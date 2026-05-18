ABD Milli Takımı ve Derby'nin yıldızı Patrick Agyemang, forvet ihtiyacı çeken Premier Lig takımları için 40 milyon sterlinlik transferlere alternatif olacak "uygun fiyatlı" bir seçenek olarak gösteriliyor; Leeds de bu yarışta yer alabilir
Sakatlanmadan önce attığı on gol, Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü
Connecticut doğumlu Agyemang, 2025-26 sezonu öncesinde İngiltere'ye taşındı; Charlotte FC'nin kulüp rekoru kıran transfer bedeli, bu güçlü forveti MLS'den alıp Championship'e taşıdı.
Çalışkan 25 yaşındaki oyuncu, fıtık ameliyatı nedeniyle Derby'deki ilk maçına geç çıktı ve tam olarak forma girip en iyi performansına ulaşması biraz zaman aldı. Ancak, başarılı geçen kış döneminde Rams için düzenli olarak gol üreten bir oyuncu haline geldi.
Agyemang, İngiliz ikinci ligindeki fiziksel zorluklarla başa çıkmayı çabucak öğrendi ve heybetli fiziğini en iyi şekilde kullanmayı başardı. Tam da ritmini yakalamışken, talihsiz bir Aşil tendonu sakatlığı, Nisan ayında Pride Park'taki ilk sezonunu ani bir şekilde sonlandırdı ve takımın hayal kırıklığı yaratan play-off mücadelesine katkıda bulunmasını engelledi.
Evinde düzenlenecek Dünya Kupası hayalleri en acımasız şekilde suya düştü, ancak Agyemang kendini kanıtlamak ve uluslararası alanda daha fazla tanınmak için geri dönecek. Bu yolda ilerlerken kulüp düzeyinde hangi formayı giyeceği ise henüz belli değil.
Agyemang, Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekecek mi?
Premier Lig’den ilgi geldiği yönünde söylentiler var. Yaklaşan bir başka büyük turnuva öncesinde 2026 Şampiyonlar Ligi finali rehberinin yayınlandığını gören eski Rams savunmacısı Dorigo, Agyemang’ın üst ligde forma giymeye aday olup olmadığı sorulduğunda GOAL’a şunları söyledi: “Gol atan bir forvet bulduğunuzda ve onu ucuza almaya çalıştığınızda, çünkü zorluk da bu, Premier League için yerel piyasadan bir forvet bulmaya çalışmak - 30, 40 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Bu yüzden yükselişte olan, gelişecek birini bulmaya çalışmak şüphesiz cazip olacaktır.
“Geçen sezonki Sunderland gibi takımlara ve kaç oyuncu transfer ettiklerine bakarsanız, bu konuda çok başarılı olduklarını görürsünüz. ‘Tamam, biz de aynısını yapmalıyız’ diye düşünen başka takımlar da olacaktır.
“Coventry’ye, Ipswich’e, ya da başka hangi takım yükselirse, onların da kadrolarında çok büyük değişiklikler yapmaları gerekecek. Bu yüzden kimi seçeceklerini görmek ilginç olacak. Ama eminim ki o da oyuncu listesinde olacaktır.”
Leeds, Amerikalı bir forvet peşinde olabilir mi?
Dorigo’nun eski kulüplerinden biri olan Leeds’in de bu yaz bir forvet daha transfer etmeyi planladığı tahmin ediliyor. Dominic Calvert-Lewin, Elland Road’da takdire şayan bir performans sergiledi, ancak Beyazlar hücum hattına daha fazla derinlik katmak isteyeceklerdir.
Kısa bir süre önce Josh Sargent ile sıkı bir şekilde anılan kulüp hakkında, Dorigo, West Yorkshire'da başka bir Amerikalı forvetin gündeme gelip gelmeyeceği sorulduğunda şunları ekledi: “İşte bu noktada [Joel] Piroe meselesinin nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak.
“Bence bu yaz Leeds için ilginç geçecek. Ben de herkes gibi izleyeceğim ve ‘Peki, hedefimiz ne?’ diye düşüneceğim. Bildiğim tek şey, hedefimizin sürekli gelişmek ve elimizden geldiğince akıllıca harcama yapmak olduğu.
“Bence transfer ekibi büyük övgüyü hak ediyor çünkü 30, 40 milyonluk oyuncuları almadılar, ancak 18 milyonluk [Anton] Stach’ı, 15, 16 milyonluk [Jaka] Bijol’u aldılar ve bu oyuncular gerçekten çok değerli olduklarını kanıtladılar. Ayrıca, bir adım öne çıkanlara da bakmak gerekir, ‘bu oyuncular Premier Lig seviyesine çıkabilir mi?’ diye düşündüğünüz oyunculara.
“[Jayden] Bogle, ondan bahsediyorum. O muazzamdı. Sanırım Joe Rodon da bir diğeri. O da yine harika oynadı. Sanırım bir üst seviyeye çıkan en önemli isim [Ethan] Ampadu'ydu; bir lider olarak muhteşemdi.
“Yani bir adım öne çıkan oyuncularımız oldu ve bence artık daha değerli hale gelen gerçekten akıllı oyuncular transfer ettik. Dolayısıyla, önümüzdeki transfer döneminde bu oranı tekrar doğru ayarlayabilirsek, iyi durumda olacağımızı düşünüyorum. Ama yaptıklarına güveniyorum. Transfer ekibi oldukça etkileyiciydi.”
Agyemang, uygun fiyatıyla paranızın karşılığını tam olarak veriyor
Leeds, küme düşme tehlikesini rahat bir farkla atlatarak gelecek sezon Premier Lig'de yer alacağını garantiledi. Dorigo, takımın şu anda karşı karşıya olduğu zorluğun, nasıl en iyi şekilde ilerleyip elitler arasındaki yerini sağlamlaştıracağı olduğunu belirtmekte haklı.
Agyemang bu planların bir parçası olabilir, ancak şu anda iyileşmekte olduğu ciddi sakatlığı ve Avrupa'da deneyim eksikliği göz önüne alındığında, bir tür risk teşkil edecektir. Bununla birlikte, fiyatı uygun olursa, bir takım için akıllıca bir transfer olabilir.