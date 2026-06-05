ABD’nin vize talebini reddetmesinin ardından İsviçreli yıldız Breel Embolo’nun kabusu sona erdi; oyuncu Dünya Kupası kadrosuna katılma izni aldı

Gecikme, Amerikan makamlarının talep ettiği ek incelemelerden kaynaklandı. Embolo, Çarşamba günü Bern’deki ABD Büyükelçiliği’nde bir görüşmeye katıldı; bu sırada yetkililer, 2018 yılında Basel’de yaşanan bir kavgadan kaynaklanan bir davayla ilgili belgeleri inceledi.

İsviçre federasyonuna göre, ABD yetkilileri ayrıca, 2023 yılında çok sayıda tehditlerde bulunmaktan dolayı verilen ve bu yılın başlarında yasal olarak bağlayıcı hale gelen, ertelenmiş para cezasına yol açan mahkeme kayıtlarını da talep etti.

Konu hukuki süreç yoluyla çözüme kavuşturulmuş olsa da, bu dava Embolo'ya nihayetinde vize verilmeden önce ABD'ye giriş şartları kapsamında daha ayrıntılı bir incelemeye yol açtı.