Rabiot'nun San Siro'daki hayatından duyduğu tam memnuniyet, sözleşmesinin yenilenmesini en önemli önceliklerden biri haline getirdi. Daha temkinli davranan bazı takım arkadaşlarının aksine, orta saha oyuncusu bağlılığını açıkça ortaya koydu.

Rabiot, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Milan'dan ayrılmayı hiç düşünmedim; burada mutluyum" dedi. Bu mutluluk sahada da açıkça görülüyor; özellikle de Torino ve Lecce'ye karşı attığı gollerin ardından yaptığı coşkulu kutlamalarda.

Ayrıca ön libero, derinde oyun kurucu ya da santrforun arkasında görev alarak büyük bir uyum yeteneği de sergiledi. Rabiot, hatlar arasında denge sağlayan hayati bir bağ olmaya devam ediyor.