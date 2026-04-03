ABD Milli Takımı'nın yıldızı Chris Richards, Bayern Münih gibi büyük bir kulübe geri dönecek mi? Crystal Palace'ın savunma oyuncusu, sözleşme konusundaki belirsizliklerin ortasında geleceğe dair tahminlere konu oluyor
Richards, Bayern Münih formasıyla kaç maçta forma giydi?
Alabama doğumlu Richards, 2018 yılında Bayern'e katıldı ve ilk olarak Allianz Arena'ya kiralık olarak transfer oldu. Daha sonra kalıcı bir transfer anlaşması imzalandı ve bu sayede büyük beğeni toplayan stoper, Alman devinin formasıyla 10 maça çıktı.
Hoffenheim'da geçirdiği ve paha biçilmez bir deneyim kazandığı birkaç dönemden sonra, Richards 2022 yazında 12 milyon avro (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) karşılığında Palace'a transfer oldu. İngiliz futbolundaki kariyerine yavaş bir başlangıç yaptı.
Avrupa futbolu ve ev sahibi Dünya Kupası: Richards'ın popülaritesi hızla artıyor
Sonunda düzenli olarak sahaya çıkma fırsatı geldi ve Roy Hodgson, Richards’ı alışık olmadığı bir defansif orta saha pozisyonunda sahaya sürdü. Oliver Glasner’in sahaya sürdüğü üçlü savunma düzeni, 26 yaşındaki oyuncuya daha doğal pozisyonunda kendini gösterme fırsatı sundu.
FA Cup ve Community Shield şampiyonu olan Richards, Palace'ın Conference League zaferi peşindeyken, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş olmasıyla Avrupa kupalarında da yeniden boy gösteriyor.
Richards'ın değeri, 2026'da İngiltere'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde hızla yükseliyor ve Palace'ın zorlu transfer kararlarıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte birçok kişi onun başka bir elit kulübe transfer olacağını tahmin ediyor. Kulüp, gelecek yaz sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için sabırsızlanıyor.
ABD Milli Takımı'nın yıldızı Richards, başka bir büyük kulüpte oynamaya mı yazgılı?
Richards’ın tekrar yükselişe geçip Bayern’e transferinin bir şans eseri olmadığını kanıtlayıp kanıtlayamayacağı sorusuna yanıt veren Morrison, Dünya Kupası bahis tekliflerinin adresi Freebets.com aracılığıyla GOAL’a şunları söyledi: “Evet, kesinlikle yapabilir. Marc Guehi’nin Man City’ye gitmesinden bu yana o ve üçlü savunma hattı olağanüstü bir performans sergiliyor. Özellikle Chris Richards çok büyük bir gelişme kaydetti ve kendini geliştirdi.
“Palace'a ilk geldiğinde ilk 11'de yer almıyordu ve insanlar 'bir sonraki seviyeye geçebilir mi?' diye düşünüyordu. Bence o seviyenin çok ötesine geçti. Olağanüstü bir oyuncu; muhteşem, kendini ortaya koyuyor, top hakimiyeti çok iyi. Benim kafamdaki en büyük soru işareti buydu: topu iyi kullanabilir mi? Cevap evet, gerçekten çok iyi.
“Sanırım Amerika’da da Yılın Oyuncusu seçildi. Ve bu yaz kendi ülkesinde ABD için büyük bir Dünya Kupası geçirecek. Yani evet, Chris Richards için büyük şeyler olacak. Bence olağanüstü bir performans sergiledi ve Crystal Palace için, şu anda böyle oyuncuları kaybetmek istemediğiniz için onunla uzun süreli bir sözleşme imzalarsınız.”
Palace, Richards ile sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya varmak istiyor
Richards, 2025 yılı ABD Futbolcu Ödülü’nü kazandı. Sezon öncesinde GOAL’a verdiği röportajda, Eagles teknik direktörü Paddy McCarthy’nin gelişiminde oynadığı rol sorulduğunda şöyle dedi: “Bana ‘Ne yapmak istiyorsun?’ diye sordu. ‘Milletinin kaptanı olmak ister misin? Dünya Kupası'nda oynamak mı istiyorsun yoksa sadece kadroda yer alan bir oyuncu olmak mı?' Hayır, ben daha fazlasını istiyorum. Ama bunu kanıtlamam gerektiğini söyledi.
“Bana tamamen inanıyordu. ‘Sadece birkaç maçta oynayan bir oyuncu mu olmak istiyorsun, yoksa kaptan mı?’ Kaptan olmak istiyorum dedim, o da ‘Peki, göster bana’ dedi. Canımı yaktı ama öğrenmem gereken bir şeydi. O konuşmayı yaptığımıza memnunum çünkü yapmasaydık şu anda bulunduğum yerde olmazdım. Şu anda nerede olurdum bilmiyorum.”
Şu anda, iyi işleyen Crystal Palace ve USMNT makinelerinin önemli bir parçası. Her iki takım için de değeri kabul ediliyor ve hem kulüpte hem de milli takımda önemli roller üstlenmesine olanak tanınıyor.
Bir süredir Selhurst Park'ta sözleşme görüşmelerinin planlandığı bildiriliyor, ancak bir anlaşmaya varıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum Palace taraftarlarını endişelendirecek, çünkü Richards bu yaz başka bir transfer dönemi açıldığında en göze çarpan vitrinlerde yer almaya hazırlanıyor.