ABD Milli Takımı'nın Belçika Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Canlı bir başlangıcın ardından, Amerikalılar çirkin geçen ikinci yarıda coşkun Kırmızı Şeytanlar karşısında ezildi

ATLANTA -- ABD Erkek Milli Takımı için 45 dakikalık gerçek bir iyimserlik dönemi yaşandı. Takım, Belçika ile başa baş bir mücadele vererek üstünlüğü ele geçirmiş ve o anda maçı domine ediyordu. Weston McKennie golünü atmıştı, USMNT savunması sağlam duruyordu ve Mauricio Pochettino’nun takımında her şey yolunda gidiyordu.

Sonra işler tersine döndü.

Başlangıçta bir duraksama gibi görünen durum, tam bir çöküşe dönüştü; bu durum, Pochettino ve USMNT'ye önümüzdeki birkaç maçta bu tür takımlarla karşılaşmaya hazırlanırken üzerinde düşünmeleri gereken çok şey bıraktı.

Maç sonunda Belçika 5-2 kazandı ve bu sonuç hak edildi. İlk yarı bitmeden hemen önce Zeno Debast'ın uzak mesafeden attığı golle farkı azaltan Belçikalılar, ikinci yarı boyunca USMNT'ye büyük zarar verdi. Gol yiyebilecek bir yol varsa, USMNT genellikle o yolu buldu: markaj hataları, penaltı, uzak direğe giden muhteşem vuruşlar. Herkese bir gol vardı ve hepsi de sahanın Belçika tarafında geliyordu.

Dodi Lukebakio, yedek kulübesinden çıkıp 68. dakikada Belçika'nın dördüncü golünü attıktan sonra, 82. dakikada bir gol daha ekleyerek pastanın üzerine kiraz koydu. Amadou Onana ve Charles De Ketelaere de eğlenceye katıldı; ilki uzun mesafeden serbest bir şutla golü bulurken, ikincisi altı dakika sonra penaltı noktasından gol attı. Bu iki gol, USMNT'nin teslimiyetinin gerçek durumuydu ve Lukebakio'nun golleri, maçı ABD'nin aşağılanmasından bir tür utanç haline getirdi.

USMNT için şanslı olan şey, Patrick Agyemang'ın günü olumlu bir notla bitirmesi ve geç bir gol atarak skoru biraz daha iyi hale getirmesiydi. Ancak bunu güzelleştirmek mümkün değil: Bu, USMNT için zor bir gündü ve 2025 yılının büyük bir bölümünü tanımlayan bazı korkuları geri getirdi.

