AC Milan 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

AC Milan’ın 2026-27 sezonu iç saha forması, geleneğe dönüş niteliğinde olacak gibi görünüyor. Sızan bilgilere göre Puma, son dönemdeki deneysel tasarımlardan uzaklaşarak kulübün 90’ların sonlarındaki döneminden esinlenen daha geniş ve klasik çizgileri geri getiriyor.
Tasarımın, kırmızı detaylara sahip siyah yaka ve manşetler içerdiği, sponsor ve marka logolarının ise ikonik Rossoneri renk paletinde öne çıkması için beyaz renkte yer aldığı bildiriliyor.
Önceki lansman döngüleri takip edilirse, iç saha forması muhtemelen sezon öncesi hazırlık döneminden önce, 2026 yılının Mayıs ve Haziran ayları arasında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma son yıllara paralel olacak ve replika versiyonların yaklaşık 80-90 sterlin, orijinal oyuncu versiyonlarının ise 120-130 sterlin civarında olması bekleniyor.
Genel olarak, bu tasarım Milan'ın mirasına kasıtlı bir gönderme gibi görünüyor, ancak resmi olarak tanıtılana kadar kumaş desenleri ve son rötuşlar gibi detaylar henüz teyit edilmedi.