ABD’nin seyahat kısıtlamaları nedeniyle oyuncuların maç günlerinde ülkeye giriş ve çıkış yapmak zorunda kalması üzerine İran, FIFA’ya şikayette bulundu

FFIRI yaptığı açıklamada, bu önlemlerin katılımcı ülkelere eşit muamele ilkesiyle bağdaşmadığını öne sürdü ve bunun takımın hazırlık sürecini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. FFIRI, kısıtlamaların “tüm katılımcı takımlara eşit koşullar sağlama ilkesiyle bağdaşmadığını ve takımların hazırlık süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini” belirtti.

Federasyon şunları ekledi: “Sonuç olarak, federasyon memnuniyetsizliğini resmi olarak dile getirecek ve uygun kanallar aracılığıyla FIFA’ya resmi bir şikayette bulunacaktır. İran milli futbol takımı, teknik ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanabilmek için her maçtan iki gün önce ev sahibi şehre varmalı ve maçın ertesi günü kamp yerine dönmelidir.”

Federasyon ayrıca, ek sürenin oyuncuların koşullara uyum sağlamasına, antrenmanlarını tamamlamasına ve hazırlıklarını sonlandırmasına yardımcı olacağını savunmasına rağmen, maçlardan 48 saat önce varma taleplerinin, Los Angeles’taki Belçika maçı da dahil olmak üzere iki kez reddedildiğini açıkladı.