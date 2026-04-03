Abdukodir Khusanov Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Abdukodir Khusanov nasıl yeniden ayağa kalkarak Manchester City’nin yeni kült kahramanı oldu – ve kulübün geleceğe yönelik savunma planına nasıl uyum sağlıyor?

M.City
A. Khusanov
Premier Lig
FA Kupası
M.City - Liverpool
Takımlarının Arsenal’i mağlup ederek Carabao Kupası finalini kazanmasından birkaç saat sonra, uykusuz gözlü Manchester City taraftarları Londra Euston’dan Manchester’a dönen Avanti West Coast trenine akın etti – ve herkesin dilinde tek bir isim vardı. Ama bu isim, maçı kazandıran kendi altyapısından yetişen Nico O’Reilly değildi. "Abdukodir Khusanov ne kadar iyi?!" diye sordu biri. "O tam bir canavar!" diye cevap geldi. City taraftarlarının yeni bir kült kahramanı olduğu açıktı.

Kemikleri kıracak kadar sert müdahaleler yapabilen bu mütevazı Özbekistanlı milli oyuncuya yönelik taraftarların coşkulu heyecanı, kısa süre sonra Roma İmparatorluğu’nun son günlerini andırmaya başlayan tren kuzeye doğru hızlanırken de devam etti. “Özbekler ona bayılıyor, o onların Gareth Bale’i,” diye bir yorum daha geldi.

Ardından, bu cevheri Lens'ten keşfedip Ocak 2025'te 31 milyon sterline City'ye getirenlere takdir dolu sözler geldi: "Scoutlarımız harika bir iş çıkardı!"

Bu scoutlar, City'nin 180 milyon sterlinlik harcama çılgınlığı sırasında Ocak 2025'te yaptığı en iyi transfer olan Khusanov'un, Txiki Begiristain'in 2025'te ayrılmadan önce kulüpte geçirdiği 13 yıl boyunca yaptığı en akıllıca transferlerden biri olarak tarihe geçebileceğinden kesinlikle gurur duyabilirler.

Khusanov, transfer olduğunda Lens formasıyla sadece 31 maça çıkmıştı ve City onun potansiyelini fark etmeye başladığında bu sayı daha da azdı. Transferi, City'nin scouting ağındaki işbirliği sayesinde gerçekleşti. Fransa'daki scoutlar, Khusanov'u sahada gördüklerinde hemen etkilenmişlerdi ve onun, kendisini çok ileriye taşıyabilecek büyük potansiyele ve özelliklere sahip genç bir oyuncu olduğuna inanmışlardı.

Olumlu anlamda çok agresif olarak tanımlanan Khusanov, City'nin tüm scouting ağında büyük bir izlenim bıraktı ve Newcastle, Real Madrid ve Manchester United gibi kulüpler de ona ilgi göstermeye başladığı sırada, geçen Ocak ayında onu kadroya katmak için büyük çaba sarf edildi.

Khusanov, İngiliz futbolseverlerin sevdiği tüm özelliklere sahip: Hız, agresiflik, güç ve tutku. City maçlarda geriye düştüğünde, Khusanov'un rakibini kovalayıp topu geri kazanmak için atılmasından daha heyecan verici bir manzara olamazdı.

    Bir tren gibi çarpıyor

    Özbek oyuncu, finalin başlarında Kai Havertz'e hızla atılarak topu geri kazanmasıyla maçın en önemli anlarından birine imza attı; Khusanov ise daha sonra Viktor Gyokeres'e yaptığı sert müdahaleyle City taraftarlarını coşturdu.

    Arsenal'in forvetine yaptığı müdahale, gazeteci Narzulla Saydullaev'in "Özbekistan'da trenin altında kalmakla Abdukodir'in altında kalmak aynı şeydir" sözünü akla getirdi.

    City'nin Real Madrid ile oynadığı önceki maçta, Khusanov, aksi takdirde kasvetli geçecek bir gecede City taraftarlarına umut verdi ve Vinicius Jr ile Brahim Diaz'ı kovalayarak artık meşhur olan geri dönüş hızını sergiledi. Ayrıca Şubat ayında Liverpool'da City'nin inanılmaz galibiyetinde de büyük rol oynadı ve beyin sarsıntısı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmadan önce Mohamed Salah ve Hugo Ekitike'nin ikili tehdidini etkisiz hale getirdi.

    • Reklam
    'O kadar hızlı'

    Khusanov’un en büyük gücü hızıdır. CIES Futbol Gözlemevi, onu kısa süre önce Şampiyonlar Ligi’nin en hızlı stoperi olarak tanımladı. Ayrıca, arka arkaya geri dönüş koşuları yapabilecek nefes kapasitesine sahip; 90 dakikada ortalama 17,85 sprintle Premier Lig’deki tüm stoperler arasında bu alanda birinci sırada yer alıyor.

    Geri dönüş hızı, geçen yaz Jürgen Klopp'un eski yardımcısı Pep Lijnders'i kadrosuna katan ve giderek daha yüksek bir savunma hattıyla oynayan Guardiola için onu özellikle değerli kılıyor.

    Guardiola, Khusanov'un "çok hızlı" olduğunu defalarca dile getirmiş, ancak genç oyuncunun futbol zekasını da vurgulamıştır: "Normalde bir oyuncu fiziksel olarak güçlü ise, kafasını kullanmak zorunda kalmaz. O ise her ikisine de sahip. Bu yüzden topla oynarken giderek daha iyi hale geliyor ve bu da onun gelişeceğini düşünmemi sağlıyor."

