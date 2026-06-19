Bu muazzam yetenekler, daha önce birçok Afrikalı yeteneği yetiştirmeyi başaran ve en önemlisi daha önce Manchester United’da forma giymiş Senegalli Mame Diouf’u da mezun eden, Senegal’de bulunan Maouadi Wadi Akademisi’nin dikkatini çekti.

Akademi, Tromsø kulübünün en önemli stratejik ortağı olarak kabul ediliyor ve bu nedenle, Kinteh’in Şubat 2025’te takım arkadaşı Masamba M’Baye ile birlikte Norveç kulübünde deneme antrenmanlarına katıldıktan sonra Avrupa sahalarında kariyerine başlamasına yardımcı oldu.

Mbaye denemelerde başarılı olamadı, ancak Kinteh kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve bu da Tromsø’nun onunla 2029 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme imzalamasına neden oldu.

Kinteh, yedek takımda sadece 3 maç oynadıktan sonra hızla A takımda forma giymeyi başardı ve kısa sürede, Mayıs 2025'te Norveç Ligi'nin en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı.

Gambiyalı savunma oyuncusu, milli takımın da dikkatini çekti ve geçen yılın Ağustos ayında ilk kez milli takıma çağrıldı; ardından geçen Ekim ayında 2026 Dünya Kupası elemelerinde Gabon’a karşı ilk maçına çıktı.