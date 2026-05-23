ABD Milli Takımı’nın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Club America’dan Alejandro Zendejas ve Gladbach’tan Gio Reyna kadroda yer alırken, Lyon’dan Tanner Tessmann ve Middlesbrough’dan Aidan Morris kadroya giremedi

Guardian gazetesi Cumartesi günü, yaklaşan Dünya Kupası için ABD Erkek Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunu açıkladı ve bu kadroda pek çok sürpriz yer alıyor. Gio Reyna'nın kadroya alınması ve Diego Luna'nın kadro dışı bırakılması haberi Cuma günü The Athletic tarafından duyurulmuştu, ancak Mauricio Pochettino'nun kadrosunun tam resmini ortaya koyan yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Zendejas, Liga MX'te inanılmaz bir performans sergileyen Club America yıldızı olarak kadroya geri dönmesiyle dikkat çeken isim oldu. Buna rağmen, Zendejas USMNT'de pek fazla forma giymedi; Pochettino yönetiminde altı maçta sadece 139 dakika oynadı. Zendejas'ın Reyna, Christian Pulisic, Brenden Aaronson ve Malik Tillman'ın da yer aldığı hücumcu orta saha grubuna katılmasıyla Pochettino, defansif orta saha oyuncularını biraz azaltmış oldu.

Tyler Adams, Cristian Roldan ve Sebastian Berhalter kadroda yer alırken, daha hücumcu bir rol üstlenen Weston McKennie, uzun süredir takım arkadaşı olan Adams'ın yanında ilk 11'de yer alabilir. Ancak, Pochettino yönetiminde düzenli olarak kadroya çağrılan Morris ve Tessmann'a kadroda yer yok. Johnny Cardoso da beklendiği gibi sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.