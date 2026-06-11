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USMNT projected XIGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Milli Takımı'nın Paraguay Karşısında Tahmin Edilen İlk 11'i: Chris Richards ilk 11'de yer almaya hazır mı ve Sergino Dest yeni bir rol üstlenecek mi?

Analysis
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Paraguay
Paraguay
C. Pulisic
S. Dest
F. Balogun
M. Freese
T. Adams

Sergino Dest’in yeni görevi, Chris Richards’ın sağlık durumu ve son dakika gelişmeleri, GOAL’un ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunu belirlerken Pochettino’yu zorlu kararlar almak zorunda bırakıyor.

Kampın başlangıcında gazetecilere konuşan ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’ya, Dünya Kupası açılış maçı için ilk 11’i soruldu. Kararını vermiş miydi? “Çoğunlukla,” dedi. Ne zaman kararını vermişti? Mart ayında. Bazı değişiklikler yapılabileceğini belirtti, ancak genel olarak Paraguay karşısında takımının nasıl bir görünümde olacağını biliyordu.

O zamandan bu yana, ilk 11'i gizli tuttu. Takımda, ya sakatlıklar ya da son ana kadar süren pozisyon mücadeleleri nedeniyle hala tam olarak netleşmemiş birkaç pozisyon var.

Bununla birlikte, GOAL, Pochettino'nun ABD Milli Takımı'nın Cuma günü Dünya Kupası'na nasıl başlayacağına bir göz atıyor...

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Kaleci: Matt Freese

    Pochettino bu rekabeti açık tuttu; bu nedenle Matt Turner'ın tercih edilmesi tamamen sürpriz sayılmaz. Ancak Freese'i bu an için hazır hale getirmek için ne kadar zaman ve enerji harcandığı düşünülürse, bu bir nevi sürpriz olur.

    Geçen yazın başından bu yana Freese, iki maç hariç tüm maçlarda forma giydi; Turner ise bu iki maçta üç devre oynadı. Freese'in lehine olan bir nokta, tüm bu maçlarda pozisyonunu kaybetmesine neden olacak hiçbir şey yapmamış olmasıdır. Her maçta daha özgüvenli görünüyordu ve nispeten deneyimsiz olması nedeniyle endişelenmek için geçerli nedenler olsa da, tüm işaretler bu yazın mükemmel bir ilk 11 kalecisi olacağını gösteriyor.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    LB: Antonee Robinson

    ABD Milli Takımı, onun Almanya ile oynanan hazırlık maçında tüm sihrini tüketmemiş olmasını umuyor.

    Robinson'ın veda maçındaki golü, tarihe geçecek bir goldu. Aynı zamanda, bir bakıma Robinson'ın kendini yeniden kanıtlamasına da olanak tanıyan bir goldu. Birkaç yıldır, sakatlıklar ve bunların yol açtığı form düşüklüğü nedeniyle sınırlı bir performans sergiliyordu. Son birkaç aydır, en azından Almanya maçı öncesine kadar, tam olarak en iyi formuna kavuşamamıştı.

    Eğer bu yaz 2024 versiyonu Robinson sahaya çıkarsa, USMNT bambaşka bir seviyeye ulaşabilir.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Tim Ream

    Şüphecilere – ki sayıları oldukça fazla – Almanya maçını tekrar izlemeleri tavsiye edilir. Ream’e kaç kez panik içinde pas atıldığını sayın ve Ream’in kaç kez bu panik ve baskıyla başa çıkarak ABD’yi zor durumdan kurtardığını sayın.

    İşte onun değeri budur. Ream, özellikle topla oynarken hiç sarsılmaz ve varlığı ABD'ye çok önemli bir güvenlik ağı ve rahatlama imkanı sağlıyor. Hız eksikliği bir noktada sorun olabilir mi? Bu kesinlikle mümkün, ancak yapabileceği tüm iyi şeyler nedeniyle bu riski göze alırsınız.

  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    CB: Chris Richards

    İşte asıl soru işareti bu, değil mi? Richards oynamaya hazır olduğunu söylüyor ve eğer öyleyse, bu ABD Milli Takımı için büyük bir moral kaynağı olur.

    Gerçekçi olarak bakıldığında, Pochettino burada bazı seçenekleri değerlendirmek zorunda. Richards oynamaya hazır mı, yoksa Chris Richards olmaya hazır mı? İkincisi ise, kesinlikle ilk 11'de yer almalı. İlki ise, Richards'ın fiziksel durumunu takımdaki diğer seçeneklerle karşılaştırarak bir karar verilmesi gerekecek.