    Zihinsel dayanıklılık

    Dikkat çekmeye değer bir diğer özelliği ise Khusanov’un zihinsel dayanıklılığıdır. City’deki kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı; Chelsea’ye karşı oynadığı ilk maçında, Nicolas Jackson ile kafa topu mücadelesinde zamanlamayı yanlış hesaplayarak bir golü tetikleyen büyük bir hata yaptı. Ardından, naif bir hareketle eğilip topu kaleci Ederson’a geri kafayla göndermeye çalışırken, Jackson bu fırsatı değerlendirip Noni Madueke’nin gol atmasını sağladı.

    Bir dakika sonra Khusanov sarı kart gördü, ardından Cole Palmer'ı ofsayt pozisyonunda bırakarak oyuna soktu, ancak kendini toparlayarak Jadon Sancho'nun gol atmasını engellemek için muhteşem bir blok yaptı. Khusanov daha sonra başka bir dikkatsiz müdahaleyle kırmızı kart görme riskine girdi ve Guardiola, ikinci yarının başında onu oyundan alarak önleyici bir tedbir aldı.

    City taraftarları onu coşkuyla alkışladı, ancak bu alkış daha çok sempati kaynaklıydı. Sky Sports'tayorumculuk yapan Gary Neville, "o çocuk için ağlamak istedim" dedi.

    Gözden uzak

    Genç oyuncu için işler hiç de kolaylaşmadı; Real Madrid’e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Kylian Mbappé ve Vinicius tarafından açıkta bırakıldı. Eski İngiltere kalecisi Paul Robinson, Khusanov’un “farların ışığında donakalmış bir tavşan gibi yakalandığını” söyledi. Bir ay sonra, Brighton ile oynanan ve berabere biten iç saha maçında kendi kalesine gol attı.

    Bu, Khusanov'un 2024-25 sezonunda oynadığı son lig maçı oldu ve City'nin son dört maçında kadroya bile alınmadı. Bu nedenle, kendisiyle aynı zamanda ve neredeyse aynı ücretle transfer edilen Vitor Reis yaz aylarında Girona'ya kiralandığında, Khusanov'un da başka bir kulüpte geçici bir dönem geçirmesinin yararına olup olmayacağı merak konusu oldu. Ancak o, spot ışıklarının dışında kaldığı bu süreyi iyi değerlendirerek haftada dört saatini İngilizce öğrenmeye ayırdı.

    Guardiola geçtiğimiz günlerde, "William Shakespeare gibi konuşmuyor ama giderek daha iyiye gidiyor" dedi. "Ne istediğimizi anlıyor ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Çok zeki bir oyuncu. Gelişebileceğini düşünüyorum; her zaman açık fikirli. Manchester City'nin uzun yıllar boyunca bir oyuncuya ve bir stoperine sahip olduğunu söylemiştim."

    Geniş kadro

    Değişimlerle geçen bir yılın ardından, City’nin stoper grubu Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol (Hırvat oyuncu Ocak ayından beri bacak kırığı nedeniyle sahalardan uzak) ve Khusanov gibi dört olağanüstü oyuncudan oluşuyor ve oldukça sağlam görünüyor.

    Asıl soru, Guardiola'nın - ya da onun yerine geçecek kişinin - sonunda hangi ikiliyi tercih edeceği. Khusanov, City'nin en deneyimli savunmacısı Dias ve son transfer Guehi'yi mevcut ilk tercih ikilisinden etmekte zorlanacak. Gvardiol, sakatlığından önce tekrar ortada oynamaya başlamıştı, ancak sol bekte de geniş deneyime sahip olduğu için yine de kanatta görev alabilir.

    Khusanov da sağ bekte oynayabilir; Eylül ayında Manchester United'ı 3-0 yendikleri maçta bu pozisyonda etkili bir performans sergilemişti, ancak Real Madrid'e karşı oynanan ilk maçta o kadar iyi değildi. City, sezon başına 60 veya daha fazla maç oynamaya alışkın olduğu için derin bir savunmaya ihtiyaç duyuyor ve Khusanov, tüm cephelerde mücadeleye devam etmeleri için çok yararlı olacak.


    'Yolu gösteren pusula'

    Oyuncu hiç havalı ya da kibirli görünmüyor ve her maçta oynamadığı için ortalığı velveleye vermesi pek olası değil. Guardiola, Khusanov’un tek odak noktasının oynamak olduğu için maçlara banyo çantası getirmediğini açıkladı. Onu 19 yaşındayken sadece 100.000 avroya transfer eden önceki kulübü Lens de olgunluğundan etkilenmişti.

    O dönemin teknik direktörü Franck Haise, "19 değil de 25 yaşında gibi görünmesi ve oynaması beni şaşırttı" dedi. "O, hazır, yetişkin bir oyuncu gibi davranıyor. Teknik yeteneği ve fiziksel gücüyle bizi şaşırttı."

    2026'da İtalya'yı Dünya Kupası zaferine taşıyan ve Ballon d'Or'u kazanan son defans oyuncusu olan Özbekistan teknik direktörü Fabio Cannavaro, Khusanov'u "kesinlikle milli takımın en temsilci oyuncularından biri, sadece 22 yaşında olmasına rağmen takip edilmesi gereken bir lider. Bir nevi yolu gösteren pusula" olarak nitelendirdi.

    Khusanov utangaç ve az konuşan biri gibi görünebilir, ancak rakiplerine hücum etmesi ya da tam gaz müdahalelerde bulunması gibi eylemleri yüksek sesle konuşuyor. Ve insanlar dikkatlerini ona çeviriyor. Trende sohbet eden City taraftarları, kendi bebek yüzlü katillerinden tadını çıkaracakları daha birçok an bekleyebilirler.

