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ABD’nin seyahat kısıtlamaları nedeniyle oyuncuların maç günlerinde ülkeye giriş ve çıkış yapmak zorunda kalması üzerine İran, FIFA’ya şikayette bulundu
İran, Dünya Kupası’ndaki seyahat kısıtlamalarına itiraz ediyor
FFIRI, 2026 Dünya Kupası sırasında milli takıma uygulanan seyahat kuralları konusunda FIFA’ya resmi bir şikayette bulundu. Mevcut düzenlemelere göre İran, maçtan sadece bir gün önce ABD’ye girebiliyor ve maçın tamamlandığı gün ülkeden ayrılmak zorunda. Bu kısıtlamalar, baş antrenör Amir Ghalenoei’nin Los Angeles’ta Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından İran’ı turnuvanın “en ezilen” takımı olarak nitelendirmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Federasyon, hazırlıklarla ilgili endişelerini dile getirdi
FFIRI yaptığı açıklamada, bu önlemlerin katılımcı ülkelere eşit muamele ilkesiyle bağdaşmadığını öne sürdü ve bunun takımın hazırlık sürecini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. FFIRI, kısıtlamaların “tüm katılımcı takımlara eşit koşullar sağlama ilkesiyle bağdaşmadığını ve takımların hazırlık süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini” belirtti.
Federasyon şunları ekledi: “Sonuç olarak, federasyon memnuniyetsizliğini resmi olarak dile getirecek ve uygun kanallar aracılığıyla FIFA’ya resmi bir şikayette bulunacaktır. İran milli futbol takımı, teknik ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanabilmek için her maçtan iki gün önce ev sahibi şehre varmalı ve maçın ertesi günü kamp yerine dönmelidir.”
Federasyon ayrıca, ek sürenin oyuncuların koşullara uyum sağlamasına, antrenmanlarını tamamlamasına ve hazırlıklarını sonlandırmasına yardımcı olacağını savunmasına rağmen, maçlardan 48 saat önce varma taleplerinin, Los Angeles’taki Belçika maçı da dahil olmak üzere iki kez reddedildiğini açıkladı.
Gerginlikler tırmanırken ABD yetkilileri kararlılıklarını sürdürüyor
İran, ABD’de kalış sürelerinin uzatılması taleplerinin reddedilmesinin ardından Meksika’nın Tijuana kentindeki bir ana kampta faaliyet gösteriyor. Bu kısıtlamalar, İran’ı ilgilendiren daha geniş kapsamlı güvenlik endişeleri ve siyasi gerilimler bağlamında getirildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü BBC’ye şunları söyledi: “İran milli futbol takımı bu şartları kabul etti.”
Bu arada, Beyaz Saray FIFA Görev Gücü yönetici direktörü Andrew Giuliani, CBS News’e yaptığı açıklamada bu politikayı yineleyerek şunları söyledi: “Takımın, maç gününden bir gün önce, yani maçtan önceki gün ülkeye girişine izin verilecek. Maçın bittiği gün, yani maçın oynandığı akşam ülkeden ayrılmaları istenecek. Los Angeles’ta da aynı prosedür tekrarlanacak.”
- Getty Images Sport
FIFA, bu konuya yanıt vermesi yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya
Bu konu, İran Futbol Federasyonu’nun (FFIRI) endişelerini gidermesi yönünde yönetim organı üzerinde baskı artarken, Yeni Zelanda ile berabere kaldıkları maçın ardından İran’ın soyunma odasını ziyaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da dikkatini çekti.
İran'ın ABD'de oynayacağı iki kritik grup maçı daha bulunuyor: Los Angeles'ta Belçika ile, Seattle'da ise Mısır ile karşılaşacak. FFIRI, mevcut seyahat düzenlemelerinin takımı rekabet açısından dezavantajlı konuma sokmaya devam ettiğini savunuyor. FIFA şimdi, turnuva kuralları ile ABD yetkilileri tarafından getirilen kısıtlamalar arasında bir denge kurarak herhangi bir düzenleme yapılıp yapılamayacağını belirlemelidir. İran'ın Dünya Kupası serüveni devam ederken, durumun yakından takip edilmesi bekleniyor.