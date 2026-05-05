AC Milan v Juventus FC - Serie A
AC Milan'da kriz mi? Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları azalırken Massimiliano Allegri, takımla yoğun bir acil toplantı düzenledi

AC Milan, Pazar günü Sassuolo'ya karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan 2-0'lık yenilginin ardından sezonun kritik bir dönüm noktasında bulunuyor. Serie A'da geriye sadece üç maç kalırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansları giderek azalıyor. Teknik direktör Massimiliano Allegri, Milanello'da oyuncularıyla yüz yüze geldi ve ilk dörtte yer almayı garantileyip sezonu kurtarmak için zihniyetlerinde köklü bir değişiklik yapılmasını talep etti.

  • Allegri, Milanello'da hesap sorulmasını istiyor

    Tuttomercatoweb'in haberine göre Allegri, Salı günü gerginliğin dorukta olduğu bir anda kulübün antrenman sahasında oyuncularıyla doğrudan bir konuşma yaptı. Rossoneri son dönemde zor günler geçiriyor ve bu durum Sassuolo'ya karşı alınan 2-0'lık sinir bozucu deplasman yenilgisiyle doruğa ulaştı. Bu kötü gidişatın ardından Milan, 67 puanla Serie A'da üçüncü sırada yer alırken, Juventus ve Roma da onu yakından takip ediyor. 58 yaşındaki teknik direktör, takıma bu sezonki performanslarını değerlendirmesini söyledi ve tam bir çöküşü önlemek için takımın derhal kolektif sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

  US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie A

    Formaya ve sadık taraftarlara saygı

    Teknik direktör, takımın gösterdiği yoğun çabaya büyük önem verdi. Allegri, soyunma odasına net bir mesaj vererek, oyuncuların 10 aydır ciddi ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını hatırlattı ve bu yolu tamamlayıp belirlenen hedeflere ulaşmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Konuşması taktiklerin ötesine geçerek, kulübü temsil etmenin önemini vurguladı. Oyuncularından kendileri, bu prestijli forma ve sadık taraftarlar için durumu tersine çevirmelerini istedi. Deplasman taraftarları, Reggio Emilia'da ilk düdükten son düdüğe kadar takımı aralıksız destekledi ve ancak maçın bitiminden sonra anlaşılabilir bir şekilde hoşnutsuzluklarını dile getirdi.

  • Gerilim ve sükûnetin hassas dengesi

    Zirve görüşmesi yoğun ve samimi bir atmosferde geçse de, eski Juventus teknik direktörü aynı zamanda özgüveni sarsılan takımın psikolojik durumunu da idare etmeye çalışıyor. Milan şu anda dördüncü sıradaki Juventus’a karşı üç puanlık bir avantaj sahibi; bu da, bundan sonraki herhangi bir hatanın felaketle sonuçlanabileceği anlamına geliyor. Teknik direktör, kulübün bu çılgın ilk dört yarışı sırasında soğukkanlılığını koruyabilmesi için mevcut kadrosundan son damla çaba bile olsa sonuna kadar yararlanması gerektiğinin gayet farkında.

    Projenin geleceği gündemde

    Atalanta, Genoa ve Cagliari ile oynanacak kalan üç lig maçı, Allegri’nin görev süresi açısından belirleyici olacak. Kulüp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemek için hayati önem taşıyan puanları toplamak zorunda. Eğer başaramazlarsa, spor projesinde yapılacak köklü değişiklikler, San Siro’da yaklaşan yaz transfer döneminin ana gündem maddesi haline gelebilir.

