Connecticut doğumlu Agyemang, 2025-26 sezonu öncesinde İngiltere'ye taşındı; Charlotte FC'nin kulüp rekoru kıran transfer bedeli, bu güçlü forveti MLS'den alıp Championship'e taşıdı.

Çalışkan 25 yaşındaki oyuncu, fıtık ameliyatı nedeniyle Derby'deki ilk maçına geç çıktı ve tam olarak forma girip en iyi performansına ulaşması biraz zaman aldı. Ancak, başarılı geçen kış döneminde Rams için düzenli olarak gol üreten bir oyuncu haline geldi.

Agyemang, İngiliz ikinci ligindeki fiziksel zorluklarla başa çıkmayı çabucak öğrendi ve heybetli fiziğini en iyi şekilde kullanmayı başardı. Tam da ritmini yakalamışken, talihsiz bir Aşil tendonu sakatlığı, Nisan ayında Pride Park'taki ilk sezonunu ani bir şekilde sonlandırdı ve takımın hayal kırıklığı yaratan play-off mücadelesine katkıda bulunmasını engelledi.

Evinde düzenlenecek Dünya Kupası hayalleri en acımasız şekilde suya düştü, ancak Agyemang kendini kanıtlamak ve uluslararası alanda daha fazla tanınmak için geri dönecek. Bu yolda ilerlerken kulüp düzeyinde hangi formayı giyeceği ise henüz belli değil.