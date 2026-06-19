Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

Çeviri:

Abubakar Kinteh… Afrika’nın güneşi ve Avrupa’nın karlarını aşan esmer bir mücevher, Asya şampiyonu oldu

FEATURES
Al Ahli
Premier Lig
Tromsoe
A. Kinteh
Suudi Arabistan
Norveç
Gambiya

Gambiyalı savunma oyuncusu, "Al-Raqi"nin ilk transferi oldu

Suudi Ligi’nde transfer dönemi başladı ve ilk hamle, Asya şampiyonu Al-Ahli’den geldi. Kulüp, yaklaşan yaz transfer döneminde ilk transferini açıkladı: Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh.

Al-Ahli, bugün Cuma günü, Norveç'in Tromsø takımından gelen Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh ile 2031'de sona erecek 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

  • Abubakar Sidi Kinteh kimdir?

    Aboubakar Sidi Kinteh, 30 Kasım 2006 tarihinde doğan 19 yaşındaki genç bir Gambiyalı defans oyuncusudur.

    Kinteh, erken yaşlarda dikkatleri üzerine çeken özel bir özelliğe sahiptir: sol ayağıyla oynayabilme yeteneği. Bu, defans oyuncularında nadir görülen bir özelliktir ve son yıllarda antrenörlerin aradığı özelliklerden biri haline gelmiştir.

    Kinteh’in sol ayağıyla oynama yeteneği, onu topu dışarı çıkarmada sihirli bir çözüm haline getirmiştir. Bu, sahip olduğu bir diğer avantajdır; çünkü baskı altında ne korkmuş ne de gergin görünür, aksine oyunu olağanüstü bir şekilde kurabilir.

    Bu yetenek, fiziksel gücü, hızı ve alanları olağanüstü bir şekilde kapatma becerisi gibi temel savunma yeteneklerinden hiçbirini gölgelememiştir; bu da onu neredeyse kusursuz bir savunma oyuncusu haline getirmiştir.

    • Reklam

  • Afrika’nın güneşinden Avrupa’nın karına

    Bu muazzam yetenekler, daha önce birçok Afrikalı yeteneği yetiştirmeyi başaran ve en önemlisi daha önce Manchester United’da forma giymiş Senegalli Mame Diouf’u da mezun eden, Senegal’de bulunan Maouadi Wadi Akademisi’nin dikkatini çekti.

    Akademi, Tromsø kulübünün en önemli stratejik ortağı olarak kabul ediliyor ve bu nedenle, Kinteh’in Şubat 2025’te takım arkadaşı Masamba M’Baye ile birlikte Norveç kulübünde deneme antrenmanlarına katıldıktan sonra Avrupa sahalarında kariyerine başlamasına yardımcı oldu.

    Mbaye denemelerde başarılı olamadı, ancak Kinteh kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve bu da Tromsø’nun onunla 2029 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme imzalamasına neden oldu.

    Kinteh, yedek takımda sadece 3 maç oynadıktan sonra hızla A takımda forma giymeyi başardı ve kısa sürede, Mayıs 2025'te Norveç Ligi'nin en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı.

    Gambiyalı savunma oyuncusu, milli takımın da dikkatini çekti ve geçen yılın Ağustos ayında ilk kez milli takıma çağrıldı; ardından geçen Ekim ayında 2026 Dünya Kupası elemelerinde Gabon’a karşı ilk maçına çıktı.

  • Avrupa'da bir mücadele... Zafer ise Asya şampiyonunun oldu

    Geçen yaz, Tromsø, Gambiyalı defans oyuncusunu kadrosuna kattıktan birkaç ay sonra 5 milyon euro karşılığında satması için bir teklif aldı; ancak daha yüksek bir gelir elde etme isteği nedeniyle onu elinden çıkarmayı reddetti.

    Bu yaz transfer piyasası hareketlenmeye başlayınca, 19 yaşındaki oyuncu, Belçika'nın Club Brugge, Almanya'nın Köln, Fransa'nın Strasbourg ve Türkiye'nin Trabzonspor gibi birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti.

    Avrupa’dan gelen yoğun ilgiye rağmen, Al-Ahli, Kinteh ile 7 milyon avro karşılığında kesin bir sözleşme imzalamayı başardı; bu tutar, Norveç kulübüne birkaç taksitte ödenecek.

    Al-Ahli taraftarları, genç savunmacının Brezilyalı Roger Ibáñez, Türk Merih Demiral, Ryan Hamed ve Muhammed Süleyman Bekir gibi takımın sahip olduğu seçkin savunma oyuncuları geleneğini sürdürmesini umuyor.