, ‘hey, İngiltere’de ya da belki İspanya’da bir şans daha denemek istiyorum’ derse, sorun yok; ama aynı zamanda şu anda harika bir yerdesin, yani bu senin için doğruysa, o zaman senin için doğru olan budur.”
Pulisic, İtalya’da geçirdiği hayal kırıklığı dolu 2026 yılının ardından kendini kanıtlamak için sahaya çıkıyor
Pulisic, Paraguay karşısında sergilediği performansla büyük hayranlık uyandırdı; sol kanattan yaptığı hücumlarla rakip savunmacıları alt üst etti ve Folarin Balogun’a mükemmel bir asist yaptı.
2026 yılında Milan formasıyla gol atamayıp turnuvaya gol sıkıntısı çekerek giren Pulisic, Senegal ile oynanan hazırlık maçında attığı golle yeniden formunu buldu ve 27 yaşındaki oyuncu, devre arasında oyundan alınana kadar adeta ateşli bir adam gibi görünüyordu.
Pulisic’in bir şeyleri kanıtlamak istercesine oynayıp oynamadığı sorulduğunda Keller şunları ekledi: “Hiç şüphesiz. Sezona harika bir başlangıç yaptı, ikinci yarıda zorlandı, sezonun sonlarına doğru bir dereceye kadar toparlandı ve ardından bir hazırlık maçında gol ve asist yaptı. Turnuva başlamadan önce bunu konuşuyorduk ve ‘Christian için o golü atmak ve bu kadar iyi oynamak bir rahatlama faktörü mü oldu?’ diyorduk. Açıkçası öyleydi, çünkü ilk yarıda maçı neredeyse rakibin ulaşamayacağı bir noktaya taşıyan muazzam bir performans sergiledi.
“Turnuva öncesinde, yıldızların yıldız gibi oynaması, oyuncuların rollerini yerine getirmesi gerektiğini söylemiştik; ara sıra sürprizler de olursa bu bir artı olurdu. İlk maçta da hemen hemen böyle oldu.”
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ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın maç programı: Dünya Kupası’nda son 32’ye kalma yolunda sıradaki rakip Avustralya
ABD Erkek Milli Takımı, Cuma günü Avustralya ile karşılaşarak sahalara geri dönecek. Bir galibiyet, Türkiye ile oynanacak bir maç kala son 32’ye yükselmeyi garantileyecek ve bazı denemeler yapılmasına imkân tanıyacak.
Pulisic, FIFA’nın en önemli turnuvasının ilerleyen aşamalarına ulaşma çabalarında öncü bir rol üstlenecek ve bu çabaları, 2026 yaz transfer döneminde hücumda yeni bir soluk arayan tüm takımların dikkatini çekecektir.