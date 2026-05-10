Pulisic, 2025 yılının sonundan bu yana form düşüklüğü yaşıyor ve çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyor; bu durumun sonucunda 2025-26 sezonuna umut verici bir başlangıç yapması büyük ölçüde suya düştü. 18 lig maçında 8 gol ve 3 asist kaydetti, bunların 10'u Rossoneri formasıyla yedek kulübesinden çıktı. Milan'ın son iki maçında oynayıp oynamamasına bakılmaksızın, bu sezon kulüpte en az sayıda ilk 11'de yer aldığı sezon olacak, zira 2023-24 sezonunda 32, geçen sezon ise 29 maçta ilk 11'de yer almıştı.

ESPN, sakatlığın ciddi olmadığını bildirdi, ancak Pulisic'in uzun süredir devam eden kas sakatlıkları nedeniyle endişe yaratıyor. Gianluca Di Marzio, Pulisic'in sakatlığını ilk bildiren kişi oldu.



