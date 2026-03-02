AC Milan, Corinthians'ın 17 milyon avroluk anlaşmaya rağmen transferi geri çevirmesinin ardından FIFA'ya başvurabilir

Milan, bağlayıcı bir anlaşma yaptığını düşündüğü için durum giderek karmaşıklaşıyor. Haberlere göre Rossoneri, Corinthians'ın hukuk departmanı tarafından imzalanmış ve transferin ön onayı olarak yorumlanabilecek belgelere sahip. Brezilya ekibi transferi engellemeye devam ederse, İtalyan devi haklarını savunmak için konuyu FIFA'ya taşımaya hazır.

Dava FIFA Uyuşmazlık Çözüm Odasına veya Oyuncuların Statüsü Odasına ulaşırsa, sonuç belirsizliğini koruyacak. Bir mahkemenin, bir kulübü mevcut iradesine aykırı olarak bir oyuncuyu fiziksel olarak transfer etmeye zorlaması çok olası değildir. Bunun yerine, Milan'ın hukuki zaferinin en olası sonucu, önemli bir mali tazminat paketi olacaktır. Ancak Rossoneri'nin birincil hedefi, Massimiliano Allegri'nin yönetiminde gelecek sezon birçok cephede mücadele edecek kadrosunu güçlendirmek için yetenekli orta saha oyuncusunu San Siro'ya getirmektir.