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ABD Milli Takımı’nın göze çarpmayan kahramanları mı? Folarin Balogun ve Christian Pulisic’in 2026 Dünya Kupası’na rüya gibi bir başlangıç yaparak manşetleri süslemesinin ardından Kasey Keller’ın seçtiği üç oyuncu
Potansiyelini ortaya koymayı uman Altın Nesil
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve “Altın Nesil” olarak adlandırılan yetenekli oyuncular sayesinde, kendi evinde düzenlenecek bu büyük turnuva öncesinde beklentiler oldukça yüksekti. Ancak, potansiyeliyle dolu bu kadrodan tam olarak ne beklemeleri gerektiğini bilen pek kimse yoktu.
Paraguay ile oynanan turnuva açılış maçı pek çok soru işareti yaratıyordu ve bu sorulara kesin cevaplar vermek Pulisic ve arkadaşlarına düşüyordu. Kaliforniya’daki SoFi Stadyumu’nda Dünya Kupası’na rekor kıran bir başlangıç yaparak tam da bunu başardılar.
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Paraguay karşısında 2026 Dünya Kupası’na rüya gibi bir başlangıç
Maçın kilitlenmesinin bozulması yedi dakikadan az sürdü; Damian Bobadilla kendi kalesine gol attı. AC Milan’ın forveti Pulisic – hâlâ “Kaptan Amerika” lakabıyla anılan – sol kanatta büyük bir tehdit oluşturdu.
Yarım saatin biraz üzerinde Balogun’a ikinci golü hazırlayan Pulisic, Monaco’nun forvetinin ilk yarı bitmeden üst köşeye muhteşem bir üçüncü golü göndermesini sağladı. Maçın son dakikalarında oyuna giren değişken oyun kurucu Gio Reyna, dış ayakla attığı trivela vuruşuyla dördüncü golü kaydetti; Paraguay ise buna karşılık sadece bir şut atabildi.
USMNT için kimler görünmez kahramanlar haline geldi?
ABD’nin kendi sahasında başarılı olabilmesi için Pulisic ve Balogun gibi oyuncuların örnek teşkil etmesi gerekecek. Bu hedef doğrultusunda olabilecek en iyi başlangıcı yaptılar, peki destek rollerinde kimler öne çıkıyor?
Bu soru karşısında, William Hill - Final One Standing işbirliğiyle konuşan eski ABD Milli Takımı kalecisi Keller, GOAL'a şunları söyledi: “Bence orta sahadaki üçlü inanılmaz bir iş çıkardı.
“Weston McKennie Juventus’ta, Tyler [Adams] Bournemouth’ta ve [Malik] Tillman Leverkusen’de oynuyor; yani bunlar hiç tanınmayan oyuncular değil, ama daha önce hiç birlikte oynamamışlardı.
“Pochettino’nun tuhaf yanlarından biri de buydu; aynı kadroyu iki kez sahaya sürmezdi, kimin oynayacağını ya da nasıl oynayacaklarını asla bilmezdi. Dolayısıyla bu maça kadar hep ‘peki, bu takım nasıl uyum sağlayacak, ne kadar çabuk uyum sağlayacak?’ diye düşünüyorduk.
“Ve bence orta sahadaki üçlü, iyi bir savunma ile hücumda da oldukça ilerici olmak arasında gerçekten muazzam bir denge kurdu; pres yapma enerjisiyle Paraguay’ı kendi yarı sahasına hapsetti ve top kaybedildiğinde ne kadar çabuk topu geri kazanacaklarını da gösterdi – neredeyse her ikinci topu kazandılar. Bence orta sahadaki bu üçlü, Paraguay’ı pes ettirecek kadar sıkıştırarak gerçekten çok, çok iyi bir iş çıkardı.”
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ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın maç programı: Sıradaki rakip, Seattle’da Avustralya
ABD Erkek Milli Takımı, daha önce hiçbir Dünya Kupası maçında dört gol atmamıştı. Bu hedef artık gerçekleştirildi ve dikkatler, Cuma günü Seattle’daki Lumen Field’da Avustralya ile oynanacak D Grubu’ndaki ikinci maça yöneldi.
Bu maçtan alınacak galibiyet, Türkiye ile oynanacak bir maçın daha kalmasına rağmen son 32'ye kalmayı garantileyecek ve pek çok oyuncunun sorumluluk üstlendiği bu dönemde, en prestijli küresel unvanın peşinde koşarken daha fazla tarih yazılabileceğini hayal etmeye cesaret eden takım ve taraftarların moralini daha da yükseltecektir.