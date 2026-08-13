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AC Milan 26-27 home kit PUMA
Angelica Daujotas

Çeviri:

AC Milan 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızdırılan görseller ve fiyatlar

SHOPPING
KITS
AC Milan
Serie A

AC Milan'in 2026-27 sezonundaki yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

AC Milan'ın 2026-27 formaları hakkında, sızdırılan tasarımlar, renk seçenekleri ve beklenen çıkış tarihleri dahil bilmeniz gereken her şey.

GOAL AC Milan'ın yeni 2026-27 formalarıyla ilgili, çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği dahil bilmeniz gereken her şeye göz atıyor

  • AC Milan 26-27 home kit PUMA

    AC Milan 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    2026/27 İç Saha Forması, formanın ön ve arka yüzü boyunca uzanan kalın kırmızı ve siyah çizgileri, cesur, geniş ve tartışmasız şekilde geri getiriyor; bu görünüm, beyaz şort ve siyah çorapların dönüşüyle tamamlanıyor. Her zaman kendi başına anlam taşıyan bir görünüm.

    Bunlar sadece çizgiler değil; AC Milan'ın ayırt edici işareti. Her detay bu kimliği pekiştiriyor. ‘Milan'dan dünyaya’ yazısı, kulübü her kıtada evinde hissettirebilen dünya çapındaki milyonlarca taraftara saygı duruşunda bulunuyor. Arka yaka kısmında yer alan balmumu mühür, Rossoneri armasını ölümsüzleştiriyor: AC Milan'ın özü, her formaya onun gerçek imzası olarak işlenmiş, ebeveynden çocuğa aktarılan zamansız bir miras.

    Replika forma £85, orijinal versiyon ise £125 fiyatla satışa sunuluyor.


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  • AC Milan Away 26-27 kitPUMA

    AC Milan 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    AC Milan'ın 2026-27 deplasman forması, en büyük anların rengi olan klasik beyazdır. Bu, her aksiliği yeni bir başlangıç noktasına dönüştüren bir zihniyettir; AC Milan taraftarlarının bunu tek bir cümlede damıttığı düşünce şudur: “Dopo Istanbul c’è sempre Atene” (İstanbul'dan sonra her zaman Atina vardır). Yakanın arka kısmına basılan bu birkaç kelime, İstanbul'un karanlığının ardından Atina'nın ışığını yaşayanlarla, şimdi bu mirası ileriye taşıyan yeni nesilleri birbirine bağlıyor.



  • AC Milan 2026-27 third kit PUMA

    AC Milan 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    AC Milan'ın 2026-27 üçüncü forması, dikkat çekici floresan kırmızı detaylarla vurgulanan koyu siyah/kömür grisi zemin üzerine kurulu şık ve modern bir görünüm sunuyor. "Rossoneri yeni bir ışık altında" konsepti etrafında tasarlanan forma, kulübün ikonik renk paletini ortada konumlandırılmış canlı kırmızı logolar, yuvarlak yaka, kol manşetleri ve arka yaka çizgisinin altında yer alan zarif bir Diavolo şeytan amblemiyle yeniden yorumluyor. En dikkat çekici özelliği ise UV'ye duyarlı unsurları; bunlar, forma üzerindeki seçili detayların ışık koşullarına bağlı olarak görünümünü dinamik şekilde değiştirmesini sağlıyor.



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