AFP
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AC Milan, Avrupa Ligi'ndeki hat-trick performansının ardından Alphadjo Cisse'nin geleceğini yüksek ücretli yeni bir sözleşmeyle güvence altına almak için hızla harekete geçti
Milan, genç kahramanını ödüllendirmek için harekete geçiyor
Milan, Cisse’nin kulüpteki kariyerine yaptığı etkileyici başlangıcın ardından oyuncuyla şartları iyileştirilmiş yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Gazzetta’ya göre 19 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle resmî görüşmeler gelecek haftanın sonuna kadar başlayabilir.
İtalyan kulübü, Cisse’nin A takımının gerçek bir yıldızı olarak kazandığı yeni konumu sözleşmesine yansıtmak için takvim yılının sonuna kadar anlaşmaya varmayı umuyor. Forvetin sözleşmesi zaten 2030 yazına kadar sürüyordu ancak takıma katılır katılmaz yarattığı etki, sözleşme şartlarını iyileştirme planlarını hızlandırdı.
Cisse’nin şu anda sezon başına 800 bin avro kazandığı belirtiliyor. Olası sözleşme uzatmasına imza attığında bu tutarın önemli ölçüde artması bekleniyor.
- AFP
Avrupa tarihi sözleşme telaşını tetikliyor
Önerilen anlaşmanın aciliyet kazanmasının nedeni, Cisse'nin perşembe günü RB Salzburg karşısında Avrupa Ligi'nde alınan 4-0'lık galibiyette sergilediği göz kamaştırıcı performans. Genç oyuncu, kusursuz bir hat-trick yaparak maçın oyuncusu ödülünü kazandı ve adeta futbol dersi verdi.
Cisse böylece büyük bir Avrupa turnuvasında hat-trick yapan en genç İtalyan oyuncu oldu. Bitiriciliğiyle öne çıkan performansı taraftarları büyülerken, Avrupa'nın en parlak genç hücum yeteneklerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Milan yönetimi, kısa sürede maç kazandıran kilit bir oyuncuya dönüşmesini takdir etmek için sözleşmesinin şartlarını hızla iyileştirmeyi öncelik olarak görüyor.
Serie B geçmişinden gelen hızlı yükseliş
Cisse'nin en üst ligde kısa sürede kendini göstermesinin ardında başarılı bir gelişim süreci yatıyor. Milan, bu yılın başındaki ocak transfer döneminin sonunda Cisse'yi Hellas Verona'dan transfer etti, ardından kiralık olarak başka bir takımda oynamasına izin verdi.
2025-26 sezonunun geri kalanını Catanzaro'da geçiren Cisse, Serie B'de etkileyici bir çıkış yaptı. İkinci ligde çıktığı 22 maçta altı gol atarak Milan'ın kendisini transfer etmesinde etkili olan golcülük içgüdüsünü gösterdi. Bu performansını en üst lige de taşıyan Cisse, Milan formasıyla çıktığı ilk yedi maçta beş gol kaydetti.
- AFP
Cisse'yi şimdi ne bekliyor?
Resmi sözleşme görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken Milan, Cisse'nin temsilcileriyle kısa sürede anlaşmaya varmayı hedefliyor. Yönetim, sözleşme yenileme sürecini takvim yılı bitmeden çok önce tamamlamak istiyor. Sahada ise genç forvet, Milan'ın yoğun lig ve Avrupa maçları takviminde yakaladığı olağanüstü ivmeyi sürdürmeye çalışacak.
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