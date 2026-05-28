ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, boşalan teknik direktörlük pozisyonu için Milan yetkilileriyle görüştüğü bildirildi
Allegri'nin olası halefi
Pochettino ve Milan yönetimi, bu hafta başında Atlanta'da başlayan ABD Dünya Kupası hazırlık kampı öncesinde bir araya geldi. Milan, sezonun son haftalarında Rossoneri'ninçöküşünün ardından görevden alınan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçıran Max Allegri'nin potansiyel halefi olarak Pochettino'yu değerlendiriyor. The Athletic'e göre, Milan yeni teknik direktörünü bulmak için kapsamlı bir arayış yürütürken, Pochettino olası seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Süresi dolan sözleşme
Pochettino'nun sözleşmesi bu yazki Dünya Kupası'nın ardından sona eriyor ve Mart ayında kalmaya açık olduğunu belirtmiş olsa da, çok sayıda haberde adı Avrupa'daki teknik direktörlük görevleriyle anılıyor.
Pochettino, böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini reddetmiş olsa da, geçen yıl Brentford'un Keith Andrews'u atamadan önce kulüp yetkilileriyle görüştüğü iddia ediliyor. Pochettino, Manchester United'ın Michael Carrick'i kalıcı olarak işe almadan önce, bu göreve aday gösterilen isimler arasında da yer alıyordu.
ABD Milli Takımı yıldızlarıyla yeniden bir araya gelmek mi?
Teknik direktörlük görevini üstlenirse, Milan soyunma odasında tanıdık yüzler görecektir. ABD'li yıldız Christian Pulisic, kulübün en öne çıkan isimlerinden biri olurken, geçen sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Yunus Musah da Milan'da forma giyiyor.
Odak noktası hâlâ Dünya Kupası
Yine de Pochettino'nun gözü Dünya Kupası'nda – ve oyuncular, teknik direktörün geleceğine dair spekülasyonların dikkatlerini dağıtmadığını vurguluyor.
Tim Weah Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Hayır, bu bizi rahatsız etmiyor" dedi. "Ben bugünü yaşayan biriyim ve şu anda o burada, onunla çalışıyoruz. Böylesine prestijli bir teknik direktörün bize koçluk yapması harika bir duygu. En üst seviyeye ulaşmak istiyorsanız, en üst seviyedeki teknik direktörlerden koçluk almak istersiniz, bu yüzden bu harika bir şey.
"Bizden sonra ne yapmaya karar verirse, o koçun kararıdır ve biz onu desteklemek için buradayız. O da bizi desteklemek için burada ve biz sadece şimdiki zamanda yaşıyor ve işimizi yaptığımızdan emin oluyoruz."
ABD Milli Takımı Salı günü antrenman kampına başladı ve 12 Haziran'da Paraguay ile oynayacağı açılış maçı öncesinde iki hazırlık maçı yapacak. Ardından 19 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak ve 25 Haziran'da Türkiye ile oynayacağı maçla D Grubu'ndaki maçlarını tamamlayacak.