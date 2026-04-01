Goal.com
Canlı
Christian Pulisic, USMNT
Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Milli Takımı'nın Portekiz Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Christian Pulisic ve Takım Arkadaşları, Kalite Farkının Ortaya Çıktığı İkinci Mağlubiyette Rakibin Gücüne Boyun Eğdi

Player ratings
ABD
Portekiz
FEATURES
ABD - Portekiz
Hazırlık Maçları

ABD takımı daha yüksek bir tempoda oynadı ve maçtan bir şeyler çıkarmak için epeyce gol fırsatı yarattı, ancak sahanın her iki tarafında da son vuruşlarda bir türlü isabet sağlayamadı

ATLANTA -- Yoğunluktan söz edilen bir hafta sonunun ardından, ABD Erkek Milli Takımı sahaya büyük bir hırsla çıktı. Portekiz karşısında, özellikle maçın başlarında, çaba ve mücadele eksikliği yoktu. Evet, Mauricio Pochettino’yu hayal kırıklığına uğratacak anlar da oldu, ancak genel olarak bakıldığında, istediğinin çoğunu elde etti.

USMNT'nin Salı günü eksikliği, gerçek kalitede anlar yaşamamasıydı. Portekiz ise bunu başardı ve 2-0'lık galibiyette farkı yaratan da bu oldu.

Manchester United'ın süperstarı Bruno Fernandes, her iki golün de hazırlayıcısı oldu. Trincao, ilk yarıda Fernandes'in kendisine açtığı boşluğu en iyi şekilde değerlendirerek açılış golünü attı. Joao Felix de fırsatını kaçırmadı ve ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla ABD Milli Takımı'nın berbat duran top savunmasını cezalandırdı. Bu anlar farkı yarattı ve her ikisi de ABD Milli Takımı'nı hayal kırıklığına uğratacak.

Durumu daha da kötüleştiren şey, USMNT'nin de kendi fırsatları olmasıydı. Gol atamama serisiyle gündemde olan Christian Pulisic, birkaç kez kaleyi iyi bir şekilde vurdu. Amerikalı yıldız, artık sekiz milli maçtır (534 dakika) gol atamıyor; bu, milli takımdaki en uzun gol suskunluğu ve dakika bazında ikinci en uzun suskunluğu.

Yaklaşan başka oyuncular da vardı. Malik Tillman, maçın başında kaleciyi zorladı. Weston McKennie, maçın ilk dakikalarında bir şutu dışarı attı. Yedek kulübesinden oyuna giren Folarin Balogun da bir şutunu kaleyi ıskaladı. 

Dünya Kupası yaklaşırken, gol vuruşlarındaki eksiklik ve kalite sorunu endişe verici mi? Olabilir. Ancak bu, bu yaz kupayı kazanma potansiyeline sahip bir Portekiz takımıydı. Her an sihirli anlar yaratabilecek bir takımdı. ABD ise kendi sihirli anlarını yaratamadı ve bu yüzden maç, Avrupa'nın güçlü takımlarından birine karşı bir başka çok gol farkla yenilgiyle sonuçlandı.

GOAL, Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki ABD Milli Takımı oyuncularını değerlendiriyor...

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Matt Freese (7/10):

    Maçın başında Fernandes'in şutunu kurtararak takımın havasını belirledi. Bu yaz kadrodaki yerini sağlamlaştıran birkaç çok iyi performans sergiledi.

    Antonee Robinson (5/10):

    Belki Portekiz'in açılış golünde biraz daha sert bir şekilde geri koşabilirdi? Bunun dışında fena değildi, ama en iyi performansını da sergilemedi.

    Auston Trusty (6/10):

    Portekiz'in golünde kaleyi kapatmak yerine açıyı daraltabilirdi. Ancak bu kararı neden verdiğini anlayabiliyorum ve bunun dışında, kendisini gerçekten zorlayan Portekiz takımına karşı gerçekten iyiydi.

