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USMNT Training in IrvineGetty
Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Milli Takımı Dünya Kupası notları: Mauricio Pochettino, 5.500 taraftarın Kaliforniya'daki coşkulu karşılamasını coşkuyla karşılarken, Chris Richards tam antrenmanlara geri döndü

Analysis
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Paraguay
Paraguay
C. Richards
M. Freese

GOAL, ABD Milli Takımı not defterinin son sayısında öne çıkan başlıkları ve önemli noktaları ele alıyor.

IRVINE -- Son birkaç haftayı yeni antrenman tesislerini kendilerine ev gibi hissettirmekle geçiren ABD erkek milli takımı, bu hafta sonu Dünya Kupası konaklama yerine ulaştı. Pazartesi günü Irvine’de ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler; bu da takımın tüm dikkatini Paraguay maçına yöneltmesiyle birlikte Dünya Kupası’nın resmen başladığı anlamına geliyor.

Binlerce taraftarın katılımıyla renklenen gün, oldukça hareketli geçti. Antrenman ise nispeten sakin geçti ve taktik veya oyun stratejisinden çok, oyuncuların dinlenmesine odaklandı.

Mauricio Pochettino, takımın yeni konaklama yerleri hakkında basına açıklamalarda bulunurken, diğer bazı oyuncular da Dünya Kupası hazırlık haftasını başlatmak üzere gazetecilerle bir araya geldi. İşte Irvine'deki ilk günün öne çıkan haberleri, konuşulan konular ve eğlenceli anlar...



  • WC training part 2Getty

    Yeni bir ev

    ABD Erkek Milli Takımı'nın yeni evindeki ilk günü, büyük ölçüde yalnız gelmedikleri için benzersiz bir gün oldu.

    Toplamda 5.500 taraftar, takımın haftanın ilk antrenmanına katıldı ve bu 5.500 kişi, 32.000 kişinin katıldığı çekilişin şanslı kazananlarıydı. Pazartesi günkü antrenman, Almanya maçından iki gün sonra olduğu için oldukça hafif geçti ve taraftarlara devrim niteliğinde bir şey sunulmadı.

    Ancak eğlenceli anlar da vardı. Antonee Robinson mini çapraz direk yarışmasını kazandı ve kalabalıktan imza hareketi olan ters takla atması için tezahürat aldı, ancak bunu yapmadı. Pochettino, taraftarların 40 metreden şut atması yönündeki ısrarları üzerine, ilk şutunu az farkla dışarı attı, ancak ikinci şutunda golü buldu ve alkış aldı. Antrenmanın ardından oyuncular tribünlerdeki taraftarlara imza dağıttı; özellikle Alex Zendejas, hem USMNT hem de Club America formaları giyen çok sayıda taraftarın ilgisini çekti.

    Genel olarak, Pochettino'nun tam da istediği gibi sıcak bir karşılama oldu.

    "Bu, beklediğimizden daha fazlası; sadece tesisler değil, burada çalışan insanlar da öyle," dedi teknik direktör. "Bence harika tesisler ve harika insanlar muhteşem bir kombinasyon. Bazen harika bir tesis görebilirsiniz, ama insanlar o kadar da harika değildir. Ben her zaman tesis kalitesinin daha düşük, ama insanların harika olmasını tercih ederim. Burada harika tesislerimiz ve harika insanlarımız var ve bunun için çok, çok minnettarız.

    "Bu tesiste görev alan tüm insanlara çok teşekkür etmek istiyorum, çünkü her şeyi sevgiyle hazırlıyorlar ve bu en önemli şey."

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  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Durum güncellemeleri

    Pazartesi günkü antrenmanın en önemli yanı sahada yaşananlar değil, sahada kimlerin bulunduğu idi. Bunların arasında, Almanya maçının yedek oyuncularıyla birlikte antrenmanın tamamını sorunsuz bir şekilde tamamlayan Chris Richards da vardı. Bu, kampın başlangıcından bu yana ilk kez antrenmana tam olarak katılmasıydı.

