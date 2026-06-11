ABD Milli Takımı'nın Paraguay Karşısında Tahmin Edilen İlk 11'i: Chris Richards ilk 11'de yer almaya hazır mı ve Sergino Dest yeni bir rol üstlenecek mi?

Kampın başlangıcında gazetecilere konuşan ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’ya, Dünya Kupası açılış maçı için ilk 11’i soruldu. Kararını vermiş miydi? “Çoğunlukla,” dedi. Ne zaman kararını vermişti? Mart ayında. Bazı değişiklikler yapılabileceğini belirtti, ancak genel olarak Paraguay karşısında takımının nasıl bir görünümde olacağını biliyordu.

O zamandan bu yana, ilk 11'i gizli tuttu. Takımda, ya sakatlıklar ya da son ana kadar süren pozisyon mücadeleleri nedeniyle hala tam olarak netleşmemiş birkaç pozisyon var.

Bununla birlikte, GOAL, Pochettino'nun ABD Milli Takımı'nın Cuma günü Dünya Kupası'na nasıl başlayacağına bir göz atıyor...