AC Milan'da gerginlik tırmanırken Massimiliano Allegri, Zlatan Ibrahimovic ile yaşanan hararetli tartışma iddialarına yanıt verdi

Milan’ın Genoa ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen gergin basın toplantısında Allegri, kulislerdeki zehirli ortam iddialarına yanıt vermek zorunda kaldı. Haberlere göre, teknik direktör ile kulüp danışmanı Ibrahimovic arasındaki ilişkiler kırılma noktasına gelmişti. Ancak Allegri, San Siro’daki sözde gerginlik sorulduğunda her zamanki gibi sakinliğini korudu.

Allegri basın toplantısında, "Her zaman profesyonel bir ilişki kurmaya ve tüm yöneticilerle ve sahiplerle profesyonel bir şekilde ilgilenmeye alışkınım" dedi. "Sadece bu yıl değil, toplantılar sırasında her zaman fikirlerin çatıştığı, hemfikir olabileceğiniz ya da olamayacağınız anlar olmuştur. Ancak bugün tüm enerjimizi yarınki maça odaklamalıyız.

"Bakın, bir şirket içinde her zaman tartışmalar olacaktır; biri olayları beyaz, diğeri siyah, bir diğeri kırmızı olarak görür, ama önemli olan herkesin o şirketin çıkarları için çalışmasıdır. Bundan çok daha kötü tartışmalar yaşadım, ama asıl önemli olan hepimizin aynı yönde çalışmasıdır."



