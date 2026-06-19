ABD Milli Takımı’nın göze çarpmayan kahramanları mı? Folarin Balogun ve Christian Pulisic’in 2026 Dünya Kupası’na rüya gibi bir başlangıç yaparak manşetleri süslemesinin ardından Kasey Keller’ın seçtiği üç oyuncu

ABD’nin kendi sahasında başarılı olabilmesi için Pulisic ve Balogun gibi oyuncuların örnek teşkil etmesi gerekecek. Bu hedef doğrultusunda olabilecek en iyi başlangıcı yaptılar, peki destek rollerinde kimler öne çıkıyor?

Bu soru karşısında, William Hill - Final One Standing işbirliğiyle konuşan eski ABD Milli Takımı kalecisi Keller, GOAL'a şunları söyledi: “Bence orta sahadaki üçlü inanılmaz bir iş çıkardı.

“Weston McKennie Juventus’ta, Tyler [Adams] Bournemouth’ta ve [Malik] Tillman Leverkusen’de oynuyor; yani bunlar hiç tanınmayan oyuncular değil, ama daha önce hiç birlikte oynamamışlardı.

“Pochettino’nun tuhaf yanlarından biri de buydu; aynı kadroyu iki kez sahaya sürmezdi, kimin oynayacağını ya da nasıl oynayacaklarını asla bilmezdi. Dolayısıyla bu maça kadar hep ‘peki, bu takım nasıl uyum sağlayacak, ne kadar çabuk uyum sağlayacak?’ diye düşünüyorduk.

“Ve bence orta sahadaki üçlü, iyi bir savunma ile hücumda da oldukça ilerici olmak arasında gerçekten muazzam bir denge kurdu; pres yapma enerjisiyle Paraguay’ı kendi yarı sahasına hapsetti ve top kaybedildiğinde ne kadar çabuk topu geri kazanacaklarını da gösterdi – neredeyse her ikinci topu kazandılar. Bence orta sahadaki bu üçlü, Paraguay’ı pes ettirecek kadar sıkıştırarak gerçekten çok, çok iyi bir iş çıkardı.”