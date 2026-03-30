AC Milan, Andre için teklifini yükseltti ancak Corinthians, Serie A ekibini belirsizlik içinde bıraktı
Rossoneri, 22 milyon avroluk iyileştirilmiş teklifle geri döndü
ESPN'e göre, yeni teklifin yapısı 18 milyon avro (15,1 milyon sterlin) tutarında garantili bir ücretten ve buna ek olarak performansa bağlı 4 milyon avro (3,4 milyon sterlin) tutarında ek ödemelerden oluşuyor. Bu teklif, şu anda Brezilya kulübünün elinde bulunan oyuncunun ekonomik haklarının %70'i için özel olarak sunulmuş olup, daha önceki başarısız girişimlerin ardından Milan'ın bir uzlaşmaya varmak istediğini ortaya koyuyor.
Corinthians yönetimi sert bir tavır sergiliyor
Rakamların yükselmesine rağmen, Corinthians henüz İtalyan kulübüne resmi bir yanıt vermedi. Teklif, geçen haftanın başından beri Alvinegro yönetiminin masasında duruyor; ancak Brezilyalı kulüp, kendi altyapısından yetişen oyuncunun uzun vadeli değerini değerlendirirken sakin bir tavır sergiliyor.
Bu oyalama taktiği, sözlü bir anlaşmaya neredeyse varılmışken görüşmelerin daha önce kesintiye uğramasının ardından geldi. O zaman Milan, 17 milyon avroluk bir anlaşmaya çok yaklaşmıştı, ancak Corinthians başkanı Osmar Stabile devreye girerek son anda transferi veto etmiş ve kulübün değerli oyuncusu için daha yüksek bir bedel talep etmişti.
Oyuncunun duruşu ve ekonomik hakları
Andre'nin kendisi bu transfer konusunda olumlu bir tavır sergiliyor; haberlere göre genç orta saha oyuncusu, transferin gerçekleşmesini kolaylaştırmak için ekonomik haklarından aldığı %30'luk paydan feragat etmeye hazır. Ancak oyuncunun transferi zorlaması veya kulislerde gerginlik yaratması beklenmiyor; nihai kararı iki kulübün takdirine bırakmayı tercih ediyor.
19 yaşındaki oyuncu, A takıma yükseldiğinden bu yana hızlı bir yükseliş yaşadı, 28 resmi maçta forma giydi ve dört gol attı. Mevcut sözleşmesi Aralık 2029'a kadar geçerli olacak ve Avrupa'dan gelen ilgi artmaya devam ederken, Corinthians'a oyuncunun geleceği ile ilgili her türlü müzakerede önemli bir avantaj sağlıyor.
Milan, yeni bir hayal kırıklığı yaşamamak istiyor
Transfer dönemi yaklaşırken, Rossoneri, daha önce 17 milyon avroluk tekliflerinin reddedilmesiyle sonuçlanan o serüvenin tekrarlanmasını önlemek istiyor. Milan, oyuncunun piyasa değerini karşılayarak ve anlaşmayı satıcı kulübün lehine şekillendirerek, bu çıkmazı nihayet aşmayı ve Güney Amerika’nın en umut vaat eden yeteneklerinden birini kadrosuna katmayı umuyor.
Şu an için top, Corinthians yönetiminin sahasında. Milan kesin bir cevap beklerken, Andre, Serie A'ya geçiş yapmadan önce Brezilya'daki görevlerine, yani Campeonato Brasileiro ve CONMEBOL Libertadores'teki yaklaşan maçlara odaklanmaya devam ediyor.