ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Tottenham'a dönüş söylentileri sürerken "İngiltere'deki futbolu özlüyorum" dedi

L’Equipe’e verdiği samimi röportajda, 54 yaşındaki teknik adama Paris’teki ilk altı ayının ardından Tottenham’ın kendisiyle iletişime geçip geçmediği soruldu. O şöyle açıkladı: “Sadece Tottenham değil. Diğer çok büyük kulüpler de vardı. O altı aylık dönem sona erdiğinde, biraz… Şey, tüm bu COVID durumu yüzünden kulüpte bir istikrarsızlık ortamı oluşmuştu. Her alanda. Değişim dönemi, rahatsız edici durumlar, durumlar vardı ki... Bugün sahip olduğumuz gibi istikrarlı bir ortamda çalışmanın mümkün olduğu izlenimini vermiyordu. PSG'deki deneyimimden keyif aldım. Ancak başka seçeneklerim de vardı ve bunları kulüple paylaştım, ancak kulüp bunların hiçbirini dinlememeyi tercih etti.”