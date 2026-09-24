24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP
Çeviri:

Abdulkaddus Atiyye: Cristiano Ronaldo'nun alaylarıyla Suudi Arabistan'ın zaferine ulaşan Oliver Kahn'ın öğrencisi

FEATURES
A. Atiah
C. Ronaldo
O. Kahn
Umman - Suudi Arabistan
Umman
Suudi Arabistan
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Portekiz
Almanya
Umman

Suudi Arabistanlı kaleci tarihi anlar yaşıyor

El-Ula kalecisi Abdülkaddus Atiyye'nin, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kadrosuna katılması sıradan bir haber değildi; aksine, en dipten başlayıp onu zaferin zirvesine ulaştıran uzun bir hikâyenin son perdesiydi.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkan Nevvaf el-Ukaydi'nin yerine Atiyye'yi "Körfez 27"de Suudi Arabistan kadrosuna davet ettiğini açıkladı.

  • Körfez'den Körfez'e

    Körfez turnuvasında yer almak Atiyye için yabancı bir şey olmayacak; çünkü bu turnuva, henüz yalnızca yirmi yaşındayken Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosuna ilk kez çağrıldığı turnuvaydı.

    2017 yılında Kuveyt'te düzenlenen Körfez Kupası 23'te, turnuvada Suudi Arabistan Milli Takımı'nı geçici olarak çalıştıran Hırvat Krunoslav Jurcic, genç kaleciyi yetenekler takımından 6 genç oyuncu arasında kadroya çağırmaya karar verdi.

    Abdülkuddus'ün o turnuvada hiçbir maçta forma giymediği doğru; ancak bu, özellikle uluslararası düzeyde kariyerinde bir dönüm noktası olarak kaldı.

    Turnuvanın sona ermesinin ardından Atiyye, Arjantinli teknik direktör Juan Antonio Pizzi yönetiminde Suudi Arabistan Milli Takımı ile ilk maçını oynadı; bu maç, Şubat 2018'de Basra'da Irak'a hazırlık maçında 4-1 kaybedilen karşılaşmada yedek olarak sahaya çıkmasıyla gerçekleşti.

    • Reklam

  • Oliver Kahn'ın öğrencisi

    Bu esnada Suudi Arabistan Milli Takımı, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı efsanesi Oliver Kahn önderliğinde kaleciler için Almanya'da bir kamp düzenledi.

    Kamp, 2018 yılının Ocak ayında, Körfez 23 turnuvasının sona ermesinin ardından ve genç kaleci için tarihi öneme sahip Irak hazırlık maçından önce Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirildi.

    Böylece Abdülkuddüs Atiyye kendini birden efsanelerin yolunda buldu; Oliver Kahn'ın elinden öğrenerek ve 20 yaşında Suudi Arabistan Milli Takımı'nda oynayarak, gelişim yolunda yeni bir adım olarak El-Feyha ile sözleşme imzaladı.

  • Ronaldo'nun alayı

    Ancak beklenenin aksine, Abdulkuddüs Atiyye'nin kariyeri büyük ölçüde sönükleşti ve adı, gelecek yıllarda Suudi Arabistan'ın kalesini koruması beklenen genç bir kaleci olarak eskiden gördüğü ilgiyi artık görmez oldu.

    El-Feyha ile yalnızca yarım sezonun ardından Abdulkuddüs Atiyye, 6 yıl birlikte kaldığı El-Vahda'ya transfer oldu; bu süre boyunca takımın Roshn Ligi'ne dönüşüne katkı sağladı ve bu dönemde tek sezonluk El-Adale'ye kiralanması da yaşandı.

    Tüm bunlar sıradandı; ta ki 9 Şubat 2023 gününe kadar. O gün El-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Ligi tarihinin en hızlı süper hat-trick'ini Abdulkuddüs Atiyye karşısında kaydederek tarihe geçti.

    El-Vahda, Ronaldo'nun dört golüyle El-Nassr'a mağlup oldu; ancak en büyük kaybeden, taraftarlardan ve yerel ile uluslararası medyadan alaya varan sert eleştirilere maruz kalan Suudi kaleci oldu.

    O dönemde Atiyye'yi savunmak ve desteklemek için birçok kampanya başladı; ancak ona en büyük desteği veren, onu birkaç adım ileriye taşıyan ve şu anki noktasına gelmesini sağlayan alay kampanyası oldu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • El-Uveys'in yedeği

    Al Wahda ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eren Abdulkuddus Atiyye, bonservis bedeli ödenmeden Al Taawoun kulübüne transfer oldu; ancak burada uzun süre kalmadı ve iki sezonun ardından takımdan ayrıldı.

    Atiyye'nin ayrılışı herhangi bir kulübe değildi; kendisi, Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde mücadele eden Al Ula kulübünün, tecrübeli file bekçisi Mohammed Al Owais'in Al Hilal'e transfer olmasının ardından yerine tercih ettiği kaleci oldu.

    Al Ula, tarihinde ilk kez Roshn Ligi'ne çıkmak için Suudi kaleciye güveniyor. Kulüp, geçen sezon buna oldukça yaklaşmış, ancak play-off maçında Al Diriyah'a mağlup olmuştu.

  • Denis'in keşfi

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu günden bu yana Donis, Abdulkaddus Atiyye'nin yeteneklerine dair net bir inanç sergiledi ve onu Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesindeki son kampa dahil etti.

    Atiyye'nin davet edilmesi sürpriz olmuştu; özellikle de Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosunda en az süre alan oyuncu olması nedeniyle, zira geçtiğimiz sezon Et-Teavun ile yalnızca 90 dakika sahada kalmıştı.

    Dünya Kupası nihai kadrosundan çıkarılmasına rağmen, kaleci Nevaf el-Ukaydi'nin sakatlanmasının hemen ardından Körfez Kupası 27'de kadroya hızla geri döndü ve Donis'in kendisine olan inancını kanıtladı.

    29 yaşındaki kaleci, tam 8 yıllık bir aranın ardından Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosuna dönerek hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini ve alay konusu olmanın belki de zirveye giden yolun başlangıcı olabileceğini kanıtladı.

Gulf Cup
Umman crest
Umman
OMA
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA