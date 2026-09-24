Getty Images Sport
Çeviri:
AC Milan, Adrien Rabiot için 2030'a kadar orta sahanın kilit ismini güvence altına alacak "ömür boyu" sözleşmeye hazırlanıyor
Milan, Rabiot için uzun vadeli yeni sözleşme hazırlıyor
Milan, Rabiot'yu uzun vadeli yeni bir sözleşmeyle takımda tutmak istiyor. Gazzetta'ya göre Milan, sözleşmesini en az 2030'a kadar uzatmayı hedefliyor. Kulüp sahibi Cardinale, Fransız oyuncunun sözleşme yenilemesini gündeminin üst sıralarına koydu.
Ekim ayında Milan'a döner dönmez görüşmeleri bizzat yönetmesi bekleniyor. Nisan ayında 32 yaşına girecek olan Rabiot için bu önerilen yenileme, fiilen "ömür boyu" bir anlaşma anlamına gelecek. Bu da çok yönlü orta sahaya üst düzey kariyerini Rossoneri'de tamamlama fırsatı sunuyor.
- Getty Images
Rabiot, San Siro'da huzuru buldu ve bağlılığını gösterdi
Rabiot'nun San Siro'daki hayatından duyduğu tam memnuniyet, sözleşmesinin yenilenmesini en önemli önceliklerden biri haline getirdi. Daha temkinli davranan bazı takım arkadaşlarının aksine, orta saha oyuncusu bağlılığını açıkça ortaya koydu.
Rabiot, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Milan'dan ayrılmayı hiç düşünmedim; burada mutluyum" dedi. Bu mutluluk sahada da açıkça görülüyor; özellikle de Torino ve Lecce'ye karşı attığı gollerin ardından yaptığı coşkulu kutlamalarda.
Ayrıca ön libero, derinde oyun kurucu ya da santrforun arkasında görev alarak büyük bir uyum yeteneği de sergiledi. Rabiot, hatlar arasında denge sağlayan hayati bir bağ olmaya devam ediyor.
Ucuza yapılan transfer Serie A'da anında etki yarattı
Fransa milli futbolcusu 1 Eylül 2025'te San Siro'ya Marsilya'dan sadece 7 milyon euro karşılığında geldi. Max Allegri'nin kulübedeki varlığı, Milan'ın gerçek bir kelepiri kapmasını sağladı.
Bu transfer, Marsilya'da eski takım arkadaşı Jonathan Rowe ile yaşanan bir tartışmanın ardından gerçekleşti; bu olay dönemin teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin iki oyuncuyu da kadro dışı bırakmasına yol açtı. Juventus'tan ayrıldıktan sonra Rabiot'nun bonservissiz olarak Marsilya'ya katıldığını gören Milan, fırsatı değerlendirdi.
İlk sezonunda Rabiot, sakatlık ve ceza nedeniyle Serie A'da sadece yedi maç kaçırdı. Diğer 29 maçında ise her karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve hiçbirinde son düdükten önce oyundan alınmadı.
- AFP
Cardinale, ekimde sözleşme görüşmelerine liderlik etmeye hazır
Teknik direktör Ruben Amorim ile kararlaştırılan uzun bir tatilin ardından Rabiot, bu sezon anında etki yarattı. Torino karşısında oyuna sonradan giren oyuncu, gol atıp asist yaptıktan sonra Juventus, Lazio ve Lecce maçlarına ilk 11'de başladı.
Cardinale, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde resmi olarak sözleşme görüşmelerini başlatacak. Kesin süre ve mali şartlar henüz netleşmemiş olsa da Milan'ın Rabiot'yu takımda tutma niyeti açık.
Annesi ve menajeri Veronique'in işlerini yürüttüğü orta saha oyuncusu, geleceğini belirlemeye hazırlanıyor. Her şey, Rabiot'nun gelecek yıllarda da Milan orta sahasının bel kemiği olarak kalacağına işaret ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun