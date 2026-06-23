ABD Milli Takımı’nın yıldızı Folarin Balogun, Premier Lig’den gelen ilginin ortasında yaz transferi peşinde; Monaco ise fiyat etiketini belirledi

Arsenal altyapısından yetişen oyuncu, uluslararası sahnede muhteşem bir yükseliş yaşadı ve şu anda 2026 Dünya Kupası’nda ülkesinin hücum hattının en ön saflarında yer alıyor. Reims’te geçirdiği verimli bir kiralık döneminin ardından 2023 yılında Monaco’ya katılan Balogun, Fransa’da 91 maçta attığı 31 golle kendini güvenilir bir golcü olarak kanıtladı. Ancak The Athletic’e göre, forvetin yeni bir ortama geçmeyi tercih etmesi nedeniyle bu yaz Monako’dan ayrılması büyük bir olasılık olarak görülüyor.