    Pochettino, "Takımla ilk kez antrenmana çıktı" dedi. "Neredeyse herkes maça seçilmeye hazır."

    Grup antrenmanına katılmayan tek oyuncu, antrenman başlangıcında seyircileri selamlamak için sahaya çıkan ancak daha sonra spor salonuna geri dönen Tyler Adams'tı. ABD Futbol Federasyonu yetkilisinin açıklamasına göre, Adams'ın yokluğu, geçen hafta Senegal maçından sonraki ilk antrenmanda olduğu gibi, "yük yönetimi" nedeniyleydi.

    Grubun geri kalanı ise antrenman boyunca tam kadro antrenman yaptı.

  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Freese, kaleci durumuyla ilgili

    Matt Freese’e doğrudan şu soru soruldu: Paraguay maçında ilk 11’de başlayıp başlamayacağını biliyor mu? Bilmediğini söyledi. Daha sonra neden ilk 11’de başlaması gerektiği soruldu.

    "Bir sporcu olarak her zaman sahada olmak istersiniz, her zaman takıma elinizden geldiğince yardım etmek istersiniz ve bu şu anda da değişmiyor. Benden ne istenirse yapmaya hazırım," dedi. "Güvenimin büyük bir kısmını yaptığım sıkı çalışmalardan alıyorum ve oldukça sıkı çalıştım, bu yüzden şimdi kendime güvenmem gerektiğini biliyorum."

    Kaleci rekabeti gündemdeki konular arasında yer alıyor. Matt Turner, Senegal maçında ilk 11'de sahaya çıktı, ancak devre arasında Chris Brady ile değiştirildi. Ardından Freese, Almanya maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca kalede kaldı. Dünya Kupası'na birkaç gün kala bile, kimin kaleci olarak ilk 11'de yer alacağına dair somut bir işaret yok.

    Bu durum, geçmiş yıllardan farklı. Yıllardır ABD'nin belirgin bir 1 numarası vardı ve bu kadroya yönelik eleştirilerden biri de net bir kaleci eksikliğidir. Tim Howard, Brad Friedel, Kasey Keller ve Tony Meola gibi efsaneleri takip ederek büyüyen Freese, bu dinamikleri anlıyor ancak Dünya Kupası'nda bu efsaneler arasında yerini sağlamlaştırma şansı bulmayı umuyor.

    "Takım arkadaşlarım ve teknik ekip dışında kimsenin sözünü pek dinlemiyorum," dedi. "Elbette, her gün işimi yapmaya ve anı yaşamaya odaklanıyorum. Bunu göz önünde bulundurursak, ABD'nin harika bir kaleci kadrosuna sahip olduğunu söylemek doğru olur. Tarihsel olarak, hayatımın büyük bir bölümünde bu kaleci kadrosunun hayranıydım ve hala öyleyim. Bu takımda yer almak ve umarım bu mirası sürdürecek olan bu grubun bir parçası olmak benim için bir onur."

  • Ricardo Pepi Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Forvetlere övgü

    Basın toplantılarında en eğlenceli ve bazen de biraz garip durumlardan biri, bir oyuncudan yanında oturan kişi hakkında konuşmasının istenmesidir. Pazartesi günü, ABD Milli Takımı’nın iki yıldız forvetinde bu durum iki kez yaşandı.

    Freese'e, yanında oturan PSV yıldızı Ricardo Pepi'nin performansı soruldu. Pepi, Senegal maçında başrol oynadı ve ilk 11'de yer almak için elinden geleni yaparak her iki golün de hazırlayıcısı oldu.

    Freese, forvetler hakkında "Üçü de gol atmakta oldukça iyi, diyebilirim" dedi. "Bunu her gün antrenmanlarda görüyorum. Elbette her oyuncunun sayısız güçlü yönü ve özelliği var ve Pepi, Charlotte'taki maçta çok büyük bir rol oynadı. Farklı şeyler hazırlayarak harika bir iş çıkardı. Bence tüm hücum grubu, forvetler, kanat oyuncuları, 10 numaralar vb. son iki hazırlık maçında şanslar yaratma ve akıcı oyun sergileme konusunda harika bir iş çıkardı."

