2026/27 İç Saha Forması, formanın ön ve arka yüzü boyunca uzanan kalın kırmızı ve siyah çizgileri, cesur, geniş ve tartışmasız şekilde geri getiriyor; bu görünüm, beyaz şort ve siyah çorapların dönüşüyle tamamlanıyor. Her zaman kendi başına anlam taşıyan bir görünüm.

Bunlar sadece çizgiler değil; AC Milan'ın ayırt edici işareti. Her detay bu kimliği pekiştiriyor. ‘Milan'dan dünyaya’ yazısı, kulübü her kıtada evinde hissettirebilen dünya çapındaki milyonlarca taraftara saygı duruşunda bulunuyor. Arka yaka kısmında yer alan balmumu mühür, Rossoneri armasını ölümsüzleştiriyor: AC Milan'ın özü, her formaya onun gerçek imzası olarak işlenmiş, ebeveynden çocuğa aktarılan zamansız bir miras.

Replika forma £85, orijinal versiyon ise £125 fiyatla satışa sunuluyor.



