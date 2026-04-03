ABD Milli Takımı'nın yıldızı Chris Richards, Bayern Münih gibi büyük bir kulübe geri dönecek mi? Crystal Palace'ın savunma oyuncusu, sözleşme konusundaki belirsizliklerin ortasında geleceğe dair tahminlere konu oluyor

Richards, 2025 yılı ABD Futbolcu Ödülü’nü kazandı. Sezon öncesinde GOAL’a verdiği röportajda, Eagles teknik direktörü Paddy McCarthy’nin gelişiminde oynadığı rol sorulduğunda şöyle dedi: “Bana ‘Ne yapmak istiyorsun?’ diye sordu. ‘Milletinin kaptanı olmak ister misin? Dünya Kupası'nda oynamak mı istiyorsun yoksa sadece kadroda yer alan bir oyuncu olmak mı?' Hayır, ben daha fazlasını istiyorum. Ama bunu kanıtlamam gerektiğini söyledi.

“Bana tamamen inanıyordu. ‘Sadece birkaç maçta oynayan bir oyuncu mu olmak istiyorsun, yoksa kaptan mı?’ Kaptan olmak istiyorum dedim, o da ‘Peki, göster bana’ dedi. Canımı yaktı ama öğrenmem gereken bir şeydi. O konuşmayı yaptığımıza memnunum çünkü yapmasaydık şu anda bulunduğum yerde olmazdım. Şu anda nerede olurdum bilmiyorum.”

Şu anda, iyi işleyen Crystal Palace ve USMNT makinelerinin önemli bir parçası. Her iki takım için de değeri kabul ediliyor ve hem kulüpte hem de milli takımda önemli roller üstlenmesine olanak tanınıyor.

Bir süredir Selhurst Park'ta sözleşme görüşmelerinin planlandığı bildiriliyor, ancak bir anlaşmaya varıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum Palace taraftarlarını endişelendirecek, çünkü Richards bu yaz başka bir transfer dönemi açıldığında en göze çarpan vitrinlerde yer almaya hazırlanıyor.