AC Milan 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

AC Milan'ın 2026-27 sezonundaki formaları hakkında bilmeniz gereken her şey: sızan tasarımlar, renk seçenekleri ve beklenen çıkış tarihleri dahil.

Önemli: Bu formaların hiçbiri henüz kulüp veya üretici tarafından resmi olarak onaylanmamıştır. Tüm detaylar sızıntılara ve erken bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle nihai tasarımlar hala değişebilir.

GOAL, Pulisic, Modric ve Rabiot gibi oyuncuların önümüzdeki sezonda giyecekleri formaları inceliyor...

  • AC Milan 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    AC Milan’ın 2026-27 sezonu iç saha forması, geleneğe dönüş niteliğinde olacak gibi görünüyor. Sızan bilgilere göre Puma, son dönemdeki deneysel tasarımlardan uzaklaşarak kulübün 90’ların sonlarındaki döneminden esinlenen daha geniş ve klasik çizgileri geri getiriyor.

    Tasarımın, kırmızı detaylara sahip siyah yaka ve manşetler içerdiği, sponsor ve marka logolarının ise ikonik Rossoneri renk paletinde öne çıkması için beyaz renkte yer aldığı bildiriliyor.

    Önceki lansman döngüleri takip edilirse, iç saha forması muhtemelen sezon öncesi hazırlık döneminden önce, 2026 yılının Mayıs ve Haziran ayları arasında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma son yıllara paralel olacak ve replika versiyonların yaklaşık 80-90 sterlin, orijinal oyuncu versiyonlarının ise 120-130 sterlin civarında olması bekleniyor.

    Genel olarak, bu tasarım Milan'ın mirasına kasıtlı bir gönderme gibi görünüyor, ancak resmi olarak tanıtılana kadar kumaş desenleri ve son rötuşlar gibi detaylar henüz teyit edilmedi.

  • AC Milan 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Sızan bilgilere göre AC Milan, 2026-27 sezonu için klasik beyaz deplasman forması tasarımını koruyacak, ancak buna lüks bir dokunuş katacak. Formanın beyaz rengiyle altın ve siyah detayların bir araya getirilmesi bekleniyor; bu da forma daha kaliteli ve kutlama havası katacak.

    Öne çıkan bir söylenti, amblemin etrafına altın renkli bir defne çelenginin ekleneceği yönünde; bu, San Siro'nun yıldönümü gibi önemli bir dönüm noktasını simgeliyor olabilir.

    Deplasman forması genellikle iç saha formasından kısa bir süre sonra piyasaya sürülür, bu da 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Fiyatların iç saha formasıyla aynı olması bekleniyor; standart replika formaların fiyatı 80-90 sterlin, orijinal versiyonların fiyatı ise 120-130 sterlin civarında olacak.

    Bu söylenti doğruysa, Milan'ın deplasman formasında altın detayların nadir bir dönüşü olacak ve zaten ikonik olan görünüme anma niteliğinde bir hava katacak.


  • AC Milan 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü forma sızıntısı, cesur ve modern bir yönelim olduğunu gösteriyor. Derin kömür grisi bir zemin renginin hakim olması beklenirken, çarpıcı pembe-kırmızı logolarla birleştirilerek yüksek kontrastlı ve çağdaş bir görünüm elde edilecek.

    Ortaya yerleştirilmiş marka logosu ve yaka ile kollardaki ince kırmızı şeritler gibi tasarım öğeleri, Milan'ın geleneksel renk paletine atıfta bulunurken, formaya fütüristik bir hava katıyor.

    Tüm erken sızıntılarda olduğu gibi, logoların ve süsleme detaylarının nihai konumları, ürünün piyasaya sürülmesinden önce değişebilir.


