ABD Milli Takımı efsanesi Landon Donovan, “süperstar kalitesine” sahip oyun kurucu Gio Reyna’ya, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girme umudunu yitirmemesi için “ağzını kapalı tut” uyarısında bulundu
2026 Dünya Kupası öncesinde baskı artıyor
Amerika Birleşik Devletleri, 2026 Dünya Kupası’nı Kuzey Amerika’da ortaklaşa düzenlemeye hazırlanırken tarihi bir ana doğru ilerliyor. Beklentilerin artmasıyla birlikte, mevcut nesil Amerikan oyuncular üzerinde kendi sahalarında başarılı olma baskısı da artıyor. Reyna, ABD Milli Takımı kadrosundaki en doğal yeteneklere sahip oyunculardan biri olarak görülüyor. Ancak kulüp düzeyinde istikrarsız forma giyme süresi ve milli takım kadrosundaki geçmiş sorunlar, onun uzun vadeli rolü konusunda belirsizlik yaratıyor.
Donovan açık sözlü tavsiyelerde bulunuyor
Amerikan futbolundaki başarının mihenk taşı olarak görülen Donovan, Borussia Mönchengladbach’ın orta saha oyuncusunun artık tamamen performansına odaklanması gerektiğine inanıyor. Forvet ve orta saha pozisyonlarındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte, turnuva yaklaştıkça hata yapma payı da azalıyor. Donovan, Reyna’nın durumu ve kariyerini çevreleyen eleştiriler hakkında konuşurken sözünü sakınmadı.
Unfiltered Soccer podcast'inde şunları söyledi: "Benim görüşüm şöyle: Eğer kadro 23 kişiden oluşacaksa, Gio kadroya giremez. Bence 26 kişilik olduğu için, süperstar kalitesine sahip bir, iki ya da üç oyuncu ekleyebilirsiniz. Bazen bu, sadece harika bir takım arkadaşı olmak, antrenmanlarda mükemmel olmak ve tüm grubun daha iyi olmasına yardımcı olmak anlamına gelir. Bazen bu, sadece özel bir şey yapan bir adam anlamına gelir ve Gio özel bir şey yapabilir.
"Gio ile ilgili çekincem şu: Eğer ben Pochettino olsaydım, yanına gidip şöyle derdim: 'Gio, bu yaz bir dakika bile oynamama ihtimalin var. Her ihtimal var. Çok fazla dakika oynama ihtimalin de var. Ama ne olursa olsun, senin iyi bir takım arkadaşı olacağını bilmem gerekiyor. Ağzını kapalı tut. Çalışmaya devam et ve takıma yardım et. Eğer bunu yapmaya hazırsan, seni kadroya alırım. Ve eğer bana bunu yapmaya hazır olduğunu söylersen ama turnuva sırasında bir noktada bunu yapmazsan, seni eve gönderirim.' İşte bu kadar. Eğer bunu yaparsan ve o da buna razı olursa, o zaman kadroda olması gerekir."
Bundesliga'da forma süresi için verilen mücadele
Reyna’nın maç ritmi eksikliği, turnuva öncesinde ABD Milli Takımı teknik ekibinin en büyük endişe kaynağı. Geçen yaz Mönchengladbach’a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, istikrar ve fiziksel kondisyon konusunda zorluklar yaşadı ve bu takvim yılında tek bir maçta bile ilk 11’de yer alamadı.
Oyun süresi, altı kez oyuna girerek toplamda sadece 82 dakikayla sınırlı kaldı ve bu durum, Dünya Kupası'nın fiziksel zorluklarına hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Maç süresinin azlığına rağmen, eski ABD Milli Takımı kalecisi Tim Howard, Reyna'nın Pochettino'nun yüksek baskı altındaki senaryolarda faydalı bulabileceği özel bir avantaj sunduğuna inanıyor.
"Biliyorsun, Gio'nun yeterince takdir edilmediğini düşündüğüm bir diğer şey de, onda bir tür baharat ve keskinlik var," diye açıkladı Howard. "Merak ediyorum, acaba 60. dakikada Poch bıkıp 'Sahada sadece bir köpek gibi savaşmaya hazır biri lazım' diye düşünür mü? Ve tabii ki topu almada yetenek açısından çok iyi."
Reyna kritik bir döneme giriyor
ABD Milli Takımı'nda hücum pozisyonları için rekabet giderek kızışıyor. Christian Pulisic, Malik Tillman ve Brenden Aaronson gibi oyuncular, takımın yaratıcılığını artırmak için çaba gösteriyor. Önümüzdeki haftalar Reyna için belirleyici olabilir. 2026 Dünya Kupası öncesinde kadrodaki yerini sağlamlaştırmak istiyorsa, kulüpte düzenli olarak süre alması ve takım içinde olgunluğunu göstermesi hayati önem taşıyacak.