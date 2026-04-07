ABD Milli Takımı forveti Patrick Agyemang, Derby County formasıyla oynarken Aşil tendonu sakatlığı geçirdiği için Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı

Derby, yaptığı açıklamada, "Kulüp, Patrick Agyemang'ın Stoke City ile oynanan Sky Bet Championship maçının ilk yarısında ciddi bir Aşil tendonu sakatlığı geçirdiğini doğrulayabilir" dedi. "Patrick, bugün ilerleyen saatlerde sakatlığıyla ilgili daha ayrıntılı bir muayeneye girecek. Kulüp, Patrick'e iyileşme süreci boyunca en üst düzeyde tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunacak. Derby County'deki herkes bu zor dönemde Patrick'in tam arkasındadır ve her adımında ona destek olmaya devam edecektir.

"Bu sakatlığın sonucu olarak, Patrick maalesef bu yaz düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nı kaçıracak. Şu aşamada, iyileşme süreci için bir zaman çizelgesi belirlemek yanlış olur. Yeni gelişmeler zamanı geldiğinde duyurulacaktır."