ABD Milli Takımı'nın yıldızı Chris Richards, Dünya Kupası'ndan birkaç hafta önce ayak bileği bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle Conference League finalini kaçırabilir
Ne oldu?
Crystal Palace'ın stoper oyuncusu geçtiğimiz hafta sonu ayak bileğinden sakatlandı; kulüp, bu sakatlığı iki bağ yırtılması olarak teşhis etti. Çarşamba günü basına konuşan Glasner, Richards'ın şampiyon Arsenal'i ağırlayacakları kulübün son Premier Lig maçında forma giyemeyeceğini açıklarken, Amerikalı oyuncunun Konferans Ligi finaline yetişip yetişemeyeceğinin ise henüz belli olmadığını belirtti.
Bu finalde Palace, Leipzig'de Rayo Vallecano ile karşılaşacak ve kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasını kazanma şansı yakalayacak.
Ne söylendi
Şu an için Richards’ın oynayıp oynayamayacağı, şişliğin ne kadar çabuk ineceğine bağlı; Glasner, Palace’ın ona bir şans vermek için elinden geleni yaptığını söyledi.
Glasner, "Chris, Arsenal maçını da kaçıracak ve Leipzig'deki finalde oynayıp oynayamayacağı konusunda hem kendisi hem de bizim için şans %50" dedi. "Ayak bileğinde iki bağ yırtıldı. Durumunun stabil olduğunu düşünüyorum, ancak oldukça şişmiş durumda ve bu şişliğin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Oynayabilmesi için sahaya dönmesi gerekiyor ve bu zaman alıyor.
“Gündoğumundan günbatımına kadar tedaviler görüyor ve şişliği azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki harika bir sağlık ekibimiz var, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız, o da elinden gelenin en iyisini yapacak – sonra da bunu başarabilecek miyiz, göreceğiz.”
ABD Erkek Milli Takımı açısından
Richards'ın ciddi bir sakatlık geçirmesi, ABD Milli Takımı için büyük bir darbe olur; zira bu savunma oyuncusu, Mauricio Pochettino'nun ilk 11'inde yerini sağlamlaştırmış az sayıdaki isimden biri. Arjantinli teknik adam göreve geldiğinden beri Richards, hem savunmadaki varlığı hem de soyunma odasında ve sahada gösterdiği liderlik ile takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.
Neyse ki, Richards, Palace'ın sezonunun son maçlarını kaçırsa bile iyileşmek için yeterli zamana sahip. USMNT, turnuva öncesinde iki hazırlık maçı oynayacak. İlk maç 31 Mayıs'ta Senegal ile, ikinci maç ise 6 Haziran'da Almanya ile olacak. ABD, 12 Haziran'da Paraguay ile turnuvaya başlayacak. Böylece Richards'ın sakatlığı ile takımın ilk Dünya Kupası maçı arasında toplam 27 gün olacak.
Şimdi ne olacak?
Pochettino, 26 Mayıs Salı günü ABD Milli Takımı kadrosunu açıklayacak; oyuncular ise Dünya Kupası öncesi kampın başlaması için ertesi gün Atlanta'ya katılacak. Richards'ın ise 27 Mayıs'ta oynanacak Konferans Ligi finali sona erene kadar kampa katılması beklenmiyor.