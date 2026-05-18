ABD Milli Takımı'nın yıldızı Haji Wright, Coventry'de 15 gol atabilecek bir Premier Lig forveti olabileceğine dair şüphelerin ortaya çıkmasıyla birlikte "yüksek bedelli" bir transferin konusu oldu
Wright'ın Coventry'deki istatistikleri: Goller ve maçlar
Wright, 2023 yılında Coventry’nin rekor transferi olmasının ardından İngiliz futbolunda verimli geçen üç sezon geçirdi. Henüz tek bir sezonda 20 gol barajına ulaşamasa da, bu rakama çok yaklaştı ve Sky Blues formasıyla 124 maçta toplam 49 gol attı.
Coventry'nin ikinci lig şampiyonluğuna yükselmesiyle Championship'te 17 gol atarak kişisel rekorunu kırdı ve 25 yıllık birinci ligden uzak kalma süresini sona erdirdi. CBS Arena'da şampiyonluk kutlamaları coşkuyla yaşandı.
Wright, geçmişte transfer spekülasyonlarının konusu olmuştu. 2026'da ABD Milli Takımı ile evinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giymeyi uman 28 yaşındaki Los Angeles doğumlu oyuncu, Premier League'de şansını denemeye hazır olarak görülüyor.
Wright, Premier Lig'de forvet olarak oynamaya hazır mı?
Bu fırsatların Coventry'de mi ortaya çıkacağı ya da doğru bir teklif gelmesi halinde transferin onaylanıp onaylanmayacağı sorusu üzerine, eski Sky Blues forveti Morrison – Freebets.com'un izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Bu zor bir soru. Haji Wright konusunda zor bir soru çünkü bence o bir tehdit ve sorun yaratıyor, ayrıca iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, ancak onu bazen izlediğimde, daha üst seviyelere çıktığında bu kadar çok fırsat bulamayacağını düşünüyorum. Peki o zaman forvet hattına başka ne katmak gerekir?
“Bence Frank forvet hattını güçlendirmeye çalışacaktır. Onu tutabilirler ama ana forvet o olmayacaktır. Bence transfer yapıp para harcayacaklar ve buna ihtiyaçları var. Sizi üst sıralarda tutacak, 10 ila 15 gol atacak bir Premier Lig forvetine ihtiyacınız var. Haji Wright’ın bunu Premier Lig’de yapabileceğini düşünüyor muyum? Tam emin değilim.
“West Ham, Haji Wright ile ilgilenmişti, yani kesinlikle yetenekli bir oyuncu. Ancak bence bunu düzenli olarak yapması gerekiyor. Haji Wright ile ilgili tek soru işaretim bu.
“Ancak yaz aylarında onu transfer edeceklerini sanmıyorum, tabii onun için büyük bir teklif almazlarsa ve bu da başka bir transfer yapmalarını sağlarsa o başka. Bence gelecek sezon da Coventry'de olacak.”
ABD Milli Takımı'nın yıldızı sol kanada kaydırılabilir mi?
Wright, Coventry'de forvet hattını yönetmek ve takımın en büyük gol tehdidi olmak zorunda kalmayabilir; çok yönlülüğü sayesinde Lampard, bu Amerikalı forveti kanatlara kaydırabilir ve böylece daha kendini kanıtlamış bir 9 numara oyuncusunu kadroya dahil edebilir.
Bu taktiksel değişiklikle ilgili sorulan soruya Morrison şöyle cevap verdi: "Evet, bunu yapabilir. Yani sol kanatta da oynayabilir. Ancak şu anda sol kanatta, Peterborough'dan transfer ettikleri genç [Ephron] Mason-Clark adında, Premier Lig'de başarılı olacağını düşündüğüm ve gerçekten beğendiğim bir oyuncu var. Championship'te olağanüstü bir performans sergiledi. Sezonun sonlarına doğru oyununu yepyeni bir seviyeye taşıdı.
“Premier Lig'e gidip iyi performans gösterecek çok sayıda oyuncu var, ancak her iki kanatta oynayan o ve [Tatsuhiro] Sakamoto, bence Premier Lig'de başarılı olacak iki olağanüstü oyuncu çünkü pozitifler, rakip beklerle mücadele etmek istiyorlar ve geri koşarak sıkı çalışıyorlar.
“Premier Lig’de Coventry formasıyla oynadıklarında iyi iş çıkaracaklarını düşündüğüm iki oyuncu var. Bu ikilinin sahaya ne getirebileceği konusunda endişelenen birçok bek olacak. Onlar, gelecek yıl iyi bir sezon geçireceklerine dair tahminlerim.”
Coventry, yaz transfer döneminde harcama yapmaya hazır
Coventry’nin Premier Lig’e yükselmesiyle elde ettiği gelirleri akıllıca değerlendirmesi ve yeni transferlerin geleceği haberleri, kadroya girmek için yaşanan rekabetin Wright’ın aleyhine sonuçlanmasına neden olabilir.
Wright, İngiltere'nin elitleri arasında kendini kanıtlama fırsatını hak ettiğini gösterecek kadar iyi bir performans sergiledi, ancak her oyuncunun bir bedeli vardır ve Dünya Kupası, yeteneklerini sergilemek ve potansiyel alıcıların dikkatini çekmek için ona en büyük vitrin fırsatını sunacaktır.