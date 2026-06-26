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ABD Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic, AC Milan efsanesi Ruud Gullit’ten “çok tehlikeli” uyarısı alırken, eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim San Siro’da göreve başladı
Amorim'in Manchester United'daki performansı: Maç sayısı ve galibiyet yüzdesi
Amorim, memleketinde Sporting ile şampiyonluklar kazandığı dönemde dünya futbolunun en heyecan verici genç teknik direktörlerinden biri olarak ün kazanmış ve United tarafından göreve getirilmişti. Ancak sözde “Rüyalar Tiyatrosu”nda beklentileri karşılayamadı.
41 yaşındaki teknik direktöre, Red Devils tarafından durumu düzeltmesi için 61 maçlık bir süre tanındı, ancak bu maçlarda sadece 24 galibiyet alabildi ve galibiyet oranı yüzde 38,1'de kaldı. Takım, Premier Lig tablosunun alt yarısına düşünce, Manchester'daki sabır da artık tükenmişti.
14 ay boyunca en sevdiği 3-4-3 sisteminden inatla vazgeçmeyen Amorim, teknik direktörlük görevinden hiç de nazik olmayan bir şekilde alındı. Serie A’nın devlerinden Milan ise şimdi onun hizmetlerine bir şans vermeye karar verdi.
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ABD Milli Takımı’nın yıldızı Pulisic, AC Milan’da Amorim’in sistemine uyum sağlayabilecek mi?
San Siro’da, ABD milli takım oyuncusu Pulisic de dahil olmak üzere pek çok yetenekli oyuncu bulunuyor; ancak Amorim, elindeki oyuncuların en iyi performansını ortaya çıkarmak için kendi tarzını değiştirecek mi, yoksa onları kendi taktiksel planına uydurmaya mı zorlayacak?
Bu soru Gullit'e yöneltildiğinde, Rossoneri efsanesi - www.nysportsday.com ile yaptığı röportajda - GOAL'a şunları söyledi: “Pulisic, Milan için gerçekten iyi işler çıkardı. Bireysel yetenekleriyle birçok kez takımını kurtardı, yani kaliteli bir oyuncu. Umarım Amorim onu kullanır.
“Ancak bu konularda her zaman temkinliyim. Önce elinizdeki oyunculara bakmalı, sonra taktiğinizi onların etrafında şekillendirmelisiniz. Takımın daha önce hiç oynamadığı bir sistemi dayatırsanız, oyuncuların özgüvenini sarsma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu çok tehlikelidir.”
Amorim, Manchester’da 14 ay forma giydi – Milan da aynı sabrı gösterecek mi?
Massimiliano Allegri, Milan’a geri döndükten sonra sadece bir sezon görevde kaldı ve 2025-26 sezonunun sonunda görevinden ayrıldı; Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kazanamaması aleyhine bir faktör oldu.
Amorim, talepkar kulüp sahipleri ve taraftarların beklentilerini karşılamak için hemen baskı altında kalacak gibi görünüyor; İngiltere'de kendisine tanınan kadar geniş bir hareket alanı tanınması pek olası görünmüyor.
Hemen etki yaratması gerektiği konusunda baskı altında kalan Gullit, şunları ekledi: “Futbolda artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Performansı pek iyi olmayan birçok teknik direktörün yine de yüksek profilli işlere atandığını gördüm.
“Benim için önemli olan Milan’ın iyi performans göstermesi; şu anda olmamız gereken seviyeden çok uzağız. Sürekli yüksek bir seviyeyi korumak son derece zordur. Sabır gerekir; ayrıca şu anda birçok Amerikalı kulüp sahibinin futbola farklı bir felsefe getirdiğini görüyorsunuz – ve bu her zaman işe yaramıyor.
“Felsefeyi kulüp belirler, teknik direktör değil. Teknik direktör, kulübün isteklerine ve oynamak istediği futbol tarzına uyum sağlamalıdır.
“Feyenoord’da olanlara bir bakın. [Arne] Slot harika bir sistem kurdu, kupalar kazandılar ve muhteşem futbol oynadılar. Sonra üçlü savunma ile oynamak isteyen yeni bir teknik direktör geldi ve bu işe yaramadı. Beş ya da altı maç ve çok sayıda puan kaybının ardından, sistemi yeniden değiştirmek zorunda kaldı. Kulübün kimliğine saygı duymak gerekir.”
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Transfer haberleri: Milan’daki sözleşme tartışmaları sürerken Pulisic, Dünya Kupası görevine odaklandı
Pulisic’in – Milan formasıyla üç sezonda 42 gol kaydettikten sonra – yeni Amorim döneminde herhangi bir rol üstlenip üstlenmeyeceği henüz belli değil. 27 yaşındaki forvet, sözleşmesinin uzatılması konusunda henüz bir anlaşmaya varmadı.
Mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmışken (12 aylık uzatma opsiyonu da hesaba katıldığında), şu anda 2026 Dünya Kupası için vitrin niteliğinde bir performans sergileyen oyuncu, Rossoneri'nin herhangi bir satıştan hâlâ önemli bir bedel talep edebilecek konumda olduğu bu dönemde, yeni bir başlangıç yapma zamanının geldiğine karar verebilir.