AFP
Çeviri:
ABD Milli Takımı orta saha oyuncusu Tanner Tessmann'ın transfer talebi aldığı bildiriliyor; Lyon ise 23-29 milyon dolar arasında bir bedel karşılığında oyuncuyu satmaya hazır
- AFP
Ne oldu?
The Athletic'e göre Lyon, Ocak ayında Atletico Madrid'in Tessmann'ı İspanyol kulübünde ABD Milli Takımı'ndan takım arkadaşı orta saha oyuncusu Johnny Cardoso ile bir araya getirecek olan teklifini geri çevirdi. Tessmann'ın ise 2024 yılında Venezia'dan katıldığı Lyon'da kalıp sezonu tamamlamaktan memnun olduğu söyleniyordu.
Şimdi, bu yaz yapılacak Dünya Kupası öncesinde, daha önce Serie A'da forma giymiş olan Tessmann, İngiltere ve İtalya'dan ilgi görüyor. 2024 yılında Lyon ile sözleşme imzaladığında, 24 yaşındaki FC Dallas yetişen oyuncu, Fransa'ya transfer olmak için Serie A kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirmişti.
- Getty
Tessmann'ın Lyon'da geçirdiği dönem
Lyon'a katıldığından bu yana Tessmann, kulüp adına ulusal ve Avrupa kupalarında toplam 76 maça çıktı. Bu sezon tüm turnuvalarda 41 kez forma giyen oyuncu 2 gol attı; bu maçların 9'u ve attığı gollerin 1'i Avrupa Ligi'nde gerçekleşti.
Orta saha oyuncusu sezonun sonlarında bir sakatlık geçirdi, ancak bu kas gerginliği nedeniyle Lyon'un son maçlarında forma giyemese de, bunun Dünya Kupası'na katılımını etkilemesi beklenmiyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası umutları
Mauricio Pochettino'nun göreve gelmesinden bu yana uluslararası sahnede kendini kanıtlayan Tessmann'ın, bu yaz ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alması bekleniyor. Tessmann, toplamda 14 kez ABD Milli Takımı forması giydi ve takımın son altı maçının üçünde ilk on birde yer alırken, Kasım ayında Uruguay'ı 5-1 yendikleri maçta yedek kulübesinden oyuna girerek milli takımdaki ilk golünü attı.
Tyler Adams'ın orta sahanın ortasında ilk 11'de yer alması beklenirken, Tessmann onun yanında oynamak için rekabet eden birkaç adaydan biri. Sonbaharda Dünya Kupası ile ilgili umutları sorulduğunda Tessmann, asıl odak noktasının belirli bir rol değil, daha büyük resim olduğunu söyledi.
Ekim ayında GOAL'a verdiği demeçte, "Hedefimiz ABD'nin Dünya Kupası'nı kazanması" dedi. "Mesele benim Dünya Kupası'nı kazanmam değil. Siz kazandığınızda, ülkeniz Dünya Kupası'nı kazanır. Bunun gerçekleşmesi için ne yapabilirsem yapacağım. Bu benim için en önemli şey. Bu yüzden, kadroda yer almadığımda kişisel olarak hayal kırıklığına uğruyorum, ama takım arkadaşlarımın sahaya çıkıp iyi oynadığını gördüğümde, bunu izlemekten büyük keyif alıyorum. Sadece hazır olmak, sağlıklı olmak ve orada olmak istiyorum; kontrol edebileceğim şeyleri kontrol etmek istiyorum.
"Sonuçta karar başkalarına ait. Takımı onlar seçiyor ve ben onların kararlarına güveniyorum. Sonuçta önemli olan Amerika'nın Dünya Kupası'nı kazanması, benim kazanmam değil."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Lyon, geçtiğimiz günlerde Ligue 1 sezonunu tamamlayarak Fransa'nın en üst liginde dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü eleme turuna katılmaya hak kazanmak için yeterli. Tessmann ise, ABD Milli Takımı'nın Salı günü açıklayacağı 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer almayı umuyor.