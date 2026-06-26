ABD Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic, AC Milan efsanesi Ruud Gullit’ten “çok tehlikeli” uyarısı alırken, eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim San Siro’da göreve başladı

Amorim, memleketinde Sporting ile şampiyonluklar kazandığı dönemde dünya futbolunun en heyecan verici genç teknik direktörlerinden biri olarak ün kazanmış ve United tarafından göreve getirilmişti. Ancak sözde “Rüyalar Tiyatrosu”nda beklentileri karşılayamadı.

41 yaşındaki teknik direktöre, Red Devils tarafından durumu düzeltmesi için 61 maçlık bir süre tanındı, ancak bu maçlarda sadece 24 galibiyet alabildi ve galibiyet oranı yüzde 38,1'de kaldı. Takım, Premier Lig tablosunun alt yarısına düşünce, Manchester'daki sabır da artık tükenmişti.

14 ay boyunca en sevdiği 3-4-3 sisteminden inatla vazgeçmeyen Amorim, teknik direktörlük görevinden hiç de nazik olmayan bir şekilde alındı. Serie A’nın devlerinden Milan ise şimdi onun hizmetlerine bir şans vermeye karar verdi.