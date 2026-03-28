Christian Pulisic, USMNT
Ryan Tolmich

ABD Milli Takımı'nın Belçika Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Canlı bir başlangıcın ardından, Amerikalılar çirkin geçen ikinci yarıda coşkun Kırmızı Şeytanlar karşısında ezildi

C. Pulisic
M. Turner

ABD, ilk 45 dakikada oldukça olumlu bir performans sergiledi, ancak ikinci yarıda Mauricio Pochettino'nun takımında pek çok endişe verici nokta göze çarptı

ATLANTA -- ABD Erkek Milli Takımı için 45 dakikalık gerçek bir iyimserlik dönemi yaşandı. Takım, Belçika ile başa baş bir mücadele vererek üstünlüğü ele geçirmiş ve o anda maçı domine ediyordu. Weston McKennie golünü atmıştı, USMNT savunması sağlam duruyordu ve Mauricio Pochettino’nun takımında her şey yolunda gidiyordu.

Sonra işler tersine döndü. 

Başlangıçta bir duraksama gibi görünen durum, tam bir çöküşe dönüştü; bu durum, Pochettino ve USMNT'ye önümüzdeki birkaç maçta bu tür takımlarla karşılaşmaya hazırlanırken üzerinde düşünmeleri gereken çok şey bıraktı.

Maç sonunda Belçika 5-2 kazandı ve bu sonuç hak edildi. İlk yarı bitmeden hemen önce Zeno Debast'ın uzak mesafeden attığı golle farkı azaltan Belçikalılar, ikinci yarı boyunca USMNT'ye büyük zarar verdi. Gol yiyebilecek bir yol varsa, USMNT genellikle o yolu buldu: markaj hataları, penaltı, uzak direğe giden muhteşem vuruşlar. Herkese bir gol vardı ve hepsi de sahanın Belçika tarafında geliyordu.

Dodi Lukebakio, yedek kulübesinden çıkıp 68. dakikada Belçika'nın dördüncü golünü attıktan sonra, 82. dakikada bir gol daha ekleyerek pastanın üzerine kiraz koydu. Amadou Onana ve Charles De Ketelaere de eğlenceye katıldı; ilki uzun mesafeden serbest bir şutla golü bulurken, ikincisi altı dakika sonra penaltı noktasından gol attı. Bu iki gol, USMNT'nin teslimiyetinin gerçek durumuydu ve Lukebakio'nun golleri, maçı ABD'nin aşağılanmasından bir tür utanç haline getirdi.

USMNT için şanslı olan şey, Patrick Agyemang'ın günü olumlu bir notla bitirmesi ve geç bir gol atarak skoru biraz daha iyi hale getirmesiydi. Ancak bunu güzelleştirmek mümkün değil: Bu, USMNT için zor bir gündü ve 2025 yılının büyük bir bölümünü tanımlayan bazı korkuları geri getirdi.

GOAL, Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki USMNT oyuncularını derecelendiriyor...

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Matt Turner (4/10):

    Belçika'nın ilk golünde ona bir suç atılamaz ve diğer gollerde de yapabileceği pek bir şey yoktu. Arada birkaç iyi kurtarış yaptı, ancak beş gol yediğiniz bir gün, iyi bir gün olamaz.

    Antonee Robinson (7/10):

    Onun takıma dönmesiyle büyük bir fark yarattı. Maçın başında bir şut çekti ve ardından ilk golün asistini yaptı. Onun sahada olmasıyla bu takımın ne kadar iyi olduğunu görmek çok kolay.

    Tim Ream (4/10):

    El ile oynama kararı nedeniyle şanssızdı. Onunla ilgili endişeler göz önüne alındığında, korkulduğu gibi kontrataklarda hiç zorlanmadı, ancak diğer tüm yönlerde kesinlikle daha iyi olabilirdi.

    Mark McKenzie (5/10):

    Belçika'nın ikinci golünde Doku'ya çok fazla alan bıraktı, ancak o pozisyonda pek çok kişi daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Bunun dışında ise nispeten iyiydi.

    Tim Weah (5/10):

    Doku tarafından birkaç kez adeta parçalandı, ancak bu durum çoğu bek için geçerli olurdu, kanat oyuncusundan bek pozisyonuna geçen bir oyuncu için ise daha da fazla. Pochettino, savunma konusundaki endişelere rağmen hücum gücünü ön planda tutmak istediği için bu pozisyonda bariz bir ödün verilmişti. Doku dışında herhangi bir rakibe karşı bu taktik daha iyi sonuç verebilirdi.

    Orta saha

    Johnny Cardoso (7/10):

    Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu çok daha iyi bir performans sergiledi. Eleştirileri tamamen susturmayacak olsa da, özellikle Belçika'nın kontra ataklarında gösterdiği iyi performansla eleştirileri biraz olsun yatıştıracaktır.

    Tanner Tessmann (6/10):

    Oldukça düzenli oynadı ve bazı krizleri çözmede iyi iş çıkardı. Dünyayı kasıp kavuracak bir performans değildi, ancak yüksek seviyede defansif orta saha oyuncusu olarak rekabet edebileceğini biraz daha kanıtladı.

    Saldırı

    Malik Tillman (6/10):

    Belçika'nın ikinci golünü engellemeye çalışırken yüzündeki paniği görebiliyordunuz. İyi bağlantı kurdu ve ileriye doğru birkaç iyi an yaşadı, ancak yeterince dinamik değildi.

    Weston McKennie (8/10):

    İlk yarı boyunca gol fırsatları yakaladı ve sonunda açılış golünü attı. İyi formunun Atlantik'i aştığını söylemek yanlış olmaz.

    Christian Pulisic (5/10):

    Topla birkaç iyi an yaşadı ama sonuç alamadı. Kaleciyi daha fazla zorlayamadığı için hayal kırıklığına uğramış olmalı.

    Folarin Balogun (5/10):

    Kanalları iyi koştu, ancak topa pek dokunamadı. Sonuç olarak, bir forvet olarak oldukça etkisiz kaldı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Cristian Roldan (6/10):

    Bir pozisyonda geriye koşarak topu kazandı. Ancak Cardoso kadar iyi değildi. 

    Alex Freeman (6/10):

    Yerinde duruyordu ama çığ gibi gelen rakibi durdurmak için hiçbir şey yapmadı.

    Max Arfsten (4/10):

    Oyuna girdi ve hemen Lukebakio tarafından alt edildi. Zor bir durumda kaldı, ama yine de zor bir andı.

    Sebastian Berhalter (5/10):

    Belçika'nın son golünde top ona çarptı. Birkaç faul kazandı, ancak olağanüstü bir şey yapmadı.

    Gio Reyna (5/10):

    Birkaç kez topa dokundu, ancak sonbaharda olduğu kadar tehlikeli değildi.

    Joe Scally (5/10):

    Özellikle dikkat çeken bir şey yok.

    Patrick Agyemang (8/10):

    Büyük anından önce bir iyi fırsat yakaladı ve golünü iyi değerlendirdi. Uzun bir performans değildi, ama kesinlikle etkileyiciydi.

    Ricardo Pepi (7/10):

    Agyemang'ın golünde asist yaptı. Topu geri kazanmak için çok iyi pres yaptı ve o pozisyonu gerçekten açtı.

    Mauricio Pochettino (5/10):

    Bu tür maçlar farklı şekilde değerlendirildiğinden, teknik direktörü sadece bu maça bakarak yargılamak zor. Bir şeyler öğrendi mi? Elbette. Daha olumlu sonuçlar mı tercih ederdi? Tabii ki. Asıl sınav, Portekiz maçında nasıl bir tepki vereceği.

