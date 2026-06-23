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ABD Milli Takımı’nın yıldızı Folarin Balogun, Premier Lig’den gelen ilginin ortasında yaz transferi peşinde; Monaco ise fiyat etiketini belirledi
Forvet, transfer yarışını tetikledi
Arsenal altyapısından yetişen oyuncu, uluslararası sahnede muhteşem bir yükseliş yaşadı ve şu anda 2026 Dünya Kupası’nda ülkesinin hücum hattının en ön saflarında yer alıyor. Reims’te geçirdiği verimli bir kiralık döneminin ardından 2023 yılında Monaco’ya katılan Balogun, Fransa’da 91 maçta attığı 31 golle kendini güvenilir bir golcü olarak kanıtladı. Ancak The Athletic’e göre, forvetin yeni bir ortama geçmeyi tercih etmesi nedeniyle bu yaz Monako’dan ayrılması büyük bir olasılık olarak görülüyor.
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İngiliz kulüpleri Amerikalı forveti gözüne kestirdi
The Athletic, bu forvetin etkileyici istikrarı ve teknik özelliklerinin onu İngiliz birinci ligindeki birçok dev kulübün başlıca hedefi haline getirdiğini ekliyor. Kendi altyapısından yetişmiş olması, Premier Lig’deki talipler için önemli bir cazibe unsuru oluşturuyor; bu kulüpler, oyuncunun transfer olasılığı konusunda şimdiden ön görüşmelere başlamış durumda. Serie A’dan da ilgi hâlâ güçlü olsa da, Monaco yöneticileri, ilk yatırımlarından 20 milyon avro kar elde etmeyi garanti altına alacak şekilde 50 milyon avroluk cazip bir teklif bekliyorlar.
Dünya Kupası'ndaki başarılar değeri artırıyor
Forvetin geleceği hakkındaki yoğun spekülasyonlar, dünya sahnesinde değerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bir dönemde ortaya çıkıyor. Balogun, kulüpteki mükemmel formunu milli takım sahnesine de yansıtarak, ABD milli takımında oynadığı 29 maçta 11 gol attı. Paraguay karşısında attığı iki golle, 1930’dan bu yana Dünya Kupası’nda bir maçta iki gol atan ilk Amerikalı erkek futbolcu oldu ve bu da piyasa değerini önemli ölçüde artırdı.
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Şimdi ne olacak?
Balogun, turnuvanın eleme turlarında milli takımına liderlik etmeye odaklanırken, menajerleri ise artan transfer ilgisiyle ilgilenecek. Çok sayıda Avrupa kulübünün resmi teklifler hazırladığı göz önüne alındığında, turnuva resmi olarak sona erdiği anda oldukça çekişmeli bir teklif savaşının patlak vermesi bekleniyor. Balogun, Cuma günü Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Türkiye ile karşılaşacak olan ABD Milli Takımı’nda yine forvet hattının başında yer alabilir.