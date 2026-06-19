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ABD Milli Takımı’nın yıldızı Ricardo Pepi, Fulham ve forvet arayışında olan Premier Lig takımlarının 19 gol atan PSV forvetini takip etmesi nedeniyle ‘zorlu’ bir transfer ikilemiyle karşı karşıya
Fulham, Pepi transferinden vazgeçti ancak bir forvete ihtiyacı var
Pepi, son süre dolmadan Hollanda’dan ayrılması engellendi, ancak Batı Londra’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 30 milyon sterlin (40 milyon dolar) üzerinde bir anlaşmaya varıldığı söylendi.
Fulham'ın, yaz transfer dönemi öncesinde sözleşmeye bir çıkış maddesi eklenmesini istediği için söz konusu anlaşmadan geri adım attığı bildirildi; ancak görüşmelerin yeniden başlayabileceği de belirtiliyor – özellikle de bu çok beğenilen forvet, en büyük uluslararası sahnede ülkesinin formasıyla etkileyici bir performans sergilerse.
Cottagers, sözleşmesi sona eren deneyimli Meksikalı forvet Raul Jimenez’i serbest oyuncu olarak Wolves’a geri dönmesiyle kaybetti; bu da 2026-27 sezonu öncesinde daha fazla gol gücü kazanılması gerektiği anlamına geliyor.
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Fulham’a transfer, hem oyuncu hem de kulüp açısından mantıklı mı?
Pepi’nin transferi hem kulüp hem de oyuncu açısından mantıklı görünüyor. Eski ABD Milli Takımı kalecisi Keller, William Hill ile ortaklaşa yürütülen “Final One Standing”programındaGOAL’a, tüm taraflar için olası faydalar sorulduğunda şöyle konuştu: “Benim için tek zorlu kısım Ricardo ile ilgili – Gio Reyna için de durum aynı – PSV’de, önünde oynayan oyuncular nedeniyle çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna giriyordu.
“Bir yanım, ‘kendini ilk 11’de kanıtlayana kadar PSV’de kal, sonra transfer ol’ diyor. Ama bir yanım da şöyle düşünüyor: Fulham onun doğru seçim olduğunu düşünüyorsa, kendisi de doğru seçim olduğunu düşünüyorsa ve bu fırsat için hazırsa, git ve bunun senin için doğru hamle olup olmadığını gör.
“Bu biraz zor bir durum, ama Premier Lig’de oynama ve kendini geliştirme fırsatını yakalarsan, bu fırsatı kaçırma.”
ABD Erkek Milli Takımı’nın forveti Pepi, Premier Lig’e hazır mı?
Pepi, Ocak 2022’de FC Dallas’taki MLS’deki “konfor bölgesinden” çıkıp Alman takımı Augsburg’a katıldığından bu yana etkileyici bir ilerleme kaydetti. Orada dikkat çekmek için pek fırsat bulamasa da, 2022-23 sezonunda Groningen’de geçirdiği kiralık dönem boyunca 13 gol attı.
Bu başarıları sayesinde PSV'ye transfer oldu ve Eindhoven'da 102 maçta 45 gol atarak bu süreçte üç kez Eredivisie şampiyonu oldu.
Performansı her yıl giderek artarken, geçen sezon 19 golle kişisel rekorunu kırdı. Pepi’nin artık Premier Lig’e hazır olup olmadığı sorusu üzerine, eski Leicester, Tottenham ve Fulham kalecisi Keller şunları ekledi: “İşte bu zor olan kısım. Eredivisie’den bir sonraki aşamaya geçiş yapan golcülerin durumunu daha önce de gördük. Birçok oyuncu bu geçişi yaptığında istikrarlı bir performans sergileyemedi.
“Geçen gün [Senegal’e karşı oynanan] hazırlık maçında Ricardo’nun maça ilk 11’de başladığını gördüm. Bu konuda gerçekten hoşuma giden tek şey şuydu: Gol atmadıkları zaman size hiçbir şey katmayan forvetler vardır. Öte yandan, takımla uyum içinde oynayan, sahada varlıklarını hissettiren, ilk savunma hattını oluşturan, rakibe baskı uygulayan ve köşe vuruşlarında savunma açısından iyi performans gösteren forvetler de vardır. Gol atmanın yanı sıra size sağladıkları başka özellikler de var.
“Evet, elbette forvetler gol atmak zorundadır, ama bazen size daha fazlasını sunduklarında... Fulham gibi bir kulüpte bu bazen daha da önemli olabilir; ligin orta sıralarında yer almak harika bir durumdur – bunun üstünde her şey bir artıdır ve Mart ayında arkanızı kollamak zorunda kalmazsanız, o zaman harika olur.
“Yani bazen mesele, sezon başına 30 gol atan bir forvet bulmak değildir. Mesele, size 10 ya da 12 gol atacak, daha fazlasını atarsa bu bir artı olur, ama aynı zamanda başka şeyler de katacak bir oyuncuyu bulmaktır. Bence Ricardo bunu yapabilir.”
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Pepi’nin sözleşmesi: PSV, Dünya Kupası yıldızını satma konusunda herhangi bir baskı altında değil+
Cuma günü ABD Milli Takımı’nın Avustralya ile oynayacağı maçta forma giymeyi hedefleyen Pepi’nin Hollanda’da 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor; bu da PSV’nin onu satmak için herhangi bir baskı altında olmadığı anlamına geliyor. Kulüp, Teksas doğumlu yıldızın Dünya Kupası kadrosunda yer almasını memnuniyetle karşılayacak ve onun transfer bedelini daha da yukarı çekmeyi hedefleyecektir.
Yeni bir transfer dönemi açılmışken Fulham’ın ya da başka bir Premier Lig takımının bu çalışkan forvet için tekrar teklifte bulunup bulunmayacağı henüz belli değil; ancak kariyerinde bir üst basamağa çıkmasını sağlayacak yeni bir meydan okuma, er ya da geç kabul edilmelidir.