ABD Milli Takımı’nın yıldızı Ricardo Pepi, Fulham ve forvet arayışında olan Premier Lig takımlarının 19 gol atan PSV forvetini takip etmesi nedeniyle ‘zorlu’ bir transfer ikilemiyle karşı karşıya

Pepi, Ocak 2022’de FC Dallas’taki MLS’deki “konfor bölgesinden” çıkıp Alman takımı Augsburg’a katıldığından bu yana etkileyici bir ilerleme kaydetti. Orada dikkat çekmek için pek fırsat bulamasa da, 2022-23 sezonunda Groningen’de geçirdiği kiralık dönem boyunca 13 gol attı.

Bu başarıları sayesinde PSV'ye transfer oldu ve Eindhoven'da 102 maçta 45 gol atarak bu süreçte üç kez Eredivisie şampiyonu oldu.

Performansı her yıl giderek artarken, geçen sezon 19 golle kişisel rekorunu kırdı. Pepi’nin artık Premier Lig’e hazır olup olmadığı sorusu üzerine, eski Leicester, Tottenham ve Fulham kalecisi Keller şunları ekledi: “İşte bu zor olan kısım. Eredivisie’den bir sonraki aşamaya geçiş yapan golcülerin durumunu daha önce de gördük. Birçok oyuncu bu geçişi yaptığında istikrarlı bir performans sergileyemedi.

“Geçen gün [Senegal’e karşı oynanan] hazırlık maçında Ricardo’nun maça ilk 11’de başladığını gördüm. Bu konuda gerçekten hoşuma giden tek şey şuydu: Gol atmadıkları zaman size hiçbir şey katmayan forvetler vardır. Öte yandan, takımla uyum içinde oynayan, sahada varlıklarını hissettiren, ilk savunma hattını oluşturan, rakibe baskı uygulayan ve köşe vuruşlarında savunma açısından iyi performans gösteren forvetler de vardır. Gol atmanın yanı sıra size sağladıkları başka özellikler de var.

“Evet, elbette forvetler gol atmak zorundadır, ama bazen size daha fazlasını sunduklarında... Fulham gibi bir kulüpte bu bazen daha da önemli olabilir; ligin orta sıralarında yer almak harika bir durumdur – bunun üstünde her şey bir artıdır ve Mart ayında arkanızı kollamak zorunda kalmazsanız, o zaman harika olur.

“Yani bazen mesele, sezon başına 30 gol atan bir forvet bulmak değildir. Mesele, size 10 ya da 12 gol atacak, daha fazlasını atarsa bu bir artı olur, ama aynı zamanda başka şeyler de katacak bir oyuncuyu bulmaktır. Bence Ricardo bunu yapabilir.”