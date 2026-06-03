ABD Milli Takımı'nın genç oyuncusu Diego Kochen'in Barcelona'dan kiralık olarak ayrılacağı bildiriliyor; 20 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katma konusunda Danimarkalı takım Lyngby Boldklub favori gösteriliyor

Kochen, Barcelona'da büyük beğeni topluyor ve geçen sezonun büyük bir bölümünü Barcelona'nın A takımı ile yedek takımı arasında gidip gelerek geçirdi. A takımda forma giymese de, Joan Garcia ve Wojciech Szczesny'nin ardından takımın üçüncü kalecisi olarak görev yaptı; bu da, İspanyol devinin 40 maç kadrosunda yer aldığı anlamına geliyor.

Öte yandan, geçen sezon İspanya'nın dördüncü liginde Barca Athletic formasıyla 20 maça çıktı. 2023 yılında Club America ile oynanan bir hazırlık maçında olmak üzere, A takımda bir kez forma giydi.

Ancak ESPN'e göre, kulüp, Kochen'in gelişimini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu süreyi alabilmesi amacıyla bu yaz kiralanmasına sıcak bakıyor.