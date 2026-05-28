ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, boşalan teknik direktörlük pozisyonu için Milan yetkilileriyle görüştüğü bildirildi

Yine de Pochettino'nun gözü Dünya Kupası'nda – ve oyuncular, teknik direktörün geleceğine dair spekülasyonların dikkatlerini dağıtmadığını vurguluyor.

Tim Weah Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Hayır, bu bizi rahatsız etmiyor" dedi. "Ben bugünü yaşayan biriyim ve şu anda o burada, onunla çalışıyoruz. Böylesine prestijli bir teknik direktörün bize koçluk yapması harika bir duygu. En üst seviyeye ulaşmak istiyorsanız, en üst seviyedeki teknik direktörlerden koçluk almak istersiniz, bu yüzden bu harika bir şey.

"Bizden sonra ne yapmaya karar verirse, o koçun kararıdır ve biz onu desteklemek için buradayız. O da bizi desteklemek için burada ve biz sadece şimdiki zamanda yaşıyor ve işimizi yaptığımızdan emin oluyoruz."

ABD Milli Takımı Salı günü antrenman kampına başladı ve 12 Haziran'da Paraguay ile oynayacağı açılış maçı öncesinde iki hazırlık maçı yapacak. Ardından 19 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak ve 25 Haziran'da Türkiye ile oynayacağı maçla D Grubu'ndaki maçlarını tamamlayacak.



