Sergino Dest
Thomas Hindle

ABD Milli Takımı'nın yıldızı Sergino Dest, sakatlık arasının ardından Ajax ile 2-2 berabere biten maçta PSV formasıyla sahalara döndü

2026 Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın sağ bek pozisyonunda ilk 11'de yer alması beklenen Sergino Dest, cumartesi öğleden sonra hamstring sakatlığından sonra sahalara döndü ve Ajax ile 2-2 berabere biten maçta 30 dakika forma giydi. Defans oyuncusu, PSV'nin AZ Alkmaar'ı 2-1 yendiği maçta sakatlık nedeniyle sahayı terk ettikten sonra 7 Mart'tan beri sahalardan uzak kalmıştı. Ricardo Pepi'nin gol attığı maç, PSV'nin Amerikalı oyuncuları için iyi bir gün oldu.

    Dest tekrar aramıza katıldı

    Sağ bek, son iki yıldır sakatlıklarla oldukça boğuşuyor. Nisan 2024'te ön çapraz bağ yırtılması geçirdi ve tamamen iyileşmesi 11 ay sürdü. Amerikalı oyuncu, 2025-26 sezonunda PSV kadrosunda yerini sağlamlaştırdı, ancak Mart ayında sol diz arkasındaki kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası hayallerini tehlikeye atmış gibi görünüyordu.

    Dest, maçın ardından sezon bitmeden sahalara döneceğini söyledi ve Cumartesi günü bu sözünü yerine getirdi.

  • Geri dönüşünde gösterdiği sağlam performans

    Dest, 60. dakikada oyuna girdi ve Eredivisie şampiyonu takımda etkileyici bir performans sergiledi. Yarım saatlik süre içinde üç teke tek mücadeleden ikisini kazandı, paslarının tümünü bir tanesi hariç tamamladı ve uzun süredir sahalardan uzak kalmasına rağmen formda görünüyordu.

    Pepi de etkileyici bir performans sergiliyor

    Forvet hattında da ABD Milli Takımı için sevindirici haberler vardı. Kendisi de sakatlık sorunları yaşayan Ricardo Pepi, sahaya çıkar çıkmaz etkili oldu. İlk 11'de sahaya çıkan Amerikalı oyuncu, gol atmak için sadece 30 saniyeye ihtiyaç duydu. Uzun bir taç atışı oyunundan sonra arka direkte sessizce ortaya çıkıp kafayla topu ağlara gönderdi; tam bir golcü golü attı.



    Hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik

    Amerikalı oyuncular için iyi haberler olsa da, PSV açısından genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir akşam oldu. Lig şampiyonluğunu çoktan garantileyen Hollanda ekibi, 91. dakikada 2-1'lik üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Takım, önümüzdeki Pazar günü sezonun sondan bir önceki maçında Go Ahead Eagles ile karşı karşıya gelecek.

