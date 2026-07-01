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USA 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

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ABD’nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Dünya Kupası
ABD

ABD Erkek Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası formalarını tanıtmasıyla birlikte Nike, Waldo şeritlerini yeniden canlandırdı.

Bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliğini üstlenecek olmamızla birlikte, dikkatler sadece performanslara değil, tüm dünyanın gözü üzerindeyken ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın (USMNT) giyeceği formaya da çevrilmiş durumda.

Nike'ta ABD milli takım formalarınısatınalın

Nike ve U.S. Soccer, gelenek ile modernliği harmanlayan “Stars & Stripes” koleksiyonunu tanıtarak beklentileri karşıladı. İkonik “Waldo” çizgileri iç saha formasında geri dönerken, şık ve tamamen siyah renkli deplasman forması şimdiden internette büyük yankı uyandırıyor.

Bu sadece forma konuşması değil, Amerikan topraklarında düzenlenecek bir Dünya Kupası’nı tanımlayacak görünüm. 11 Haziran’a geri sayım devam ederken, tasarım detaylarından satış bilgilerine ve fiyatlara kadar USMNT’nin 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

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Alışveriş: ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • USA 2026 World Cup Home KitNike

    Amerika Birleşik Devletleri 2026 Dünya Kupası Ev Forması

    Resmi adı “Stripes” olan 2026 iç saha forması, Amerikan bayrağının cesur ve kelimenin tam anlamıyla bir yorumu niteliğindedir. 2012 yılındaki ikonik “Waldo” çizgilerinden ve 1994 Dünya Kupası’nda (ABD’nin son kez ev sahipliği yaptığı turnuva) giyilen formalarından büyük ölçüde ilham alan bu forma, ön kısmında ve kollarında canlı kırmızı ve beyaz dalgalı çizgiler barındırıyor.

    Dalgalı tasarım, rüzgarda dalgalanan bir bayrağın görünümünü taklit etmeyi amaçlıyor. Bu çarpıcı deseni dengelemek için formada sade lacivert bir bisiklet yaka ve buna uyumlu lacivert kol manşetleri bulunuyor. Nike, yaz sıcağına karşı hafiflik, nefes alabilirlik ve nem emilimine odaklanan yeni Aero-FIT teknolojisini kullanmıştır.

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  • USA 2026 World Cup Away KitNike

    Amerika Birleşik Devletleri 2026 Dünya Kupası Deplasman Forması

    Parlak iç saha formasıyla tezat oluşturan ve “Stars” forması olarak bilinen deplasman forması ise daha “gizli” bir yaklaşım sergiliyor. Ana renk, derin obsidyen/karbon siyahıdır ve hem saha içinde hem de saha dışında uyumlu, şık ve yaşam tarzına yönelik bir estetik sunar.

    En dikkat çeken özellik, kumaşa doğrudan entegre edilmiş, stadyum ışıkları altında daha belirgin hale gelen ince, tonlu yıldız desenidir. Yan panellerde ve boyun arkasındaki kırmızı detayların yanı sıra, ev sahibi ülkenin hırsını simgeleyen federasyon arması metalik gümüş kaplamayla işlenmiştir.

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