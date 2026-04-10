ABD Milli Takımı'nın savunma oyuncusu John Tolkin, Holstein Kiel'in galibiyetinde sakatlandı
Ne oldu?
Tolkin, Ocak 2025'te Avrupa'ya transfer olduğundan beri Kiel'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmuş ve bu sezon 2. Bundesliga kulübü için 26 maçta forma giymiştir. Bu haftaki maç Düsseldorf ile oynandı ve bu karşılaşma çok önemli sonuçlar doğurabilir.
Maçın yedinci dakikasında Tolkin, bacağından sakatlandığı anlaşılan bir şekilde yere düştü ve Marko Ivezic ile değiştirildi. Kiel, sezonları için çok önemli olabilecek 2-1'lik bir galibiyet elde etti, ancak Tolkin'in sakatlığı kulüp, ülke ve oyuncunun kendisi için kalıcı bir etki yaratabilir.
ABD Erkek Milli Futbol Takımı etkisi
Tolkin, USMNT'nin Mart ayı kampında yer almamış olsa da, hem Gold Cup'ta hem de sonbahar döneminde forma giydikten sonra Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle göz önündeydi. Eski New York Red Bulls savunmacısı, Kasım ayında USMNT'nin Uruguay'ı 5-1 yendiği maçta göze çarpan bir performans sergilemiş ve belki de uluslararası kariyerinin en iyi maçını çıkarmıştı.
USMNT, bu hafta Dünya Kupası'na katılma umudu olan bir oyuncuyu sakatlık nedeniyle kaybetti. Patrick Agyemang, Derby County forması giyerken Aşil tendonu sakatlığı geçirdiği için Dünya Kupası'nı kaçıracak.
Kiel için kötü haber2. Bundesliga'nın alt sıralarında kaotik bir mücadele yaşanıyor; ancak Cuma günü kazanılan üç puan Kiel'e büyük ölçüde yardımcı olacak. 10. ile 18. sıra arasında sadece altı puan fark var; bu da Kiel'in sezonun son beş maçında her şeyin mümkün olduğu anlamına geliyor. Ancak sakatlığın ciddiyetine bağlı olarak, bu mücadelede Tolkin'den yoksun kalabilirler.
Şimdi ne olacak?Holstein Kiel, önümüzdeki Cuma günü yedinci sırada yer alan ve ligde nispeten rahat bir konumda bulunan FC Kaiserslautern ile karşı karşıya gelecek. Bu arada ABD Milli Takımı oyuncuları, Mauricio Pochettino’nun milli takım kadrosunu açıklayacağı Mayıs ayını sabırsızlıkla bekliyor.