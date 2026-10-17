Milan, Cisse’nin kulüpteki kariyerine yaptığı etkileyici başlangıcın ardından oyuncuyla şartları iyileştirilmiş yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Gazzetta’ya göre 19 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle resmî görüşmeler gelecek haftanın sonuna kadar başlayabilir.

İtalyan kulübü, Cisse’nin A takımının gerçek bir yıldızı olarak kazandığı yeni konumu sözleşmesine yansıtmak için takvim yılının sonuna kadar anlaşmaya varmayı umuyor. Forvetin sözleşmesi zaten 2030 yazına kadar sürüyordu ancak takıma katılır katılmaz yarattığı etki, sözleşme şartlarını iyileştirme planlarını hızlandırdı.

Cisse’nin şu anda sezon başına 800 bin avro kazandığı belirtiliyor. Olası sözleşme uzatmasına imza attığında bu tutarın önemli ölçüde artması bekleniyor.