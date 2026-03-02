Getty Images
AC Milan, Corinthians'ın 17 milyon avroluk anlaşmaya rağmen transferi geri çevirmesinin ardından FIFA'ya başvurabilir
Dorival Junior sezon ortasında satışa 'hayır' diyor
Son haftalarda müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, anlaşma başkanlık düzeyinde büyük bir engelle karşılaştı. Kurumsal evraklar düzenli görünse de, bu hamle Brezilya kulübü içinde iç çatışmalara yol açtı. Corinthians teknik direktörü Dorival Junior, oyuncuyu tutmak istediğini açıkça dile getirdi ve bu da kulüp yönetiminin fikrini değiştirmesine neden oldu. "Görüşümü başkana ilettim, o da bunu biliyor. Kulüp, teknik bir geri dönüş mü yoksa sadece finansal bir geri dönüş mü istediğine karar vermelidir. Bu seviyedeki bir oyuncu için, az sayıda maç oynamış olmasına rağmen bu değere sahip olması, piyasada çok daha değerli olduğu anlamına geliyor. Sezon boyunca kimseyi kaybetmek istemiyorum" dedi teknik direktör kararlı bir şekilde.
Yasal belgeler ve FIFA tehdidi
Milan, bağlayıcı bir anlaşma yaptığını düşündüğü için durum giderek karmaşıklaşıyor. Haberlere göre Rossoneri, Corinthians'ın hukuk departmanı tarafından imzalanmış ve transferin ön onayı olarak yorumlanabilecek belgelere sahip. Brezilya ekibi transferi engellemeye devam ederse, İtalyan devi haklarını savunmak için konuyu FIFA'ya taşımaya hazır.
Dava FIFA Uyuşmazlık Çözüm Odasına veya Oyuncuların Statüsü Odasına ulaşırsa, sonuç belirsizliğini koruyacak. Bir mahkemenin, bir kulübü mevcut iradesine aykırı olarak bir oyuncuyu fiziksel olarak transfer etmeye zorlaması çok olası değildir. Bunun yerine, Milan'ın hukuki zaferinin en olası sonucu, önemli bir mali tazminat paketi olacaktır. Ancak Rossoneri'nin birincil hedefi, Massimiliano Allegri'nin yönetiminde gelecek sezon birçok cephede mücadele edecek kadrosunu güçlendirmek için yetenekli orta saha oyuncusunu San Siro'ya getirmektir.
RedBird stratejisi ve Allegri faktörü
Andre'nin transferi, RedBird'ün sahipliği altında oluşturulan transfer felsefesine mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu strateji, genç yetenekleri keşfetmeye, onları birinci takımın temel direkleri haline getirmeye veya Tijjani Reijnders'da görüldüğü gibi önemli bir kâr elde etmek için satmaya odaklanıyor. Ancak, bu özel olarak planlanan 17 milyon avroluk yatırım, henüz büyük bir Avrupa liginde kendini kanıtlamamış bir oyuncu için harcamalarda önemli bir değişikliği yansıtıyor. Karşılaştırma için, Malick Thiaw, Alman Bundesliga'da deneyimi olmasına rağmen 10 milyon avrodan daha az bir bedelle transfer olmuştu.
Bu hamle, birinci takımın teknik kadrosu ile ilginç bir dinamik yaratıyor. Son aylarda Allegri, "garantili" oyuncuları tercih ettiğini açıkça dile getirdi - Scudetto ve Şampiyonlar Ligi'nde hemen rekabet edebilecek deneyime sahip, kendini kanıtlamış yıldızlar. Andre, muazzam potansiyele sahip büyüleyici bir proje olsa da, henüz bitmiş bir ürün değil. Brezilya liginden gelen bir gencin 2026-27 Milan kadrosunda hemen ilk 11'de yer alıp alamayacağı veya zamanla bu role alışacak bir rotasyon oyuncusu olup olmayacağı konusunda sorular var.
Rossoneri için riskli bir yatırım
Yasal engeller biraz sağduyu ile aşılabilirse, Andre gelecek için önemli bir risk olacaktır. Milan taraftarları bu transfer konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Sandro Tonali gibi tanınmış isimlerin geri dönmesini isterken, diğerleri Andre'nin "yeni Kaka" olmasını umuyor. 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'daki scoutların dikkatini çekmiş durumda, ancak Milan'ın anlaşmayı erken sonuçlandırmak için gösterdiği agresif tavır, kulübün ona ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Kulübün yönetimi, modern pazarda, bir teklif savaşı başlamadan önce böyle bir yeteneği kadroya katmanın çok önemli olduğuna inanıyor.
Sonuçta, bu olay İtalyan kulüplerinin değişken Güney Amerika pazarında yolunu bulmaya çalışırken karşılaştığı zorlukları ortaya koyuyor. Premier Lig'deki bazı rakiplerinin sınırsız kaynaklarına sahip olmayan Milan, yetenekleri erken keşfetmeye ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye güvenmek zorunda. Ancak, Corinthians ile şu anda yaşanan çıkmazın da gösterdiği gibi, son imza atılana kadar hiçbir anlaşma tam anlamıyla kesinleşmiş sayılmaz. Şu an için Andre'nin transferi belirsizliğini koruyor ve San Siro'da rüya gibi bir başlangıç ile FIFA'nın hukuk bürolarında uzun süren bir mücadele arasında tehlikeli bir dengede bulunuyor.
