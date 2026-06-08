Bir oyuncu olarak odak noktası her zaman bir sonraki maçtır. Ancak şu anda o bir sonraki maç, Dünya Kupası. Birdenbire her şey çok, çok gerçek hale geldi.
Balogun için bu Cuma, üç buçuk yıllık bir yolculuğun doruk noktası. Her şey, nihayetinde Cuma günkü maçı göz önünde bulundurularak yapılan Orlando'ya bir oyuncu seçme ziyareti ile başlamıştı. Bunca zamanın ardından Balogun, ABD Milli Takımı'nın düzenli oyuncusu ve belki de Dünya Kupası'nda ilk on birde yer alacak bir isim. Peki, o ana gelmek nasıl bir duygu?
"Sanırım sahaya çıktığımda, taraftarlar bizi karşıladığında, sahaya çıktığımızda, bağırıp çığlık attıklarında, her şey bana daha gerçek gelmeye başlayacak," dedi Balogun. "Kesinlikle, o an yaklaştıkça her şey bana daha gerçek gelecek. Bu benim Dünya Kupası'nda oynama fırsatım, bu yüzden gerçekten herhangi bir beklentim yok. Sadece şimdiki anda kalmaya, anı yaşamaya çalışıyorum ve şu ana kadar bu deneyimin tadını çıkarıyorum."
Ream için ise bu ikinci Dünya Kupası. İlkinden çok farklı geçiyor. Hazırlık süreci daha uzun ve daha yoğun geçti. Ancak daha da önemlisi, bu turnuva kendi evimizde oynanıyor, yani USMNT kadrosunun en kıdemli üyesi bile neyle karşılaşacağını tam olarak bilmiyor.
"Bu bizim ilk deneyimimiz değil, ama kendi evimizde oynadığımız ilk turnuva, yani bir bakıma ilk deneyimimiz sayılır," dedi. "Heyecan verici. 1994'ü parça parça hatırlayacak kadar yaşlıyım. Takım arkadaşlarıma ve medyaya, bunun kariyerimizde bir kez karşımıza çıkacak bir fırsat olduğunu ve bununla birlikte daha fazla beklenti ve baskı geleceğini anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda, bunun tadını çıkarmalıyız. Bize kendimizden daha fazla beklenti ve baskı yükleyen kimse yok ve olması gereken de bu.
"Sadece gözlerinizi açıp her şeyi içinize çekmeniz gerekiyor, çünkü bu eşsiz, bu farklı. Bu, biz oyuncuların daha önce deneyimlediğimiz hiçbir şeye benzemiyor, o yüzden içinize çekin, tadını çıkarın ve her şeyi kucaklayın, çünkü bu çok eşsiz. Çok özel."