Ancak beklenenin aksine, Abdulkuddüs Atiyye'nin kariyeri büyük ölçüde sönükleşti ve adı, gelecek yıllarda Suudi Arabistan'ın kalesini koruması beklenen genç bir kaleci olarak eskiden gördüğü ilgiyi artık görmez oldu.
El-Feyha ile yalnızca yarım sezonun ardından Abdulkuddüs Atiyye, 6 yıl birlikte kaldığı El-Vahda'ya transfer oldu; bu süre boyunca takımın Roshn Ligi'ne dönüşüne katkı sağladı ve bu dönemde tek sezonluk El-Adale'ye kiralanması da yaşandı.
Tüm bunlar sıradandı; ta ki 9 Şubat 2023 gününe kadar. O gün El-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Ligi tarihinin en hızlı süper hat-trick'ini Abdulkuddüs Atiyye karşısında kaydederek tarihe geçti.
El-Vahda, Ronaldo'nun dört golüyle El-Nassr'a mağlup oldu; ancak en büyük kaybeden, taraftarlardan ve yerel ile uluslararası medyadan alaya varan sert eleştirilere maruz kalan Suudi kaleci oldu.
O dönemde Atiyye'yi savunmak ve desteklemek için birçok kampanya başladı; ancak ona en büyük desteği veren, onu birkaç adım ileriye taşıyan ve şu anki noktasına gelmesini sağlayan alay kampanyası oldu.