Emanuele Tramacere

Abodi, Dimarco'yu savundu: "Anlamsız bir tartışma, kışkırtıcı hiçbir şey yok"

Galler-Bosna maçının sonunda, Federico Dimarco'nun da aralarında bulunduğu bir grup Azzurri oyuncusunun sevinç gösterisi, Bosnalıların penaltı atışlarında İtalya'ya karşı Dünya Kupası Playoff finallerine yükselmesiyle birlikte viral oldu.


Bosna'da basın ve yerel taraftarlar arasında "kibirli İtalyanlar"dan söz eden bir tartışma çıktı, ancak Inter'in bekini ve Azzurri'yi savunmak için bugün Gazzetta dello Sport'a konuşan Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Andrea Abodi, Gattuso'nun milli takımı etrafındaki medya karmaşasını yatıştırmaya çalıştı.


  • BERGAMO'DA

    "Perşembe akşamı bağırdığım için sesim biraz kısıldı... Bergamo'da bir yandan makul bir sakinlik sergilemeye çalışan bakan, diğer yandan da kibar bir coşku göstermeye çalışan Andrea vardı. Devre arasında Gattuso'dan kesin bir mesaj gelmiş olmalı ki, sahaya geri döndüğünde Milli Takım kendini serbest bıraktı ve en iyi performansını sergiledi"

  • BOSNA VE DÜŞMANCA BİR STADYUM

    "İyi bir performans sergilemek için gerekli tüm koşulların mevcut olduğuna inanıyorum; bu sadece teknik açıdan değil, psikolojik açıdan da geçerli. Elbette, normal olduğu gibi düşmanca bir stadyumda oynayacağız, ancak İtalyan taraftarların varlığı kesinlikle coşkulu ve gürültülü olacak. İtalya'dan milyonlarca kalp güçlü bir şekilde atacak ve eminim ki çocuklar bunu iyi hissedecekler. Artık öğrenecek pek bir şey yok, sadece en derin enerjileri ve en derin duyguları geri kazanmak gerekiyor. Nihai sonuç tek olabilir: 12 Haziran'da Kanada'da İtalya."

  • ANLAMSIZ TARTIŞMA

    "Viral olan sevinç videosu mu? Bana aşırı bir coşku varmış gibi gelmedi, o anda ne düşündüklerini bile bilmiyorum. O sevinç gösterisine neden bu kadar fazla anlam yüklendiğini anlamıyorum, maçını yeni bitirmiş gençlerden bahsediyoruz, bence kınanacak ya da kışkırtıcı bir şey yok. Bunu geride bırakalım, zaten objektif olarak yeterince karmaşık durumlarımız var, bu tartışmanın bir anlamı yok."

