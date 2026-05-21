ABD Milli Takımı'nın yıldızı Chris Richards, Dünya Kupası'ndan birkaç hafta önce ayak bileği bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle Conference League finalini kaçırabilir

Şu an için Richards’ın oynayıp oynayamayacağı, şişliğin ne kadar çabuk ineceğine bağlı; Glasner, Palace’ın ona bir şans vermek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Glasner, "Chris, Arsenal maçını da kaçıracak ve Leipzig'deki finalde oynayıp oynayamayacağı konusunda hem kendisi hem de bizim için şans %50" dedi. "Ayak bileğinde iki bağ yırtıldı. Durumunun stabil olduğunu düşünüyorum, ancak oldukça şişmiş durumda ve bu şişliğin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Oynayabilmesi için sahaya dönmesi gerekiyor ve bu zaman alıyor.

“Gündoğumundan günbatımına kadar tedaviler görüyor ve şişliği azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki harika bir sağlık ekibimiz var, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız, o da elinden gelenin en iyisini yapacak – sonra da bunu başarabilecek miyiz, göreceğiz.”