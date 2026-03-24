AC Milan'da ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic'in gol seviyesi neden düştü? Rossoneri efsanesi Massimo Ambrosini, 12 maçlık gol suskunluğunu açıklıyor

GOAL’un son dönemde Pulisic’in sorunlarının ne olduğu yönündeki sorusuna yanıt veren eski Milan orta saha oyuncusu Ambrosini, BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda şunları söyledi: “Bence şu anda bazı fiziksel sorunları var, bu ilk neden. İkinci neden ise, kendi istediği şekilde oynayamıyor olması.

“AC Milan forvetsiz oynamaya karar verdi. O da forvet olmayan Rafael Leao ile birlikte oynuyor. Bana göre bu nedenlerden biri. Öncelikle, formu pek iyi değil. Ancak taktiksel nedenlere bakarsak, Milan'dan daha iyi, daha hücumcu bir takımda oynaması gerekiyor. Milan geriye doğru oynayabiliyor ve bu şu anda onun için iyi değil. Ayrıca normalde kaçırmayacağı bazı gol fırsatlarını kaçırdı.”

Milan, Pulisic'i daha merkezi bir pozisyonda oynatmaya başladığından, Ambrosini, Pulisic'in en iyi pozisyonunun ne olduğu sorulduğunda şunları ekledi: “Ortada değil! O çok zeki bir oyuncu. Zeki oyuncular, oynayacakları doğru alanı bulurlar. Ama elbette, bu alan ortada değil.

“Öne bakarsa, oynayabileceği bir şey, birilerini bulması gerekir. Bana göre Rafael doğru seçim değil. Belki sağ ayağı olduğu için sol tarafı tercih ediyordur. Ama Borussia Dortmund ve Chelsea’de oynadığı sağ tarafta oynaması bile onun için iyi bir yer.”