AC Milan'da gerginlik tırmanırken Massimiliano Allegri, Zlatan Ibrahimovic ile yaşanan hararetli tartışma iddialarına yanıt verdi
Milan’ın Genoa ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen gergin basın toplantısında Allegri, kulislerdeki zehirli ortam iddialarına yanıt vermek zorunda kaldı. Haberlere göre, teknik direktör ile kulüp danışmanı Ibrahimovic arasındaki ilişkiler kırılma noktasına gelmişti. Ancak Allegri, San Siro’daki sözde gerginlik sorulduğunda her zamanki gibi sakinliğini korudu.
Allegri basın toplantısında, "Her zaman profesyonel bir ilişki kurmaya ve tüm yöneticilerle ve sahiplerle profesyonel bir şekilde ilgilenmeye alışkınım" dedi. "Sadece bu yıl değil, toplantılar sırasında her zaman fikirlerin çatıştığı, hemfikir olabileceğiniz ya da olamayacağınız anlar olmuştur. Ancak bugün tüm enerjimizi yarınki maça odaklamalıyız.
"Bakın, bir şirket içinde her zaman tartışmalar olacaktır; biri olayları beyaz, diğeri siyah, bir diğeri kırmızı olarak görür, ama önemli olan herkesin o şirketin çıkarları için çalışmasıdır. Bundan çok daha kötü tartışmalar yaşadım, ama asıl önemli olan hepimizin aynı yönde çalışmasıdır."
Yönetim kurulundaki ayrılıklar ve geçmişteki sürtüşmeler
Allegri'nin konuyu saptırma çabalarına rağmen, kulüp yönetimi içindeki iç çekişmeler gündemin en önemli maddelerinden biri haline geldi. Söylentilere göre takımda bir bölünme söz konusu; bir tarafta Ibrahimovic ve CEO Giorgio Furlani, diğer tarafta ise Allegri ve spor direktörü Igli Tare yer alıyor. İddiaya göre bu mevcut gerginlik, Ibrahimovic'in aktif futbolculuk günlerinde Emirates Stadyumu'nun soyunma odasında ikili arasında yaşanan meşhur 2012 çatışmasını yansıtıyor.
Tare'nin varlığına değinen Allegri, spor direktörüne desteğini sundu. "Spor direktörümüz Tare var, iyi bir iş çıkardı, hemen uyum sağladık," diye ekledi teknik direktör. "O profesyonel, iyi hazırlanmış biri. Ona yöneltilen tüm bu saldırılar... Sezonun sonuna geldiğinizde, sorumluluk herkes tarafından paylaşılır."
Şampiyonlar Ligi'ne katılma şartı tartışmaya açık değildir
Milan, son sekiz Serie A maçında sadece yedi puan toplayarak geçirdiği kötü performansın ardından şu anda dördüncü sırada bulunuyor. Kulüp sahibi Gerry Cardinale, bu vahim durum hakkında açıkça konuşuyor ve geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın en prestijli turnuvasına katılamamanın proje için kesin bir başarısızlık olarak değerlendirileceğini belirtti. Allegri, patronun bu değerlendirmesine katılarak, böylesine prestijli bir kulüpte yaşanan baskıyı kabul etti.
"Milan'da en iyi sonucu hedeflemek için hırslı olmak normaldir," diye ekledi teknik direktör. "Cardinale'nin sözlerinden memnun kaldım. Yakın zamanda kendisiyle konuştum ve herkesin gerçekten ilgilendiği konu olan bu sezon ve Milan'ın geleceği hakkındaki görüşlerimi paylaştım. Milan her şeyden önce gelir, kulüp herkesten ve her şeyden üstündür. Geri kalanımız ise sadece geçiciyiz."
Kadro rotasyonu sürerken Cenova maçı yaklaşıyor
Rossoneri, Marassi'ye yapacakları deplasmana hazırlanırken, dikkatler yeniden sahaya çevriliyor; Allegri, giderek uzayan sakatlar listesiyle başa çıkmak zorunda. Rafael Leao, Alexis Saelemaekers ve Pervis Estupinan, cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ancak kadroya moral veren bir gelişme de var: Tecrübeli Luka Modric, sadece üç hafta önce elmacık kemiği kırığı nedeniyle ameliyat olmasına rağmen deplasman kadrosuna dahil edildi.
Allegri, “Modric olumlu bir gelişme, oynayabilir” dedi. “Takımla antrenman yaptı ve maskeyi denedi. Samuele Ricci ayak bileğini burktu, yine de bizimle geliyor ve yarın durumuna bakacağız. Şu anda takım, aceleye veya endişeye kapılmamalı. Organizasyona, kararlılığa ve sonucu alabileceğimize dair inanca ihtiyacımız var. 8 Mart'ta derbi sonrası herkes Scudetto'dan bahsediyordu, şimdi ise beşinci sıradaki takımla aramızdaki avantajı kaybettik. Bu, bir şeylerin ters gittiği anlamına geliyor.”