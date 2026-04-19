ABD Milli Takımı’nın geleceğin yıldızları: Taylor Twellman iki ‘özel’ yeteneği işaret ediyor, ancak genç yeteneklere ‘yeni Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo’ etiketi yapıştırmayı reddediyor

Etkileyici istatistiklerine ve hızlı yükselişlerine rağmen, analist New York Red Bulls ikilisi hakkındaki abartılı karşılaştırmaları hemen kesip attı. Herhangi bir genç oyuncunun tüm zamanların en iyileriyle benzerlik gösterip göstermediği sorulduğunda, son derece temkinli bir bakış açısı sergiledi. Twellman, "Öncelikle şunu söyleyeyim, kimseyi asla 'yeni Ronaldo', 'yeni Messi' ya da 'yeni Pelé' olarak nitelendirmem, çünkü bu haksızlık olur," diye açıkladı. "Ancak bu ligde gerçekten çok ilginç genç oyuncular var. Bence lig, gençlere şans verme konusunda gerçekten harika bir iş çıkardı. New York Red Bulls'a, Hall ve Mehmeti'ye bakın. Bu iki genç gerçekten çok özel."