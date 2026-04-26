ABD Milli Takımı'nın gelecek vaat eden oyuncusu Mathis Albert, Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da ilk kez sahaya çıkan en genç Amerikalı oyuncu oldu

Albert, son birkaç aydır Dortmund'un A takımının kadrosunda yer alıyordu ve geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda kulübün kadrosunda yer almıştı. Ancak henüz A takımda forma giymemişti. Ta ki Pazar gününe kadar; o gün yedek kulübesinden oyuna girerek, ezici galibiyetin son dakikalarında üç pasının ikisini tamamladı ve bir top çalma gerçekleştirdi.
Yedek kulübesinden oyuna giren Albert, Christian Pulisic, Gio Reyna ve Cole Campbell'ın ardından Dortmund forması giyen en genç Amerikalı futbolcu oldu. Ancak o, bu grup içindeki en genç oyuncu ve ilk maçına 17. yaş gününe bir ay kala çıktı.