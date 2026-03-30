ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası adayı Yunus Musah'a, AC Milan efsanesi tarafından bir sonraki kulüp transferi konusunda tavsiye verildi; efsane, Atalanta'ya kiralanan oyuncunun "İtalya'da sanıldığından daha iyi" olduğunu söyledi

Musah bunu kanıtlamaya kararlı ve birçok profesyonel zorluğa rağmen iyimserliğini koruyor. Geçenlerde GOAL’a şunları söyledi: “Aslında kariyerimde pek çok şey işlerim lehine gelişti. Valencia’da ilk kez sahaya çıkmamdan, genç bir oyuncu olarak yeni bir teknik direktörün gelip her maçta beni ilk 11’de oynatmasına kadar. Başka bir teknik direktör geldi ve o da beni yine oynattı. Gregg Berhalter beni milli takıma çağırdı, genç yaşta milli takımda ilk 11'de yer aldım ve Dünya Kupası'na gittim. Tüm bunlar benim lehime gelişti, ama bazen işler istediğiniz gibi gitmez.

“Bunu kabullenmeli ve işlerin tekrar benim lehime gelişeceği konusunda olumlu olmalısın. Daha önce işlerin benim lehime gittiğine dair kanıtım var, bu yüzden gitmediğinde de dünyanın sonu değil. Gençim, çok çalışıyorum ve işlerin yakında tekrar benim lehime gitmeye başlaması için çabalıyorum.”

Kulüp düzeyinde tanınmak için verdiği mücadelelerden almaya devam ettiği önemli dersler hakkında şunları ekledi: “Bu, çok fazla gelişme ve öğrenmeyle geçen bir sezon. İlk kez kiralık olarak oynadığım için benim için her şey yeni bir deneyim ve ben sadece öğreniyorum.

“Bu bana bu tür durumlarla nasıl başa çıkacağımı, bir süre takımda ana oyuncu olmamayı, çok fazla oynamamayı nasıl idare edeceğimi öğretecek. Bu, bununla nasıl başa çıkacağını ve nasıl toparlanacağını da öğretir. Bu şansı yakaladığımda, onu değerlendirdiğim için minnettarım.”