    Chris Richards (6/10):

    Yeterince iyiydi. Ancak ikisi arasında daha otoriter olan Trusty'ydi.

    Alex Freeman (6/10):

    Onun için oldukça iyi bir sınavdı ve genel olarak iyi bir performans sergiledi. Birkaç dikkatsiz anı oldu, ancak şimdiye kadar karşılaştığı en iyi rakibe karşı hızını kaybetmiş gibi görünmedi.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Orta saha

    Aidan Morris (5/10):

    Her iki golde de bir iki adım geride kaldı ve bazen bu durum maçı belirleyen faktör olabilir. Ancak maçın büyük bir bölümünde Portekiz'in yıldızlarla dolu orta sahasını ne kadar iyi kontrol ettiğini düşünürsek, bu değerlendirme biraz sert olabilir.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Onun için büyük bir fırsat ve sınavdı ve iyi iş çıkardı. Bunlar, şimdiye kadar karşılaştığı en iyi orta saha oyuncularıydı ve her ne kadar bu mücadeleden galip çıkamamış olsa da, Portekiz'in yetenekli kadrosu göz önüne alındığında, çoğu kişinin düşündüğünden daha yakın bir mücadele sergiledi.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Saldırı

    Malik Tillman (7/10):

    Maçın başlarında gol fırsatı yakaladı ve bundan sonra da oyununu geliştirmeye devam etti. Hak ettiği büyük anı yakalayamadı, ancak bu seviyede oynayabileceğini gösteren işaretler verdi.

    Tim Weah (6/10):

    Sağ kanattan birkaç kez kaçışlar yaptı, ancak Portekiz'i gerçekten endişelendirecek kadar sık değildi.

    Weston McKennie (5/10):

    Teknik olarak Portekiz'in ilk golüne yol açan top kaybını yaptı, ancak orada zor bir durumda kalmıştı. Maçın başında da bir şansı vardı, ancak kaçırdı.

    Christian Pulisic (5/10):

    Evet, notu biraz yüksek tutuldu ve evet, USMNT'nin en iyi anlarında sık sık yer aldı, ama tanrım, o şutlardan birinin ağlara gitmesini gerçekten çok istiyordu. Çok yaklaştı, ama olmadı, bu da onun formu hakkındaki tartışmaların devam edeceği anlamına geliyor.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Max Arfsten (6/10):

    İkinci yarıda oyuna girdi ve Robinson'dan ne daha iyi ne de daha kötüydü, ki bu Belçika maçı göz önüne alındığında fena bir adım sayılmaz.

    Tanner Tessmann (5/10):

    Pochettino'nun orta sahada neden bir oyuncu daha istediğini anlayabiliyorum, ancak bu kesinlikle daha fazla kontrole yol açmadı.

    Patrick Agyemang (7/10):

    Bir pozisyonda çok iyi bir iş çıkardı, son çizgiye kadar ilerledi ve bir savunmacıyı geride bıraktı. Kesinlikle etkili oldu.

    Folarin Balogun (5/10):

    Bir kez kaleye doğru bir şut denedi, ancak açı nedeniyle gol olamazdı.

    Joe Scally (5/10):

    Birkaç kez topa dokundu ama başka bir şey yapamadı.

    Gio Reyna (6/10):

    Tek bir gerçek fırsatı kaçırdı. Topa sahip olduğunda ise oldukça akıcıydı.

    Brenden Aaronson (6/10):

    İleriye doğru iyi ilerleyerek Portekiz'i biraz rahatsız etti.

    Cristian Roldan (6/10):

    Bir faul kazandı ve birkaç faul daha yaptı, bu yüzden varlığının hissedilmediğini söyleyemeyiz.

    Mark McKenzie (N/A):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Mauricio Pochettino (6/10):

    ABD'nin kalesinde gördüğü goller ve kendi takımının gol atamaması nedeniyle çok, çok hayal kırıklığına uğramış olmalı. Kadro seçimi sürecini gerçekten kolaylaştıracak kadar dersini aldı mı?