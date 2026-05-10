ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, kalça kasındaki sakatlık nedeniyle AC Milan maçında forma giyemedi
Pulisic’in kondisyon sorunları devam ediyor
Pulisic, 2025 yılının sonundan bu yana form düşüklüğü yaşıyor ve çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyor; bu durumun sonucunda 2025-26 sezonuna umut verici bir başlangıç yapması büyük ölçüde suya düştü. 18 lig maçında 8 gol ve 3 asist kaydetti, bunların 10'u Rossoneri formasıyla yedek kulübesinden çıktı. Milan'ın son iki maçında oynayıp oynamamasına bakılmaksızın, bu sezon kulüpte en az sayıda ilk 11'de yer aldığı sezon olacak, zira 2023-24 sezonunda 32, geçen sezon ise 29 maçta ilk 11'de yer almıştı.
ESPN, sakatlığın ciddi olmadığını bildirdi, ancak Pulisic'in uzun süredir devam eden kas sakatlıkları nedeniyle endişe yaratıyor. Gianluca Di Marzio, Pulisic'in sakatlığını ilk bildiren kişi oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı tehlike altında
Milan'ın aldığı yenilgi, takımı tehlikeli bir duruma düşürdü. Takım, 67 puanla dördüncü sırada yer alıyor; Roma ile aynı puanda olsa da karşılıklı maçlarda üstünlüğü sayesinde onun önünde bulunuyor. Como da sadece iki puan geride bekliyor; bu da ligde kalan iki maçla birlikte Milan'ın hata yapma lüksünün neredeyse kalmadığı anlamına geliyor.
ABD Erkek Milli Takımı için sonuçlar
Yaralanma ciddi değilse, Pulisic’in Dünya Kupası kadrosuna girmesine engel teşkil etmemelidir. ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, 26 kişilik kadrosunu New York’ta düzenlenecek görkemli bir etkinlikte açıklayacak. Pulisic’in kadroda yer alacağına dair genel bir beklenti var.
Şimdi ne olacak?
ABD, 31 Mayıs'ta Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde Senegal ile, 6 Haziran'da ise Chicago'da Almanya ile oynayacağı maçlarla Dünya Kupası hazırlıklarının son aşamasına başlayacak. ABD'nin Dünya Kupası'ndaki ilk maçı 12 Haziran'da Paraguay ile olacak.