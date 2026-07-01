Resmi adı “Stripes” olan 2026 iç saha forması, Amerikan bayrağının cesur ve kelimenin tam anlamıyla bir yorumu niteliğindedir. 2012 yılındaki ikonik “Waldo” çizgilerinden ve 1994 Dünya Kupası’nda (ABD’nin son kez ev sahipliği yaptığı turnuva) giyilen formalarından büyük ölçüde ilham alan bu forma, ön kısmında ve kollarında canlı kırmızı ve beyaz dalgalı çizgiler barındırıyor.

Dalgalı tasarım, rüzgarda dalgalanan bir bayrağın görünümünü taklit etmeyi amaçlıyor. Bu çarpıcı deseni dengelemek için formada sade lacivert bir bisiklet yaka ve buna uyumlu lacivert kol manşetleri bulunuyor. Nike, yaz sıcağına karşı hafiflik, nefes alabilirlik ve nem emilimine odaklanan yeni Aero-FIT teknolojisini kullanmıştır.