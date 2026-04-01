ABD Milli Takımı'nın Portekiz Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Christian Pulisic ve Takım Arkadaşları, Kalite Farkının Ortaya Çıktığı İkinci Mağlubiyette Rakibin Gücüne Boyun Eğdi

ATLANTA -- Yoğunluktan söz edilen bir hafta sonunun ardından, ABD Erkek Milli Takımı sahaya büyük bir hırsla çıktı. Portekiz karşısında, özellikle maçın başlarında, çaba ve mücadele eksikliği yoktu. Evet, Mauricio Pochettino’yu hayal kırıklığına uğratacak anlar da oldu, ancak genel olarak bakıldığında, istediğinin çoğunu elde etti.

USMNT'nin Salı günü eksikliği, gerçek kalitede anlar yaşamamasıydı. Portekiz ise bunu başardı ve 2-0'lık galibiyette farkı yaratan da bu oldu.

Manchester United'ın süperstarı Bruno Fernandes, her iki golün de hazırlayıcısı oldu. Trincao, ilk yarıda Fernandes'in kendisine açtığı boşluğu en iyi şekilde değerlendirerek açılış golünü attı. Joao Felix de fırsatını kaçırmadı ve ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla ABD Milli Takımı'nın berbat duran top savunmasını cezalandırdı. Bu anlar farkı yarattı ve her ikisi de ABD Milli Takımı'nı hayal kırıklığına uğratacak.

Durumu daha da kötüleştiren şey, USMNT'nin de kendi fırsatları olmasıydı. Gol atamama serisiyle gündemde olan Christian Pulisic, birkaç kez kaleyi iyi bir şekilde vurdu. Amerikalı yıldız, artık sekiz milli maçtır (534 dakika) gol atamıyor; bu, milli takımdaki en uzun gol suskunluğu ve dakika bazında ikinci en uzun suskunluğu.

Yaklaşan başka oyuncular da vardı. Malik Tillman, maçın başında kaleciyi zorladı. Weston McKennie, maçın ilk dakikalarında bir şutu dışarı attı. Yedek kulübesinden oyuna giren Folarin Balogun da bir şutunu kaleyi ıskaladı.

Dünya Kupası yaklaşırken, gol vuruşlarındaki eksiklik ve kalite sorunu endişe verici mi? Olabilir. Ancak bu, bu yaz kupayı kazanma potansiyeline sahip bir Portekiz takımıydı. Her an sihirli anlar yaratabilecek bir takımdı. ABD ise kendi sihirli anlarını yaratamadı ve bu yüzden maç, Avrupa'nın güçlü takımlarından birine karşı bir başka çok gol farkla yenilgiyle sonuçlandı.

