North Carolina'da oynamayı taahhüt eden DiMaria, 63. dakikada ilk golünü attı ve maçı tam altı golle tamamladı. Erling Haaland'ın 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda dokuz gol atmasından bu yana bir FIFA finalleri maçında altı gol atan ilk oyuncu oldu. DiMaria, “Bu benim için her şey demek; o bana ilham veriyor. Onun ardından bunu başaran ilk oyuncu olmak gerçekten büyük bir onur. Bütün o kızların beni doğru pozisyonlarda bulması benim için büyük bir şans,” dedi.



