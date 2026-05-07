Çeviri:
ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, profesyonel golfçü sevgilisi Alexa Melton'dan ayrılmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
"Ona sadece en olumlu yönden bakıyorum"
Pulisic, profesyonel golfçü Melton ile olan ilişkisinin sona ermesiyle ilgili sessizliğini bozdu. İlişkileri 2024 yılında yayınlanacak bir Paramount+ belgesel dizisinin ana konusu olan çiftin, bu yılın başlarında ayrıldığı bildirildi. Ayrılığa rağmen, ABD Milli Takımı forveti eski partnerinden büyük bir sıcaklıkla bahsetti ve birlikte oldukları süre boyunca hayatı üzerinde yarattığı olumlu etkiyi kabul etti.
Pulisic, Time dergisine verdiği röportajda, "Ona sadece en olumlu şekilde bakıyorum" dedi. "Çok eğlenceli biriydi ve bana her konuda destek oldu. Hayatımı biraz daha keyifli yaşamam, onunla ve genel olarak başka şeyler yapmam için beni teşvik etmek istedi. Ben de bunun için minnettardım."
İş-yaşam dengesi
Pulisic, İtalya'da son derece sakin bir hayat sürüyor. İşe gidip gelme süresini kısaltmak için AC Milan'ın antrenman sahasının yakınında yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, futbola olan keskin odaklanmasının genellikle kişisel bir bedel gerektirdiğini itiraf ediyor. Futbola olan bağlılığı o kadar yoğun ki, Serie A'da üst düzey performansını korumak amacıyla benimsediği yaşam tarzı nedeniyle "bir keşiş gibi parti yapıyor" diye biliniyor.
Eski Chelsea yıldızı, kariyeri ile kişisel hayatı arasındaki zorlu çekişme hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Pulisic, "Performans konusunda çok özel bir düşünce tarzım var" dedi. "Her zaman antrenman sahasına yakın olmak istedim, çünkü bu benim işim ve her gün yaptığım şey bu. Bu bana birçok yönden yardımcı oldu. Ama bazen de beni mutsuz etti."
Babasının yardımı
Pulisic’in babası Mark, oğlunun profesyonel sporcuların hayatında sıklıkla gölge gibi takip eden yalnızlıkla başa çıkmasına büyük katkı sağladı. Mark’ın ısrarı üzerine Pulisic, boş zamanlarında vakit geçirebileceği bir yer olması için Milano’da bir golf sahasının yakınında bir ev seçti. Mark, bu sporun perde arkasında yarattığı zihinsel yükün son derece farkında.
Mark, Time dergisine verdiği röportajda, “İnsanlar profesyonel sporcu olmanın kolay ve harika bir hayat olduğunu düşünüyor” dedi. “İnanın bana, maddi açıdan ve göz önünde olmanın getirdiği muazzam faydalar var. Ancak geceleri o kapıyı kapattığınızda ve yalnız kaldığınızda, bazı şeyleri özlüyorsunuz, ailenizi özlüyorsunuz. Kendinizi gerçekten çok kötü bir duruma sokabilirsiniz. Bizim görevimiz, bunun üstesinden gelmesine yardımcı olmaktı.”
Şimdi ne olacak?
Milan, Serie A'da ikincilik hedefini sürdürürken, Pulisic'in bu sezon Atalanta, Genoa ve Cagliari ile oynayacağı üç maç kaldı. Ardından, ABD Milli Takımı'nın grup aşamasında Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına odaklanacak.