ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Tottenham'a dönüş söylentileri sürerken "İngiltere'deki futbolu özlüyorum" dedi
Başarısız bir yeniden birleşme girişimi
Spurs'un Pochettino'yu kulübe geri getirmek için 2021'in başlarında resmi bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Pochettino'nun Paris Saint-Germain'i çalıştırdığı dönemde, Tottenham o yılın Nisan ayında Jose Mourinho'nun kovulmasının ardından eski teknik direktörüne ulaşmıştı. O dönemde Spurs, sonunda Nuno Espirito Santo'yu atamadan önce kalıcı bir halef arıyordu. Kulüpteki ilk döneminde 293 maça çıkan Pochettino, taraftarlar arasında efsanevi bir figür olmaya devam ediyor.
Poch'a PSG'den gelen iş teklifleri
L’Equipe’e verdiği samimi röportajda, 54 yaşındaki teknik adama Paris’teki ilk altı ayının ardından Tottenham’ın kendisiyle iletişime geçip geçmediği soruldu. O şöyle açıkladı: “Sadece Tottenham değil. Diğer çok büyük kulüpler de vardı. O altı aylık dönem sona erdiğinde, biraz… Şey, tüm bu COVID durumu yüzünden kulüpte bir istikrarsızlık ortamı oluşmuştu. Her alanda. Değişim dönemi, rahatsız edici durumlar, durumlar vardı ki... Bugün sahip olduğumuz gibi istikrarlı bir ortamda çalışmanın mümkün olduğu izlenimini vermiyordu. PSG'deki deneyimimden keyif aldım. Ancak başka seçeneklerim de vardı ve bunları kulüple paylaştım, ancak kulüp bunların hiçbirini dinlememeyi tercih etti.”
Hâlâ Spurs taraftarları tarafından sevilen
Pochettino ile Tottenham taraftarları arasındaki sarsılmaz bağ, kısa süre önce benzersiz bir ortamda kameralara yansıdı. Kulübün Metropolitano Stadyumu’nda Atlético ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için Madrid’e giderken, ABD Milli Takımı teknik direktörü, eski teknik direktörlerine serenat yapmak için anında şarkı söylemeye başlayan çok sayıda seyahat eden taraftarla aynı uçakta buldu kendini. Bu karşılıklı saygı, İngiliz futboluna duyulan derin sevgiden kaynaklanıyor. Southampton ve Chelsea'de de görev yapmış olan Pochettino, "İngiltere'deki futbol dünyasını özlüyorum. Bu ülkeyi, kültürünü ve futbol kültürünü seviyorum. Rekabetçi bir ruha sahip, kendini başkalarıyla kıyaslamak ve sınırlarını test etmek isteyen herkes için burası ideal bir yer. Burada sürekli elinden gelenin en iyisini yapmalısın" diye itiraf etti.
Dünya Kupası sonrası karar
Pochettino şu anda ABD milli takımını, kendi evinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda yönetmeye odaklanmış durumda. ABD, bu turnuvada Paraguay, Avustralya ve Türkiye, Romanya, Slovakya ile Kosova arasında hâlâ devam eden UEFA C Grubu elemelerinin galibi ile aynı grupta yer alacak. Turnuva Temmuz ayında sona erecek olsa da, bu tarih 22 Ağustos'ta başlayacak 2026-27 Premier Lig sezonu ile mükemmel bir şekilde örtüşüyor ve bu durum, Pochettino'nun İngiliz futboluna geri dönüşünün önünü açabilir.