Abdukodir Khusanov nasıl yeniden ayağa kalkarak Manchester City’nin yeni kült kahramanı oldu – ve kulübün geleceğe yönelik savunma planına nasıl uyum sağlıyor?

Kemikleri kıracak kadar sert müdahaleler yapabilen bu mütevazı Özbekistanlı milli oyuncuya yönelik taraftarların coşkulu heyecanı, kısa süre sonra Roma İmparatorluğu’nun son günlerini andırmaya başlayan tren kuzeye doğru hızlanırken de devam etti. “Özbekler ona bayılıyor, o onların Gareth Bale’i,” diye bir yorum daha geldi.

Ardından, bu cevheri Lens'ten keşfedip Ocak 2025'te 31 milyon sterline City'ye getirenlere takdir dolu sözler geldi: "Scoutlarımız harika bir iş çıkardı!"

Bu scoutlar, City'nin 180 milyon sterlinlik harcama çılgınlığı sırasında Ocak 2025'te yaptığı en iyi transfer olan Khusanov'un, Txiki Begiristain'in 2025'te ayrılmadan önce kulüpte geçirdiği 13 yıl boyunca yaptığı en akıllıca transferlerden biri olarak tarihe geçebileceğinden kesinlikle gurur duyabilirler.

Khusanov, transfer olduğunda Lens formasıyla sadece 31 maça çıkmıştı ve City onun potansiyelini fark etmeye başladığında bu sayı daha da azdı. Transferi, City'nin scouting ağındaki işbirliği sayesinde gerçekleşti. Fransa'daki scoutlar, Khusanov'u sahada gördüklerinde hemen etkilenmişlerdi ve onun, kendisini çok ileriye taşıyabilecek büyük potansiyele ve özelliklere sahip genç bir oyuncu olduğuna inanmışlardı.

Olumlu anlamda çok agresif olarak tanımlanan Khusanov, City'nin tüm scouting ağında büyük bir izlenim bıraktı ve Newcastle, Real Madrid ve Manchester United gibi kulüpler de ona ilgi göstermeye başladığı sırada, geçen Ocak ayında onu kadroya katmak için büyük çaba sarf edildi.

Khusanov, İngiliz futbolseverlerin sevdiği tüm özelliklere sahip: Hız, agresiflik, güç ve tutku. City maçlarda geriye düştüğünde, Khusanov'un rakibini kovalayıp topu geri kazanmak için atılmasından daha heyecan verici bir manzara olamazdı.