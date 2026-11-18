Sebastian Berhalter (5/10)

ABD'nin birkaç kornerini kullandı ve kendisi de birkaç şut denedi. 72. dakikada gördüğü sarı kart, eşleşmedeki ikinci sarı kartıydı; bu nedenle mart ayındaki yarı finalde oynayamayacak.

Tyler Adams (7/10)

Berhalter'in yanında pas trafiğini sürdürdü ve Haiti çıkmaya çalıştığında rakibin oyununu bozdu. Böylece McKennie ile Tillman'a sahanın daha ileri bölgelerinde oynama alanı açtı.

Weston McKennie (9/10)

Sahanın en iyi oyuncusuydu. Önce Pulisic için uzak direğe havadan bir orta yaptı, ardından Hall'un koşusunu görüp ikinci golde topu Haiti savunmasının arkasına bıraktı.

Malik Tillman (7/10)

Hatlar arasında boşluk buldu ve ilk yarıda kaleyi bulan bir şut çekti. 60. dakikada sarı kart gördü; beş dakika sonra yerini Balogun'a bıraktı.