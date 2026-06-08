ABD Erkek Milli Takımı'nın yeni evindeki ilk günü, büyük ölçüde yalnız gelmedikleri için benzersiz bir gün oldu.

Toplamda 5.500 taraftar, takımın haftanın ilk antrenmanına katıldı ve bu 5.500 kişi, 32.000 kişinin katıldığı çekilişin şanslı kazananlarıydı. Pazartesi günkü antrenman, Almanya maçından iki gün sonra olduğu için oldukça hafif geçti ve taraftarlara devrim niteliğinde bir şey sunulmadı.

Ancak eğlenceli anlar da vardı. Antonee Robinson mini çapraz direk yarışmasını kazandı ve kalabalıktan imza hareketi olan ters takla atması için tezahürat aldı, ancak bunu yapmadı. Pochettino, taraftarların 40 metreden şut atması yönündeki ısrarları üzerine, ilk şutunu az farkla dışarı attı, ancak ikinci şutunda golü buldu ve alkış aldı. Antrenmanın ardından oyuncular tribünlerdeki taraftarlara imza dağıttı; özellikle Alex Zendejas, hem USMNT hem de Club America formaları giyen çok sayıda taraftarın ilgisini çekti.

Genel olarak, Pochettino'nun tam da istediği gibi sıcak bir karşılama oldu.

"Bu, beklediğimizden daha fazlası; sadece tesisler değil, burada çalışan insanlar da öyle," dedi teknik direktör. "Bence harika tesisler ve harika insanlar muhteşem bir kombinasyon. Bazen harika bir tesis görebilirsiniz, ama insanlar o kadar da harika değildir. Ben her zaman tesis kalitesinin daha düşük, ama insanların harika olmasını tercih ederim. Burada harika tesislerimiz ve harika insanlarımız var ve bunun için çok, çok minnettarız.

"Bu tesiste görev alan tüm insanlara çok teşekkür etmek istiyorum, çünkü her şeyi sevgiyle hazırlıyorlar ve bu en önemli şey."