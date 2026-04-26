ABD Milli Takımı'nın gelecek vaat eden oyuncusu Mathis Albert, Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da ilk kez sahaya çıkan en genç Amerikalı oyuncu oldu

Güney Carolina'nın Greenville kentinde doğan Albert'in gençlik kariyeri büyük ölçüde Kaliforniya'da geçti. O dönemde, LA Galaxy akademisine katılmadan önce San Diego Surf takımında forma giydi. 2024 yılında Borussia Dortmund'un akademisine katılan Albert, o zamandan beri kulübün genç takımlarında önemli bir rol üstlenirken, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna seçilen en genç oyuncu oldu.

Uluslararası alanda Albert, ABD'nin U-19 seviyesine kadar oynadı ve geçen yıl U-17 Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil eden takımın bir üyesiydi.

Geçen yaz GOAL'a verdiği röportajda, "Büyük bir hedefim var," demişti. "A takıma girip fark yaratmak istiyorum. Dünya çapında bir oyuncu olmak istiyorum. Bu, kariyerimin ana hedefi, ama aynı zamanda günü gününe yaşıyorum. Zihinsel olarak fazla düşünmüyorum çünkü tüm bu hedefleri yazıp da gerçekleştiremezseniz, bu zihninizi altüst eder. Bazen sadece eğlenmek gerekir. Bence bu keyif, hayatım boyunca oynamaya devam etmemi sağlayan şeydi.

"Hala böyle oynamayı seviyorum. Sadece eğleniyorum. Her zaman o kadar ciddi değil. Sadece eğlenceli ve bence çocukluğumdan beri devam etmemi sağlayan şey bu, oynarken eğlenmek."