ABD Milli Takımı kalecisi Jonathan Klinsmann, Cesena formasıyla oynarken yaşanan bir çarpışma sonucu boyun kemiğinde kırık meydana geldi

Çarpışmanın ardından Klinsmann yerel bir hastaneye kaldırıldı; burada yapılan tetkikler sonucunda omurgasında kırık ve kafasında bir kesik olduğu tespit edildi. Kaleci, gözlem altında tutulmak üzere geceyi hastanede geçirdi.

Kulüp yaptığı açıklamada, "Cesena FC, Palermo FC-Cesena FC maçının sonlarına doğru meydana gelen çarpışmanın ardından Jonathan Klinsmann'ın kafasında yırtık bir ezilme yarası ve boyun yaralanması geçirdiğini, bunun üzerine Sicilya'nın başkentindeki "Villa Sofia - Cervello" United Hospitals'da gözlem altında bir gece geçirdiğini duyurdu" dedi.

"Yapılan testler, birinci boyun omurgasında bir kırık olduğunu ortaya çıkardı. Kaleci, bu konuda daha ileri tetkiklere tabi tutulacak ve bir beyin cerrahı tarafından muayene edilecek."