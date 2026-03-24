ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliğini üstlenecek olan ABD’de, tüm gözler sadece performansların üzerinde değil; tüm dünyanın izlediği bu büyük sahnede ABD Erkek Milli Takımı’nın giyeceği formaların üzerinde de.

Nike ve U.S. Soccer, gelenek ile modernliği harmanlayan "Stars & Stripes" koleksiyonunu tanıtarak beklentileri karşıladı. İkonik "Waldo" çizgileri ev sahibi formasında geri dönerken, şık ve tamamen siyah renkli deplasman forması şimdiden internette büyük yankı uyandırıyor.

Bu sadece forma konuşması değil, Amerikan topraklarında düzenlenecek Dünya Kupası'nı tanımlayacak görünüm. 11 Haziran'a geri sayım devam ederken, tasarım detaylarından piyasaya sürülme bilgilerine ve fiyatlara kadar USMNT'nin 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Daha fazla 2026 FIFA Dünya Kupası haberi:

2026 Dünya Kupası formaları: Arjantin, Almanya, Meksika, İspanya ve tüm üst düzey takımların formaları açıklandı

adidas, 22 federasyonun 2026 FIFA Dünya Kupası iç saha formalarını tanıttı

Resmi 2026 FIFA Dünya Kupası topu: Fiyat, en iyi fırsatlar ve adidas Trionda'yı nereden satın alabilirsiniz

Alışveriş: ABD 2026 FIFA Dünya Kupası formaları