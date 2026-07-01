Bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliğini üstlenecek olmamızla birlikte, dikkatler sadece performanslara değil, tüm dünyanın gözü üzerindeyken ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın (USMNT) giyeceği formaya da çevrilmiş durumda.
Nike ve U.S. Soccer, gelenek ile modernliği harmanlayan “Stars & Stripes” koleksiyonunu tanıtarak beklentileri karşıladı. İkonik “Waldo” çizgileri iç saha formasında geri dönerken, şık ve tamamen siyah renkli deplasman forması şimdiden internette büyük yankı uyandırıyor.
Bu sadece forma konuşması değil, Amerikan topraklarında düzenlenecek bir Dünya Kupası’nı tanımlayacak görünüm. 11 Haziran’a geri sayım devam ederken, tasarım detaylarından satış bilgilerine ve fiyatlara kadar USMNT’nin 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.
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