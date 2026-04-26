Mathis Albert DortmundGetty Images
Ryan Tolmich

ABD Milli Takımı'nın gelecek vaat eden oyuncusu Mathis Albert, Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da ilk kez sahaya çıkan en genç Amerikalı oyuncu oldu

Mathis Albert, Pazar günü Bundesliga'da forma giyen en genç Amerikalı oyuncu oldu. 16 yaşındaki kanat oyuncusu, Borussia Dortmund'un Freiburg'u 4-0 yendiği maçın son dakikalarında oyuna yedek kulübesinden girdi. Albert daha önce üç kez yedek kadroda yer almıştı, ancak Pazar günkü maçın 88. dakikasında resmi olarak Bundesliga'daki ilk maçına çıktı.

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    Ne oldu?

    Albert, son birkaç aydır Dortmund'un A takımının kadrosunda yer alıyordu ve geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda kulübün kadrosunda yer almıştı. Ancak henüz A takımda forma giymemişti. Ta ki Pazar gününe kadar; o gün yedek kulübesinden oyuna girerek, ezici galibiyetin son dakikalarında üç pasının ikisini tamamladı ve bir top çalma gerçekleştirdi.

    Yedek kulübesinden oyuna giren Albert, Christian Pulisic, Gio Reyna ve Cole Campbell'ın ardından Dortmund forması giyen en genç Amerikalı futbolcu oldu. Ancak o, bu grup içindeki en genç oyuncu ve ilk maçına 17. yaş gününe bir ay kala çıktı.

  • Mathis Albert U17 World CupGetty Images

    Albert kimdir?

    Güney Carolina'nın Greenville kentinde doğan Albert'in gençlik kariyeri büyük ölçüde Kaliforniya'da geçti. O dönemde, LA Galaxy akademisine katılmadan önce San Diego Surf takımında forma giydi. 2024 yılında Borussia Dortmund'un akademisine katılan Albert, o zamandan beri kulübün genç takımlarında önemli bir rol üstlenirken, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna seçilen en genç oyuncu oldu.

    Uluslararası alanda Albert, ABD'nin U-19 seviyesine kadar oynadı ve geçen yıl U-17 Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil eden takımın bir üyesiydi.

    Geçen yaz GOAL'a verdiği röportajda, "Büyük bir hedefim var," demişti. "A takıma girip fark yaratmak istiyorum. Dünya çapında bir oyuncu olmak istiyorum. Bu, kariyerimin ana hedefi, ama aynı zamanda günü gününe yaşıyorum. Zihinsel olarak fazla düşünmüyorum çünkü tüm bu hedefleri yazıp da gerçekleştiremezseniz, bu zihninizi altüst eder. Bazen sadece eğlenmek gerekir. Bence bu keyif, hayatım boyunca oynamaya devam etmemi sağlayan şeydi.

    "Hala böyle oynamayı seviyorum. Sadece eğleniyorum. Her zaman o kadar ciddi değil. Sadece eğlenceli ve bence çocukluğumdan beri devam etmemi sağlayan şey bu, oynarken eğlenmek."

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    Şimdi ne olacak?

    Albert, Dortmund'un Bundesliga sezonunun sona ermesinden önce A takımda forma giyme fırsatını yakalayabileceği üç maç daha oynayacak. Bu fırsatların ilki, 3 Mayıs'ta Dortmund'un Reyna, Joe Scally ve Borussia Mönchengladbach'ı konuk edeceği maçta gelecek.