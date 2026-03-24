Çeviri:
AC Milan'da ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic'in gol seviyesi neden düştü? Rossoneri efsanesi Massimo Ambrosini, 12 maçlık gol suskunluğunu açıklıyor
Pulisic en son ne zaman AC Milan formasıyla gol attı?
Pulisic, 2025-26 sezonuna olumlu bir başlangıç yaptı ve yedi maçta altı gol kaydetti. Massimiliano Allegri yönetiminde San Siro’da takımın yeniden canlanmasına katkıda bulunarak Milan’ın Serie A şampiyonluk yarışına girmesine yardımcı oldu.
O zamandan beri ara sıra sakatlık sorunları yaşadı ve kas problemleri ortadan kalkmakta zorlandı. En son 28 Aralık'ta Verona'ya karşı 3-0 kazanılan maçta gol attı. Pulisic, Milan'ın Torino'ya karşı 3-2 kazandığı son maçında Adrien Rabiot'ya asist yaptı.
Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda Pulisic'e ihtiyacı olduğu için, gol katkısı konusunda barajın yeniden açılacağı umuluyor. Ancak Allegri, korkutucu Amerikalı forvetine pek de iyilik yapmadığı yönünde eleştiriliyor.
Pulisic neden gol bulmakta zorlanıyor? Ambrosini açıklıyor
GOAL’un son dönemde Pulisic’in sorunlarının ne olduğu yönündeki sorusuna yanıt veren eski Milan orta saha oyuncusu Ambrosini, BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda şunları söyledi: “Bence şu anda bazı fiziksel sorunları var, bu ilk neden. İkinci neden ise, kendi istediği şekilde oynayamıyor olması.
“AC Milan forvetsiz oynamaya karar verdi. O da forvet olmayan Rafael Leao ile birlikte oynuyor. Bana göre bu nedenlerden biri. Öncelikle, formu pek iyi değil. Ancak taktiksel nedenlere bakarsak, Milan'dan daha iyi, daha hücumcu bir takımda oynaması gerekiyor. Milan geriye doğru oynayabiliyor ve bu şu anda onun için iyi değil. Ayrıca normalde kaçırmayacağı bazı gol fırsatlarını kaçırdı.”
Milan, Pulisic'i daha merkezi bir pozisyonda oynatmaya başladığından, Ambrosini, Pulisic'in en iyi pozisyonunun ne olduğu sorulduğunda şunları ekledi: “Ortada değil! O çok zeki bir oyuncu. Zeki oyuncular, oynayacakları doğru alanı bulurlar. Ama elbette, bu alan ortada değil.
“Öne bakarsa, oynayabileceği bir şey, birilerini bulması gerekir. Bana göre Rafael doğru seçim değil. Belki sağ ayağı olduğu için sol tarafı tercih ediyordur. Ama Borussia Dortmund ve Chelsea’de oynadığı sağ tarafta oynaması bile onun için iyi bir yer.”
ABD Milli Takımı'nın yıldızı Pulisic, Serie A'nın en iyi beş oyuncusundan biri mi?
Pulisic, 2023 yılında Stamford Bridge'den transfer olduktan sonra kısa sürede Milan taraftarlarının gönlünü kazandı. İtalya'da kişisel rekorlar kıran oyuncu, iki verimli sezonda gol sayısını 15'ten 17'ye çıkararak kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaştı.
Golfçü kız arkadaşı Alexa Melton'un sık sık desteğiyle San Siro'da taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline geldi. Birçok takım arkadaşının istikrarlı performans gösteremediği bir dönemde, Pulisic'in Serie A'nın elitleri arasında yerini aldığı düşünülüyor.
Milan ile dört Serie A şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Ambrosini, Pulisic'in en iyi performansını sergilediğinde bu ligin en iyi beş oyuncusu arasında yer alıp almadığı sorulduğunda şöyle dedi: “Serie A'da çok fazla büyük oyuncumuz yok. Ama Kenan Yıldız var, Lautaro Martinez var. Elbette Rafael de var. Ama o [Pulisic] en iyilerden biri.”
Şampiyonlar Ligi mücadelesi ve Dünya Kupası finalleri: Pulisic, ilham kaynağı arıyor
Bu yaz ABD Milli Takımı ile kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası’na doğru geri sayım sürerken, kendisine yöneltilen yüksek beklentileri hak ettiğini kanıtlamak Pulisic’e düşüyor. Milan’da forma giydiği dönemde, daha önce birkaç kez dokuz maç boyunca gol atamamıştı.
Fiziksel sorunları ortadan kalktığında her zaman formunu yeniden bulmuş ve 27 yaşındaki çalışkan oyuncunun yakında tekrar gol atmaya başlayacağı bekleniyor. Allegri, hücum seçenekleri konusunda kadrosunu tam olarak tamamladığında, Pulisic'i daha doğal bir pozisyona geri döndürebilir.