    Bu arada kaptan Tim Ream, Monaco yıldızının yanında otururken Folarin Balogun hakkında bir soru aldı.

    "Bence bu sadece onun ne kadar keskin olduğuyla ilgili," dedi Ream. "Hareketleri, sola, sağa, topu tutabilmesi ve diğer oyuncuları oyuna dahil edebilmesi, ardından arka alandaki hareketleri, pozisyon alması ve kendini gol pozisyonlarına sokması, takım olarak uzun zamandır arzuladığımız bir şey. Muhtemelen antrenmanlarda başa çıkmam gereken en sinir bozucu forvet o çünkü hareketleri çok hızlı, fiziksel olarak güçlü ve sanki rakiplerini süzülür gibi geçebiliyor.

    "Tabii ki diğer oyuncular farklı. Hepsi farklı profillere ve farklı oyun tarzlarına sahip. Pepi'nin Christian [Pulisic]'i oyuna dahil ettiğini, paslar verdiğini ve bu şekilde asistler yaptığını gördük. Hepsi farklı zorluklar getiriyor ve bence savunma oyuncuları olarak antrenmanlarda bunu görmek istersiniz. Farklı türde forvetlere karşı oynamak istersiniz ve hepsi farklı bir şeyler katıyor."

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Dünya Kupası'nın gerçekliği

    Bir oyuncu olarak odak noktası her zaman bir sonraki maçtır. Ancak şu anda o bir sonraki maç, Dünya Kupası. Birdenbire her şey çok, çok gerçek hale geldi.

    Balogun için bu Cuma, üç buçuk yıllık bir yolculuğun doruk noktası. Her şey, nihayetinde Cuma günkü maçı göz önünde bulundurularak yapılan Orlando'ya bir oyuncu seçme ziyareti ile başlamıştı. Bunca zamanın ardından Balogun, ABD Milli Takımı'nın düzenli oyuncusu ve belki de Dünya Kupası'nda ilk on birde yer alacak bir isim. Peki, o ana gelmek nasıl bir duygu?

    "Sanırım sahaya çıktığımda, taraftarlar bizi karşıladığında, sahaya çıktığımızda, bağırıp çığlık attıklarında, her şey bana daha gerçek gelmeye başlayacak," dedi Balogun. "Kesinlikle, o an yaklaştıkça her şey bana daha gerçek gelecek. Bu benim Dünya Kupası'nda oynama fırsatım, bu yüzden gerçekten herhangi bir beklentim yok. Sadece şimdiki anda kalmaya, anı yaşamaya çalışıyorum ve şu ana kadar bu deneyimin tadını çıkarıyorum."

    Ream için ise bu ikinci Dünya Kupası. İlkinden çok farklı geçiyor. Hazırlık süreci daha uzun ve daha yoğun geçti. Ancak daha da önemlisi, bu turnuva kendi evimizde oynanıyor, yani USMNT kadrosunun en kıdemli üyesi bile neyle karşılaşacağını tam olarak bilmiyor.

    "Bu bizim ilk deneyimimiz değil, ama kendi evimizde oynadığımız ilk turnuva, yani bir bakıma ilk deneyimimiz sayılır," dedi. "Heyecan verici. 1994'ü parça parça hatırlayacak kadar yaşlıyım. Takım arkadaşlarıma ve medyaya, bunun kariyerimizde bir kez karşımıza çıkacak bir fırsat olduğunu ve bununla birlikte daha fazla beklenti ve baskı geleceğini anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda, bunun tadını çıkarmalıyız. Bize kendimizden daha fazla beklenti ve baskı yükleyen kimse yok ve olması gereken de bu.

    "Sadece gözlerinizi açıp her şeyi içinize çekmeniz gerekiyor, çünkü bu eşsiz, bu farklı. Bu, biz oyuncuların daha önce deneyimlediğimiz hiçbir şeye benzemiyor, o yüzden içinize çekin, tadını çıkarın ve her şeyi kucaklayın, çünkü bu çok eşsiz. Çok özel."

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