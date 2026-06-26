Milan, Massimiliano Allegri'nin halefi olarak onun adını Oliver Glasner, Matthias Jaissle ve Andoni Iraola ile birlikte ciddi bir şekilde değerlendirmişti. Milan'ın teknik direktörlüğü için adaylığı (daha sonra Ruben Amorim'e verilen görev), sportif direktör Ramon Planes'in adaylığıyla birlikte kıdemli danışman Zlatan Ibrahimovic tarafından desteklenmişti; ancak Mauricio Pochettino'nun şu anda ABD milli takımının başında macerasına devam etme şansı oldukça yüksek.
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ABD, teknik direktör Pochettino’ya 4 yıllık bir sözleşme daha teklif etti: Pochettino, Amorim’den önce Milan’ın teknik direktörlüğü için aday gösterilmişti
TEKLİF
The Athletic’in haberine göre, ABD Futbol Federasyonu Arjantinli teknik direktöre 2030 Dünya Kupası’na kadar geçerli olacak bir sözleşme yenileme teklifi sunmuş. Bu teklifin, şu anda devam eden Dünya Kupası turnuvasına katılmadan önce iletildiği ve Pulisic ile takım arkadaşlarının bugüne kadarki performansları göz önüne alındığında, teklifin geçerliliğinin daha da arttığı belirtiliyor. ABD, grup aşamasının ilk iki maçının ardından matematiksel olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi ve son maçta Türkiye’ye son dakikada yenilmesine rağmen yine de grup birinciliğini elde etti; bu sonuçla ilk eleme turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak.
DÜNYA ŞAMPİYONASI SONRASI CEVAP
Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyeri boyunca 2009’dan 2013’e kadar Espanyol’u çalıştırdı; ardından İngiltere’ye geçerek Southampton ve Tottenham’ın başına geçti. Bir milli takımın teknik direktörlüğünü ilk kez üstlenmeden önce, 2021/2022 sezonunda Paris Saint-Germain’i, 2023/2024 sezonunda ise Chelsea’yi çalıştırmıştı. The Athletic’in haberine göre, Pochettino’dan kesin bir yanıtın Dünya Kupası’nın bitiminde gelmesi bekleniyor.