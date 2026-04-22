AC Milan 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Sızan bilgilere göre AC Milan, 2026-27 sezonu için klasik beyaz deplasman forması tasarımını koruyacak, ancak buna lüks bir dokunuş katacak. Formanın beyaz rengiyle altın ve siyah detayların bir araya getirilmesi bekleniyor; bu da forma daha kaliteli ve kutlama havası katacak.

Öne çıkan bir söylenti, amblemin etrafına altın renkli bir defne çelenginin ekleneceği yönünde; bu, San Siro'nun yıldönümü gibi önemli bir dönüm noktasını simgeliyor olabilir.

Deplasman forması genellikle iç saha formasından kısa bir süre sonra piyasaya sürülür, bu da 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Fiyatların iç saha formasıyla aynı olması bekleniyor; standart replika formaların fiyatı 80-90 sterlin, orijinal versiyonların fiyatı ise 120-130 sterlin civarında olacak.

Bu söylenti doğruysa, Milan'ın deplasman formasında altın detayların nadir bir dönüşü olacak ve zaten ikonik olan görünüme anma niteliğinde bir hava katacak.



