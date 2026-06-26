ABD, teknik direktör Pochettino’ya 4 yıllık bir sözleşme daha teklif etti: Pochettino, Amorim’den önce Milan’ın teknik direktörlüğü için aday gösterilmişti

The Athletic’in haberine göre, ABD Futbol Federasyonu Arjantinli teknik direktöre 2030 Dünya Kupası’na kadar geçerli olacak bir sözleşme yenileme teklifi sunmuş. Bu teklifin, şu anda devam eden Dünya Kupası turnuvasına katılmadan önce iletildiği ve Pulisic ile takım arkadaşlarının bugüne kadarki performansları göz önüne alındığında, teklifin geçerliliğinin daha da arttığı belirtiliyor. ABD, grup aşamasının ilk iki maçının ardından matematiksel olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi ve son maçta Türkiye’ye son dakikada yenilmesine rağmen yine de grup birinciliğini elde etti; bu sonuçla ilk eleme turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak.