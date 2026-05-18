ABD Milli Takımı'nın yıldızı Haji Wright, Coventry'de 15 gol atabilecek bir Premier Lig forveti olabileceğine dair şüphelerin ortaya çıkmasıyla birlikte "yüksek bedelli" bir transferin konusu oldu

Bu fırsatların Coventry'de mi ortaya çıkacağı ya da doğru bir teklif gelmesi halinde transferin onaylanıp onaylanmayacağı sorusu üzerine, eski Sky Blues forveti Morrison – Freebets.com'un izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Bu zor bir soru. Haji Wright konusunda zor bir soru çünkü bence o bir tehdit ve sorun yaratıyor, ayrıca iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, ancak onu bazen izlediğimde, daha üst seviyelere çıktığında bu kadar çok fırsat bulamayacağını düşünüyorum. Peki o zaman forvet hattına başka ne katmak gerekir?

“Bence Frank forvet hattını güçlendirmeye çalışacaktır. Onu tutabilirler ama ana forvet o olmayacaktır. Bence transfer yapıp para harcayacaklar ve buna ihtiyaçları var. Sizi üst sıralarda tutacak, 10 ila 15 gol atacak bir Premier Lig forvetine ihtiyacınız var. Haji Wright’ın bunu Premier Lig’de yapabileceğini düşünüyor muyum? Tam emin değilim.

“West Ham, Haji Wright ile ilgilenmişti, yani kesinlikle yetenekli bir oyuncu. Ancak bence bunu düzenli olarak yapması gerekiyor. Haji Wright ile ilgili tek soru işaretim bu.

“Ancak yaz aylarında onu transfer edeceklerini sanmıyorum, tabii onun için büyük bir teklif almazlarsa ve bu da başka bir transfer yapmalarını sağlarsa o başka. Bence gelecek sezon da Coventry'de olacak.”