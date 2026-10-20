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ABD, Samoa karşısında aldığı inanılmaz 17-0'lık galibiyetle Dünya Kupası rekorlarını altüst etti
ABD'den rekor kıran başlangıç
ABD, Dünya Kupası serüvenine pazartesi günü Samoa’yı 17-0 yenerek başladı ve rekor kırdı. Bu sonuç, 11’e 11 oynanan Dünya Kupası turnuvalarındaki en farklı galibiyet rekorunu geride bıraktı. Önceki rekor, erkekler 17 yaş altı turnuvasında Fas’ın Yeni Kaledonya karşısında aldığı 16-0’lık galibiyetti.
ABD adına on farklı oyuncu gol attı. Maçı baştan sona domine eden ABD, 58 şut çekti ve ilk yarıyı 9-0 önde tamamladı.
DiMaria, altı golle Haaland'ı yakaladı
North Carolina'da oynamayı taahhüt eden DiMaria, 63. dakikada ilk golünü attı ve maçı tam altı golle tamamladı. Erling Haaland'ın 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda dokuz gol atmasından bu yana bir FIFA finalleri maçında altı gol atan ilk oyuncu oldu. DiMaria, “Bu benim için her şey demek; o bana ilham veriyor. Onun ardından bunu başaran ilk oyuncu olmak gerçekten büyük bir onur. Bütün o kızların beni doğru pozisyonlarda bulması benim için büyük bir şans,” dedi.
Crinion, tarihe geçen kadroyu övdü
Samoa kalecisi Susahna Peacock maçta 13 kurtarış yaparken, ABD adına Carolina Reyna ve Loradana Paletta ikişer gol attı. FIFA, dünya genelinde genç oyuncuların gelişimine öncelik vermek amacıyla turnuvaya katılan takım sayısını yakın zamanda 16’dan 24’e çıkardı. Bu değişiklik, turnuvaya ilk kez katılan ülke sayısının artmasına ve farklı skorlara yol açtı.
Büyük skor farkına rağmen, teknik direktör Ciara Crinion duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Crinion, “Bir rekor kırdığımızın farkında değildim ama bu grupla gurur duyuyorum. İsimlerinin böyle bir rekorla anılması da güzel,” dedi.
Gruptaki bir sonraki mücadeleye hazırlanıyor
ABD, perşembe günü Kenya'ya karşı oynayacağı bir sonraki grup maçında yakaladığı bu tarihî ivmeyi sürdürmeye çalışacak. Kenya ise ilk maçında Çin'e 3-0 yenildi. Bu nedenle Fas'ta devam eden turnuvada iki takım da olumlu bir sonuç almak isteyecek.
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