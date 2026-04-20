Çeviri:
ABD Milli Takımı kalecisi Jonathan Klinsmann, Cesena formasıyla oynarken yaşanan bir çarpışma sonucu boyun kemiğinde kırık meydana geldi
Ne oldu?
Çarpışmanın ardından Klinsmann yerel bir hastaneye kaldırıldı; burada yapılan tetkikler sonucunda omurgasında kırık ve kafasında bir kesik olduğu tespit edildi. Kaleci, gözlem altında tutulmak üzere geceyi hastanede geçirdi.
Kulüp yaptığı açıklamada, "Cesena FC, Palermo FC-Cesena FC maçının sonlarına doğru meydana gelen çarpışmanın ardından Jonathan Klinsmann'ın kafasında yırtık bir ezilme yarası ve boyun yaralanması geçirdiğini, bunun üzerine Sicilya'nın başkentindeki "Villa Sofia - Cervello" United Hospitals'da gözlem altında bir gece geçirdiğini duyurdu" dedi.
"Yapılan testler, birinci boyun omurgasında bir kırık olduğunu ortaya çıkardı. Kaleci, bu konuda daha ileri tetkiklere tabi tutulacak ve bir beyin cerrahı tarafından muayene edilecek."
Klinsmann'ın sözleri
Klinsmann, pazartesi günü sosyal medyaya bir paylaşım yaparak sakatlığının ciddiyetini açıkladı.
"Maalesef sezonum Cumartesi günü sona erdi," diye yazdı. "Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu yüzden bir süre sahalardan uzak kalacağım. Palermo'daki stadyumda ve hastanede bulunan herkese, Cesena ve Palermo taraftarlarına sıcak dilekleri için ve tabii ki son birkaç gündür bana destek olan arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum.
Playoff mücadelesinde takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum, yakında hepinizle görüşürüz."
Büyük bir kayıp
Bu sakatlık, Klinsmann için çok kötü bir zamanda geldi; önünde kesinlikle uzun bir iyileşme süreci var.
Milli takım düzeyinde, Klinsmann sonbaharda kampa çağrıldıktan sonra Dünya Kupası kadrosuna girme şansı vardı. Ancak Mart kampında kadroya alınmadı, çünkü Mauricio Pochettino ve ekibi Matt Freese, Matt Turner, Patrick Schulte ve Chris Brady'yi çağırırken, Roman Celentano sakatlığı nedeniyle kamptan çekilmek zorunda kaldı.
Cesena için de Klinsmann'ın önünde, kulübün Serie A'ya yükselme mücadelesi verdiği önemli maçlar vardı. Sezonun son üç haftasına girerken, Cesena şu anda yükselme play-off'larına kalmak için mücadele ediyor. Kulüp şu anda ligde sekizinci sırada yer alıyor ve play-off'lara kalmak için son sırayı elinde tutuyor; Carrarese ve Avellino ise birer puan geride.
Şimdi ne olacak?
Cesena, bu Cumartesi 14. sıradaki Sampdoria ile karşılaşarak sahalara geri dönüyor. Bunun ardından 1 Mayıs'ta Carrarese ile oynanacak hayati önem taşıyan maç ve 8 Mayıs'ta Padova ile oynanacak sezonun son maçı geliyor.