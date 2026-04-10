ABD Milli Takımı'nın savunma oyuncusu John Tolkin, Holstein Kiel'in galibiyetinde sakatlandı

Tolkin, Ocak 2025'te Avrupa'ya transfer olduğundan beri Kiel'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmuş ve bu sezon 2. Bundesliga kulübü için 26 maçta forma giymiştir. Bu haftaki maç Düsseldorf ile oynandı ve bu karşılaşma çok önemli sonuçlar doğurabilir.

Maçın yedinci dakikasında Tolkin, bacağından sakatlandığı anlaşılan bir şekilde yere düştü ve Marko Ivezic ile değiştirildi. Kiel, sezonları için çok önemli olabilecek 2-1'lik bir galibiyet elde etti, ancak Tolkin'in sakatlığı kulüp, ülke ve oyuncunun kendisi için kalıcı bir etki yaratabilir.