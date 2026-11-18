ABD Milli Takımı Cincinnati'de son oynadığında, ABD Futbol Federasyonu Mauricio Pochettino'yu yeni teknik direktör olarak açıklamıştı. İki yılı biraz aşkın bir süre sonra takım, onun veda maçı için TQL Stadyumu'na döndü. Maçın 25. dakikasında Christian Pulisic, sırtı kaleye dönük şekilde havaya yükseldi.
Atağı soldan topu taşıyarak başlatan Pulisic, pasını içeriye, Julian Hall'a vermişti. Hall'un bulduğu Weston McKennie, topu havadan yeniden Pulisic'e gönderdi. Havada dönerek yaptığı röveşatayla topu direğe çarptırıp ağlara yolladı. Tribünler ayağa kalktı.
İlk yarının bitimine az kala McKennie, Hall'un Haiti savunmasının arkasına koştuğunu gördü ve topu önüne bıraktı. Hall, hızını kesmeden topu alıp ayağının dışıyla golü attı. Pochettino göreve geldiğinde 16 yaşındaydı. Şimdi 18 yaşında ve A millî takımda çıktığı altı maçta beş golü var.
ABD, 2-0 kazanarak toplamda 8-0'lık skorla mart ayındaki Concacaf Uluslar Ligi yarı finaline yükseldi. Pochettino, göreve geldiğinde de takımın merkezinde yer alan iki oyuncunun ve kendisinden sonra gelecek teknik direktör için ileri uçta oynama iddiasını güçlendiren bir gencin şekillendirdiği son galibiyetin ardından Manchester United'a gidiyor.
GOAL, ABD Milli Takımı oyuncularının TQL Stadyumu'ndaki performanslarını puanlıyor...