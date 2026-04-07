ABD Milli Takımı forveti Patrick Agyemang, Derby County formasıyla oynarken Aşil tendonu sakatlığı geçirdiği için Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı
Agyemang'ın sakatlığı
Forvet, Pazartesi günü oynanan Championship maçının ilk yarısında herhangi bir temas olmaksızın sakatlandı ve olayın hemen ardından gözle görülür şekilde sarsılmıştı. Agyemang, takım arkadaşlarının tesellisi eşliğinde sedyeyle sahadan çıkarıldı; kulüp ise sakatlığın ciddiyetini belirlemek için tarama testlerine tabi tutulacağını açıkladı.
Tarama sonuçları en kötü senaryoyu doğruladı ve Derby, Agyemang'ın ciddi bir Aşil tendonu sakatlığı geçirdiğini açıkladı.
Derby'nin açıklaması
Derby, yaptığı açıklamada, "Kulüp, Patrick Agyemang'ın Stoke City ile oynanan Sky Bet Championship maçının ilk yarısında ciddi bir Aşil tendonu sakatlığı geçirdiğini doğrulayabilir" dedi. "Patrick, bugün ilerleyen saatlerde sakatlığıyla ilgili daha ayrıntılı bir muayeneye girecek. Kulüp, Patrick'e iyileşme süreci boyunca en üst düzeyde tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunacak. Derby County'deki herkes bu zor dönemde Patrick'in tam arkasındadır ve her adımında ona destek olmaya devam edecektir.
"Bu sakatlığın sonucu olarak, Patrick maalesef bu yaz düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nı kaçıracak. Şu aşamada, iyileşme süreci için bir zaman çizelgesi belirlemek yanlış olur. Yeni gelişmeler zamanı geldiğinde duyurulacaktır."
USMNT'nin etkisi
Agyemang'ın sakatlığı, kişisel olarak kendisi için olabilecek en kötü zamanda geldi; zira bu durum, onun Dünya Kupası'nda yer almasını resmen imkansız hale getirecek. Üstelik bu sakatlık, tam da o Dünya Kupası kadrosuna girmek için ivme kazanmaya başladığı bir dönemde meydana geldi.
Forvet, Mart ayında milli takıma çağrılmış ve milli maç arası sırasında hem Belçika hem de Portekiz maçlarında forma giymişti. Belçika'ya 5-2 yenildikleri maçta oyuna sonradan girerek USMNT'nin ikinci golünü atmış, ardından Portekiz'e 2-0 yenildikleri maçta da yine oyuna sonradan girerek parlak anlar yaşatmıştı.
Agyemang, Mauricio Pochettino'nun forvet kadrosuna seçilme şansını yakalamıştı. Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright, Josh Sargent ve Brian White, son bir yıldır bu pozisyonda forma giyen isimler arasında yer alıyordu.
Şimdi ne olacak?
ABD Milli Takımı, Pochettino'nun kadrosu Mayıs ayında kesinleşmeden önce başka ciddi sakatlıkların yaşanmamasını umuyor. Bundan sonra ABD, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Senegal ve Almanya ile hazırlık maçları oynayacak; turnuvada ise grup aşamasında Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak.