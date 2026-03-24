Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
USA 2026 World Cup Kits
Angelica Daujotas

Çeviri:

ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

ABD Milli Takımı 2026 Dünya Kupası formalarını tanıtırken Nike, Waldo şeritlerini yeniden canlandırdı.

Bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliğini üstlenecek olan ABD’de, tüm gözler sadece performansların üzerinde değil; tüm dünyanın izlediği bu büyük sahnede ABD Erkek Milli Takımı’nın giyeceği formaların üzerinde de.

Nike ve U.S. Soccer, gelenek ile modernliği harmanlayan "Stars & Stripes" koleksiyonunu tanıtarak beklentileri karşıladı. İkonik "Waldo" çizgileri ev sahibi formasında geri dönerken, şık ve tamamen siyah renkli deplasman forması şimdiden internette büyük yankı uyandırıyor.

Bu sadece forma konuşması değil, Amerikan topraklarında düzenlenecek Dünya Kupası'nı tanımlayacak görünüm. 11 Haziran'a geri sayım devam ederken, tasarım detaylarından piyasaya sürülme bilgilerine ve fiyatlara kadar USMNT'nin 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

    ABD 2026 Dünya Kupası Ev Forması

    Resmi adı "Stripes" olan 2026 iç saha forması, Amerikan bayrağının cesur ve kelimenin tam anlamıyla bir yorumu niteliğinde. 2012'deki ikonik "Waldo" çizgilerinden ve 1994 Dünya Kupası'nda (ABD'nin son kez ev sahipliği yaptığı turnuva) giyilen formalarından büyük ilham alan bu forma, ön kısmında ve kollarında canlı kırmızı ve beyaz dalgalı çizgiler barındırıyor.

    Dalgalı tasarım, rüzgarda dalgalanan bir bayrağın görünümünü taklit etmeyi amaçlamaktadır. Göze çarpan deseni dengelemek için forma, sade lacivert bir bisiklet yaka ve uyumlu lacivert kol manşetlerine sahiptir. Nike, yaz sıcağı için hafiflik, nefes alabilirlik ve nem emilimine odaklanan yeni Aero-FIT teknolojisini kullanmıştır.

    ABD 2026 Dünya Kupası Deplasman Forması

    Parlak iç saha formasıyla tezat oluşturan ve "Stars" forması olarak bilinen deplasman forması, daha "gizli" bir yaklaşım sergiliyor. Ana renk, hem saha içinde hem de saha dışında şık ve yaşam tarzına yönelik bir estetik sunan koyu obsidiyen/karbon siyahıdır.

    En dikkat çekici özelliği, kumaşa doğrudan entegre edilmiş, stadyum ışıkları altında daha belirgin hale gelen ince, tonlu yıldız desenidir. Yan panellerde ve boyun arkasındaki kırmızı detaylar göze çarparken, ev sahibi ülkenin hırsını simgeleyen federasyon arması metalik gümüş renginde tasarlanmıştır.

