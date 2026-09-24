Körfez turnuvasında yer almak Atiyye için yabancı bir şey olmayacak; çünkü bu turnuva, henüz yalnızca yirmi yaşındayken Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosuna ilk kez çağrıldığı turnuvaydı.

2017 yılında Kuveyt'te düzenlenen Körfez Kupası 23'te, turnuvada Suudi Arabistan Milli Takımı'nı geçici olarak çalıştıran Hırvat Krunoslav Jurcic, genç kaleciyi yetenekler takımından 6 genç oyuncu arasında kadroya çağırmaya karar verdi.

Abdülkuddus'ün o turnuvada hiçbir maçta forma giymediği doğru; ancak bu, özellikle uluslararası düzeyde kariyerinde bir dönüm noktası olarak kaldı.

Turnuvanın sona ermesinin ardından Atiyye, Arjantinli teknik direktör Juan Antonio Pizzi yönetiminde Suudi Arabistan Milli Takımı ile ilk maçını oynadı; bu maç, Şubat 2018'de Basra'da Irak'a hazırlık maçında 4-1 kaybedilen karşılaşmada yedek olarak sahaya çıkmasıyla gerçekleşti.