ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası adayı Yunus Musah'a, AC Milan efsanesi tarafından bir sonraki kulüp transferi konusunda tavsiye verildi; efsane, Atalanta'ya kiralanan oyuncunun "İtalya'da sanıldığından daha iyi" olduğunu söyledi
Musah'ın performansı düşüşe geçerken, ABD Milli Takımı'nın bir diğer yıldızı Pulisic ise parlıyor
Gençlik yıllarında Arsenal'in kadrosunda yer alan ve İspanya'da Valencia formasıyla A takımda çıkış yakalayan Musah, 2023 yılında 18 milyon avro (16 milyon sterlin/21 milyon dolar) karşılığında İtalya'ya transfer oldu; böylece milli takım arkadaşı Christian Pulisic ile birlikte Milano'daki iddialı projenin bir parçası oldu.
Pulisic, Rossoneri'de başarılı bir performans sergileyerek gol konusunda kişisel rekorlar kırdı ve taraftarların gözdesi haline gelirken, Musah için işler daha zorlu geçti. Milan'daki ilk iki sezonunda toplam 40 maça çıkan Musah, gol atmayı başaramadı ve tercih ettiği pozisyonda düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlandı.
Bu durum, kiralık transferine yol açtı, ancak form ve kondisyon sorunları New Yorklu oyuncuyu geride bıraktı. Kulüp düzeyinde forma giyememesi, Musah'ın 12 aydır A milli takımda forma giyememesine ve 47 maçlık milli maç sayısını artıramamasına neden oldu.
Musah, bir sonraki transfer döneminde ne istediğini açıkladı
Mauricio Pochettino’nun kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası için yaptığı planlarda Musah’ın yeri artık ciddi tehlike altında. Ancak 2026, Musah’ın kariyerini yurt içinde yeniden rayına oturtacağı yıl olabilir.
Musah'ın kısa vadeli geleceğinin nasıl olması gerektiği sorulduğunda, Milan'ın efsane oyuncusu Ambrosini, Jaydee Living'in izniyle GOAL'a özel olarak şunları söyledi: "Biliyor musun? Geçen yıl Musah kendi pozisyonunda oynamadı. [Sergio] Conceicao teknik direktörken Musah'ı sağ kanatta oynattı. Çok iyi bir performans gösteremedi. Bu yüzden o dönemden sonra oynadığında San Siro'daki herkes onun hakkında konuşuyordu ve bu onun için iyi değildi.
“Başka bir durum bulması gerekiyor. Ama Atalanta'nın onun için iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü oynamıyor. Bence o, AC Milan'da gösterdiğinden daha iyi bir oyuncu. Ama onun için bir sonraki adım, her gün, her maçta oynatacak bir kulüp bulmak. Çünkü 30 dakika oynayıp, iki maç dinlenip, sonra 10 dakika oynamak ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu onun için kolay değil. Ama o iyi bir oyuncu. Bana göre, o İtalya'daki pek çok insanın düşündüğünden daha iyi bir oyuncu.”
Musah, kulüp düzeyindeki zorluklara rağmen iyimserliğini koruyor
Musah bunu kanıtlamaya kararlı ve birçok profesyonel zorluğa rağmen iyimserliğini koruyor. Geçenlerde GOAL’a şunları söyledi: “Aslında kariyerimde pek çok şey işlerim lehine gelişti. Valencia’da ilk kez sahaya çıkmamdan, genç bir oyuncu olarak yeni bir teknik direktörün gelip her maçta beni ilk 11’de oynatmasına kadar. Başka bir teknik direktör geldi ve o da beni yine oynattı. Gregg Berhalter beni milli takıma çağırdı, genç yaşta milli takımda ilk 11'de yer aldım ve Dünya Kupası'na gittim. Tüm bunlar benim lehime gelişti, ama bazen işler istediğiniz gibi gitmez.
“Bunu kabullenmeli ve işlerin tekrar benim lehime gelişeceği konusunda olumlu olmalısın. Daha önce işlerin benim lehime gittiğine dair kanıtım var, bu yüzden gitmediğinde de dünyanın sonu değil. Gençim, çok çalışıyorum ve işlerin yakında tekrar benim lehime gitmeye başlaması için çabalıyorum.”
Kulüp düzeyinde tanınmak için verdiği mücadelelerden almaya devam ettiği önemli dersler hakkında şunları ekledi: “Bu, çok fazla gelişme ve öğrenmeyle geçen bir sezon. İlk kez kiralık olarak oynadığım için benim için her şey yeni bir deneyim ve ben sadece öğreniyorum.
“Bu bana bu tür durumlarla nasıl başa çıkacağımı, bir süre takımda ana oyuncu olmamayı, çok fazla oynamamayı nasıl idare edeceğimi öğretecek. Bu, bununla nasıl başa çıkacağını ve nasıl toparlanacağını da öğretir. Bu şansı yakaladığımda, onu değerlendirdiğim için minnettarım.”
Musah, ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacak mı?
Musah bu sezon Atalanta formasıyla 24 maça çıktı; Serie A ve Coppa Italia’da gol attı, ancak forma giyme konusunda yoğun bir rekabetle karşı karşıya. ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna girip girmeyeceği bir yana, önümüzdeki transfer döneminde bir noktada Milano’dan ayrılması bekleniyor.