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ABD’nin vize talebini reddetmesinin ardından İsviçreli yıldız Breel Embolo’nun kabusu sona erdi; oyuncu Dünya Kupası kadrosuna katılma izni aldı
Vize sorunu nihayet çözüldü
Embolo, ayrılışını geciktiren vize başvurusu onaylandıktan sonra ABD'deki İsviçre Dünya Kupası kadrosuna katılacak. İsviçre Futbol Federasyonu Perşembe günü yaptığı açıklamada, forvetin Cuma akşamı San Diego'ya varmasının beklendiğini doğruladı. 29 yaşındaki oyuncu, ayrılmadan kısa bir süre önce ESTA seyahat izninin yeniden incelenmeye alınmasının ardından Salı günü kadronun geri kalanıyla birlikte seyahat edememişti. Takım arkadaşları turnuva öncesi kamp için Kaliforniya'ya giderken, Embolo kararın çıkmasını beklemek üzere İsviçre'de kaldı.
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Federasyon olumlu sonucu doğruladı
Embolo'nun vize onayı, birkaç gün süren belirsizliği sona erdirdi ve İsviçre'nin turnuva için hazırlıklarına, kilit hücum oyuncularından birinin de kadroda olmasıyla devam etmesini sağladı. İsviçre Futbol Federasyonu, sorunun çözüldüğünü ve Embolo'ya seyahat izni verildiğini doğruladı.
Federasyon yaptığı açıklamada, "Breel Embolo'nun vizesinin onaylandığı bilgisi az önce bize ulaştı. Bu nedenle oyuncu ABD'ye seyahat edebilecek. Cuma akşamı takıma katılması bekleniyor" dedi.
Geçmişteki bir davayla bağlantılı vize kontrolleri
Gecikme, Amerikan makamlarının talep ettiği ek incelemelerden kaynaklandı. Embolo, Çarşamba günü Bern’deki ABD Büyükelçiliği’nde bir görüşmeye katıldı; bu sırada yetkililer, 2018 yılında Basel’de yaşanan bir kavgadan kaynaklanan bir davayla ilgili belgeleri inceledi.
İsviçre federasyonuna göre, ABD yetkilileri ayrıca, 2023 yılında çok sayıda tehditlerde bulunmaktan dolayı verilen ve bu yılın başlarında yasal olarak bağlayıcı hale gelen, ertelenmiş para cezasına yol açan mahkeme kayıtlarını da talep etti.
Konu hukuki süreç yoluyla çözüme kavuşturulmuş olsa da, bu dava Embolo'ya nihayetinde vize verilmeden önce ABD'ye giriş şartları kapsamında daha ayrıntılı bir incelemeye yol açtı.
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Dikkatler yeniden turnuva hazırlıklarına yöneliyor
İdari sorunların çözülmesiyle birlikte Embolo'nun takıma katılması bekleniyor. Dünya Kupası öncesinde hazırlıklar hız kazanırken, onun takıma katılması İsviçre'nin hücum seçeneklerini güçlendirecek. Turnuvada İsviçre, Kanada, Bosna-Hersek ve Katar ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.