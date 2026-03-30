AC Milan, Andre için teklifini yükseltti ancak Corinthians, Serie A ekibini belirsizlik içinde bıraktı

Rakamların yükselmesine rağmen, Corinthians henüz İtalyan kulübüne resmi bir yanıt vermedi. Teklif, geçen haftanın başından beri Alvinegro yönetiminin masasında duruyor; ancak Brezilyalı kulüp, kendi altyapısından yetişen oyuncunun uzun vadeli değerini değerlendirirken sakin bir tavır sergiliyor.

Bu oyalama taktiği, sözlü bir anlaşmaya neredeyse varılmışken görüşmelerin daha önce kesintiye uğramasının ardından geldi. O zaman Milan, 17 milyon avroluk bir anlaşmaya çok yaklaşmıştı, ancak Corinthians başkanı Osmar Stabile devreye girerek son anda transferi veto etmiş ve kulübün değerli oyuncusu için daha yüksek bir bedel talep etmişti.