    Öncelik, Richards'ı mümkün olan en kısa sürede %100 formuna kavuşturmak olacak. Eğer bu Cuma olursa, ABD çok daha iyi bir takım olacak.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    Buna sağ bek mi yoksa üçüncü stoper mi demek isterseniz, pek de önemli değil. Önemli olan Freeman’ın takımdaki yeri ve bunun getirdiği çok yönlülük.

    Freeman hala biraz ham mı? Evet, ama fiziksel yetenekleri, pek çok zor anlarda pek çok şeyi aşmasına yardımcı oluyor. Tam da bu pozisyonda oynayarak, hem Senegal hem de Almanya karşısında iyi maçlar çıkardı ve elit takımlara karşı daha defansif bir rol oynayabileceğini gösterdi. Sonuç olarak, bu maçta da ilk 11'de yer alması için yeterli güvene sahip olmalı.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Bu konuda bazı endişeler var. Adams son iki maçta en iyi performansını sergileyemedi, ancak ABD’nin bu Dünya Kupası’nda tam da o performansına ihtiyacı olacak.

    Premier Lig sezonunun sonlarında yaşadığı kondisyon sorunları göz önüne alındığında, bu bir bakıma mantıklı geliyor. O halde, grup aşamasında maçlar arasında daha fazla zaman olması bir avantaj olacaktır. Adams, bu grubun havasını belirleyen kişi olmaya devam ettiği için, bu takım için her zamanki kadar önemli.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Weston McKennie

    McKennie'nin nasıl bir rol üstleneceğini göreceğiz. Sahada serbestçe dolaşıp kargaşa yaratma özgürlüğü tanınacak mı, yoksa uzun süredir arkadaşı ve orta saha partneri olan Adams'ın yanında mı oynayacak?

    Her halükarda, McKennie ilk 11'de yer alacak ve bu yılki formuna bakılırsa, bu maçta gerçek bir fark yaratıcı olabilir.

  • Malik TillmanGetty

    CM: Malik Tillman

    Yine, burada hangi rolü üstleneceğini bekleyip görmek gerekecek. Tillman, Almanya karşısında daha geride bir pozisyonda mükemmeldi; bu pozisyon, topa daha fazla dokunmasına ve oyunun gidişatını biraz yönlendirmesine olanak tanıdı. O pozisyonda ayrıca deli gibi pres yaptı ki bu, böylesine güçlü bir Almanya takımı karşısında çok önemliydi.

    Bu performans, neden bu ilk 11'de olması gerektiğini gösterdi. Taktik olarak her şey dengeyi sağlamaya bağlı olacak, ancak Tillman tam da bunu yapabileceğini gösterdi.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Sol kanat: Christian Pulisic

    Bu konuyu fazla uzatmaya gerek yok. Pulisic ilk 11'de yer alıyor ve formuna kavuştu. Özellikle Senegal maçındaki performansını tekrarlayabilirse, Paraguay bütün gece baş ağrısı çekecek.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    ST: Folarin Balogun

    Ricardo Pepi için talihsiz bir durum; ilk on birde yer almak için fazlasıyla yeterli performansı sergiledi ve muhtemelen diğer Dünya Kupaları’nda bu kadroda yer alırdı. Ancak bu turnuvada durum farklı. Balogun bu kadar iyi oynarken bu mümkün değil.

    Monaco'lu oyuncu formda, bu harika. Formda olmasa bile, USMNT'nin hücumunu açan bir varlık gösteriyor. Pepi, Haji Wright gibi yedek kulübesinden oyuna girerek tempoyu değiştiren harika bir oyuncu, ancak bu Balogun'un parlama anı.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    RW: Sergino Dest

    Yine, bu rolün tam olarak ne olduğu tartışılabilir, ancak Dest’in özgür hareket edebildiği bir rol ve özgür olan Dest’i izlemek keyifli.

    Freeman'ın arkasında, sahada daha ileride oynayan PSV'nin sağ bek oyuncusu, hücumda kaos yaratma özgürlüğüne sahip. Dribbling ile rakiplerini geçme yeteneği çok, çok değerli ve Dest bunu ne kadar çok yaparsa, sonrasında o kadar iyi oynamaya eğilimli oluyor. Dest'in ileride olması, diğer hücum oyuncularının üzerindeki baskıyı biraz azaltıyor ve bu yüzden bu taktik genellikle çok iyi sonuç veriyor.

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