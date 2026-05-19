Mauricio Pochettino'nun göreve gelmesinden bu yana uluslararası sahnede kendini kanıtlayan Tessmann'ın, bu yaz ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alması bekleniyor. Tessmann, toplamda 14 kez ABD Milli Takımı forması giydi ve takımın son altı maçının üçünde ilk on birde yer alırken, Kasım ayında Uruguay'ı 5-1 yendikleri maçta yedek kulübesinden oyuna girerek milli takımdaki ilk golünü attı.

Tyler Adams'ın orta sahanın ortasında ilk 11'de yer alması beklenirken, Tessmann onun yanında oynamak için rekabet eden birkaç adaydan biri. Sonbaharda Dünya Kupası ile ilgili umutları sorulduğunda Tessmann, asıl odak noktasının belirli bir rol değil, daha büyük resim olduğunu söyledi.

Ekim ayında GOAL'a verdiği demeçte, "Hedefimiz ABD'nin Dünya Kupası'nı kazanması" dedi. "Mesele benim Dünya Kupası'nı kazanmam değil. Siz kazandığınızda, ülkeniz Dünya Kupası'nı kazanır. Bunun gerçekleşmesi için ne yapabilirsem yapacağım. Bu benim için en önemli şey. Bu yüzden, kadroda yer almadığımda kişisel olarak hayal kırıklığına uğruyorum, ama takım arkadaşlarımın sahaya çıkıp iyi oynadığını gördüğümde, bunu izlemekten büyük keyif alıyorum. Sadece hazır olmak, sağlıklı olmak ve orada olmak istiyorum; kontrol edebileceğim şeyleri kontrol etmek istiyorum.

"Sonuçta karar başkalarına ait. Takımı onlar seçiyor ve ben onların kararlarına güveniyorum. Sonuçta önemli olan Amerika'nın Dünya Kupası'nı kazanması, benim kazanmam değil."