Amerikan futbolundaki başarının mihenk taşı olarak görülen Donovan, Borussia Mönchengladbach’ın orta saha oyuncusunun artık tamamen performansına odaklanması gerektiğine inanıyor. Forvet ve orta saha pozisyonlarındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte, turnuva yaklaştıkça hata yapma payı da azalıyor. Donovan, Reyna’nın durumu ve kariyerini çevreleyen eleştiriler hakkında konuşurken sözünü sakınmadı.

Unfiltered Soccer podcast'inde şunları söyledi: "Benim görüşüm şöyle: Eğer kadro 23 kişiden oluşacaksa, Gio kadroya giremez. Bence 26 kişilik olduğu için, süperstar kalitesine sahip bir, iki ya da üç oyuncu ekleyebilirsiniz. Bazen bu, sadece harika bir takım arkadaşı olmak, antrenmanlarda mükemmel olmak ve tüm grubun daha iyi olmasına yardımcı olmak anlamına gelir. Bazen bu, sadece özel bir şey yapan bir adam anlamına gelir ve Gio özel bir şey yapabilir.

"Gio ile ilgili çekincem şu: Eğer ben Pochettino olsaydım, yanına gidip şöyle derdim: 'Gio, bu yaz bir dakika bile oynamama ihtimalin var. Her ihtimal var. Çok fazla dakika oynama ihtimalin de var. Ama ne olursa olsun, senin iyi bir takım arkadaşı olacağını bilmem gerekiyor. Ağzını kapalı tut. Çalışmaya devam et ve takıma yardım et. Eğer bunu yapmaya hazırsan, seni kadroya alırım. Ve eğer bana bunu yapmaya hazır olduğunu söylersen ama turnuva sırasında bir noktada bunu yapmazsan, seni eve gönderirim.' İşte bu kadar. Eğer bunu yaparsan ve o da buna razı olursa, o zaman kadroda olması gerekir."