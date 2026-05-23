Getty Images Sport
Çeviri:
ABD Milli Takımı’nın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Club America’dan Alejandro Zendejas ve Gladbach’tan Gio Reyna kadroda yer alırken, Lyon’dan Tanner Tessmann ve Middlesbrough’dan Aidan Morris kadroya giremedi
- AFP
Ne oldu?
Guardian gazetesi Cumartesi günü, yaklaşan Dünya Kupası için ABD Erkek Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunu açıkladı ve bu kadroda pek çok sürpriz yer alıyor. Gio Reyna'nın kadroya alınması ve Diego Luna'nın kadro dışı bırakılması haberi Cuma günü The Athletic tarafından duyurulmuştu, ancak Mauricio Pochettino'nun kadrosunun tam resmini ortaya koyan yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Zendejas, Liga MX'te inanılmaz bir performans sergileyen Club America yıldızı olarak kadroya geri dönmesiyle dikkat çeken isim oldu. Buna rağmen, Zendejas USMNT'de pek fazla forma giymedi; Pochettino yönetiminde altı maçta sadece 139 dakika oynadı. Zendejas'ın Reyna, Christian Pulisic, Brenden Aaronson ve Malik Tillman'ın da yer aldığı hücumcu orta saha grubuna katılmasıyla Pochettino, defansif orta saha oyuncularını biraz azaltmış oldu.
Tyler Adams, Cristian Roldan ve Sebastian Berhalter kadroda yer alırken, daha hücumcu bir rol üstlenen Weston McKennie, uzun süredir takım arkadaşı olan Adams'ın yanında ilk 11'de yer alabilir. Ancak, Pochettino yönetiminde düzenli olarak kadroya çağrılan Morris ve Tessmann'a kadroda yer yok. Johnny Cardoso da beklendiği gibi sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.
- Getty Images Sport
Açıklanan kadro
Kaleciler: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution)
Defans oyuncuları: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
Orta saha oyuncuları: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsilya), Alejandro Zendejas (Club America)
Forvetler: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)
- Getty
Öne çıkan kadroya çağrılanlar
Crystal Palace forması giyerken geçirdiği ayak bileği sakatlığıyla boğuşan Chris Richards’ın kadroya çağrılmasıyla ABD Milli Takımı rahat bir nefes alabilir. Richards, Tim Ream, Mark McKenzie, Auston Trusty ve Miles Robinson’ın da yer aldığı kadrodaki beş stoperden biri olarak savunma seçenekleri arasına katıldı. Kadroya alınmayan isimler arasında, Almanya’dan gelen teklifler nedeniyle Mart ayında kadroya katılmayı reddeden Noahkai Banks de bulunuyor.
Kaleci pozisyonu, Matt Freese ve Matt Turner'ın ardından kadrodaki üçüncü kaleci olarak Chris Brady tarafından dolduruldu. Forvet seçimleri büyük ölçüde beklendiği gibi gerçekleşti ve Folarin Balogun, Ricardo Pepi ve Haji Wright forvet hattını oluşturacak isimler olarak seçildi.
- Getty
Şimdi ne olacak?
ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın tam kadrosu, Salı günü New York’ta düzenlenecek bir etkinlikte açıklanacak. Ardından, dikkatler takımın ilk maçı olan 12 Haziran’daki Paraguay karşılaşması öncesinde Senegal ve Almanya ile oynanacak turnuva öncesi hazırlık maçlarına yönelecek.
Kadrolar 1 Haziran'a kadar kesinleşmeyecek ve "olağanüstü durumlar" nedeniyle bu tarihten sonra bile takımlarda değişiklikler olabilir; bu da turnuva öncesinde sakatlıklar nedeniyle kadroda değişiklikler yapılabileceği anlamına geliyor.