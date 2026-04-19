ABD Milli Takımı’nın geleceğin yıldızları: Taylor Twellman iki ‘özel’ yeteneği işaret ediyor, ancak genç yeteneklere ‘yeni Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo’ etiketi yapıştırmayı reddediyor
Red Bull sistemindeki yükselen yıldızlar
Men’s Journal dergisine verdiği özel röportajda Twellman, New York Red Bulls’u üst düzey genç oyuncu yetiştirme konusunda en iyi örneklerden biri olarak gösterdi. Kulüp, özellikle 18 yaşındaki santrfor Julian Hall ve 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Adri Mehmeti gibi heyecan verici kendi altyapısından yetişen yetenekleri kadroya başarıyla entegre etti. Her iki genç oyuncu da şimdiden A takımda önemli bir etki yaratıyor. Hall, toplam 10 maçta 7 gol atarak golcü kimliğini kanıtlarken, Mehmeti ise tüm turnuvalarda 10 maça çıkarak orta sahada sağlam bir varlık gösterdi ve sekiz lig maçında bir gol attı. Twellman, bu iki genç oyuncuyu Kuzey Amerika’nın öne çıkan oyuncuları olarak gösterdi.
Efsanevi oyuncularla yapılan karşılaştırmaları reddetmek
Etkileyici istatistiklerine ve hızlı yükselişlerine rağmen, analist New York Red Bulls ikilisi hakkındaki abartılı karşılaştırmaları hemen kesip attı. Herhangi bir genç oyuncunun tüm zamanların en iyileriyle benzerlik gösterip göstermediği sorulduğunda, son derece temkinli bir bakış açısı sergiledi. Twellman, "Öncelikle şunu söyleyeyim, kimseyi asla 'yeni Ronaldo', 'yeni Messi' ya da 'yeni Pelé' olarak nitelendirmem, çünkü bu haksızlık olur," diye açıkladı. "Ancak bu ligde gerçekten çok ilginç genç oyuncular var. Bence lig, gençlere şans verme konusunda gerçekten harika bir iş çıkardı. New York Red Bulls'a, Hall ve Mehmeti'ye bakın. Bu iki genç gerçekten çok özel."
Dünya Kupası grubunun çekirdeğini oluşturmak
Gençlik geliştirme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, öncelikli odak noktası milli takımın yaklaşan Dünya Kupası mücadelesi olmaya devam ediyor. Avustralya, Paraguay ve Türkiye ile birlikte D Grubu’na düşen takım, hayati bir sınavla karşı karşıya. Bu grupta başarı, tamamen en üst düzeyde performans gösteren deneyimli çekirdek kadroya bağlı. Twellman, takımın ritmini üç oyuncunun belirlediğine inanıyor ve şöyle diyor: "Dünya Kupası'nda en iyi performanslarını sergilemeleri gereken üç oyuncu Christian Pulisic, Weston McKennie ve Tyler Adams. Takımın nabzını belirleyen üç oyuncu bunlar. Onlar takımın yüzleri."
Küresel sahneye bakış
İleriye bakıldığında, milli takımın kritik bir ivme kazanmak için zorlu grup aşamasını başarıyla geçmesi gerekiyor. Avrupa’da forma giyen deneyimli çekirdek kadro en iyi formuna ulaşırsa ve ülkedeki yükselen yetenekler hızlı gelişimlerini sürdürürse, ev sahibi takım bu yaz Mauricio Pochettino yönetiminde turnuvada uzun soluklu bir performans sergileyip dünyanın en iyileriyle boy ölçüşebilecek güçlü bir konuma gelecektir.