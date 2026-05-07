ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, profesyonel golfçü sevgilisi Alexa Melton'dan ayrılmasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Pulisic, profesyonel golfçü Melton ile olan ilişkisinin sona ermesiyle ilgili sessizliğini bozdu. İlişkileri 2024 yılında yayınlanacak bir Paramount+ belgesel dizisinin ana konusu olan çiftin, bu yılın başlarında ayrıldığı bildirildi. Ayrılığa rağmen, ABD Milli Takımı forveti eski partnerinden büyük bir sıcaklıkla bahsetti ve birlikte oldukları süre boyunca hayatı üzerinde yarattığı olumlu etkiyi kabul etti.

Pulisic, Time dergisine verdiği röportajda, "Ona sadece en olumlu şekilde bakıyorum" dedi. "Çok eğlenceli biriydi ve bana her konuda destek oldu. Hayatımı biraz daha keyifli yaşamam, onunla ve genel olarak başka şeyler yapmam için beni teşvik etmek istedi. Ben de bunun için minnettardım."