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ABD Milli Takımı'nın genç oyuncusu Diego Kochen'in Barcelona'dan kiralık olarak ayrılacağı bildiriliyor; 20 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katma konusunda Danimarkalı takım Lyngby Boldklub favori gösteriliyor
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Ne oldu?
Kochen, Barcelona'da büyük beğeni topluyor ve geçen sezonun büyük bir bölümünü Barcelona'nın A takımı ile yedek takımı arasında gidip gelerek geçirdi. A takımda forma giymese de, Joan Garcia ve Wojciech Szczesny'nin ardından takımın üçüncü kalecisi olarak görev yaptı; bu da, İspanyol devinin 40 maç kadrosunda yer aldığı anlamına geliyor.
Öte yandan, geçen sezon İspanya'nın dördüncü liginde Barca Athletic formasıyla 20 maça çıktı. 2023 yılında Club America ile oynanan bir hazırlık maçında olmak üzere, A takımda bir kez forma giydi.
Ancak ESPN'e göre, kulüp, Kochen'in gelişimini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu süreyi alabilmesi amacıyla bu yaz kiralanmasına sıcak bakıyor.
- AFP
Kochen'in ABD Milli Takımı'na dair umutları
Kochen, gençlik seviyesinde ABD milli takımının düzenli bir oyuncusu olmuş ve U-16, 17, 19, 20 ve 23 yaş altı takımlarında forma giymiştir. Bu kaleci, Venezuela ve Peru milli takımlarında da oynama hakkına sahip olsa da, Kochen tüm dikkatini ABD Milli Takımı’nda oynamaya vermiştir.
Hedefine çok yaklaşmıştır. Kochen, 2024 yılında iki kez ABD Milli Takımı kampına çağrılmış ve bu yaz, Philadelphia Union'ın yükselen yıldızı Andrew Rick ile birlikte antrenman kalecisi olarak A Milli Takım'da geçirmektedir. Bu sayede iki genç oyuncu, Dünya Kupası deneyimini yakından gözlemleme fırsatı bulmaktadır.
Olası bir varış noktası
Kochen'in geleceği henüz tam olarak belli olmasa da, Lyngby Boldklub'un bu yaz onu kiralık olarak kadrosuna katma konusunda en güçlü aday olduğu bildiriliyor.
Kulüp, geçtiğimiz sezonun ardından Danimarka Superliga'ya yükseldi. Kulübün Kochen'i sezonluk kiralamaya açık olduğu bildirilirken, Kochen de bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Kochen'in Barcelona ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
- Getty
Şimdi ne olacak?
Kochen, resmi kadroda yer almadığı ve dolayısıyla maçlarda forma giyemeyeceği halde, takımın Dünya Kupası serüveni boyunca ABD milli takımının yanında kalacak. Geçtiğimiz hafta sonu Senegal’i mağlup eden ABD, bu hafta sonu Almanya ile karşılaşacak; ardından Dünya Kupası grup aşamasında Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile mücadele edecek.