Lionel Messi Argentina moments
Thomas Hindle

ABD Milli Takımı beklentileri karşılayabilecek mi? Lionel Messi’nin Arjantin’i şampiyonluğunu tekrarlayabilecek mi? - Turnuvaya bir ay kala Dünya Kupası’na dair beş önemli soru

Dünya Kupası

Turnuva yaklaşırken, ABD Erkek Milli Takımı hakkında sorulması gereken sorular ve Güney Amerika'nın önde gelen takımlarıyla ilgili pek çok konu var.

Resmi olarak açıklandı: Dünya Kupası'na bir ay kaldı. Ve bu gerçekten heyecan verici bir durum. Birdenbire her şey biraz daha gerçekçi gelmeye başladı. Artık hiçbir engel yok, turnuvadan kaçış yok. Şampiyonluk yarışları neredeyse sonuçlandı. Elbette, oynanacak birkaç Avrupa finali var, ama onlar bile büyük olasılıkla dünyanın şimdiye kadar gördüğü en önemli spor etkinliğinin gölgesinde kalıyor.

Peki, hala çözülmesi gereken ne var? Burada ne olacak? Takip edilmesi gereken birkaç hikaye var. ABD Milli Takımı da bunlardan biri. Şu anki durumları ilgi çekici: her gol serisi için başarıya aç bir süperstar var. İyi bir performans sergileyebilecekler mi?

Bir de Arjantin var. 2022'de üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanarak uzun zamandır beklenen bir başarıya imza attılar, ancak bu tür başarıları tekrarlamak son derece zordur. 1962'den beri hiçbir takımın başaramadığı şeyi yapıp arka arkaya zafer kazanabilecekler mi? GOAL, 2026 Dünya Kupası'na bir ay kala bu konuyu ve beş önemli soruyu ele alıyor.

    ABD Erkek Milli Takımı nasıl bir performans sergileyecek?

    Bu, belki de en büyük soru – özellikle de ABD Milli Takımı taraftarları için. Ev sahibi ülkelerin iyi performans göstermesi gerektiğine dair bir kanı var. Bu tam olarak doğru değil. Objektif olarak bakıldığında, ABD erken elenirse taraftarların televizyonu kapatması son derece düşük bir ihtimal.

    Yine de, USMNT'nin turnuvada iyi bir performans sergilemesi, bu ülkedeki futbol için şüphesiz iyi olacaktır. Bu, taraftarların destekleyebileceği, birkaç gol atan, güçlü rakiplere karşı mücadele eden ve insanlara inanacakları bir şey sunan bir takım olmalıdır. Bunun tam olarak nasıl olacağı kesin olarak söylemek zor. Çeyrek finallerin beklenen sonuç olması gerektiği yönünde bir görüş var. Mauricio Pochettino, ABD'nin turnuvayı kazanabileceğine inandığını zaten söyledi. Her halükarda, bu takımın ev sahibi taraftarların ilgisini çekmesi gerekiyor.

    Arjantin aynı başarıyı tekrarlayabilecek mi?

    İşte ilginç bir bilgi: Dünya Kupası’nı üst üste kazanan sadece iki takım var – ve bu, 60 yılı aşkın bir süredir gerçekleşmedi. İtalya 1934 ve 1938'de arka arkaya şampiyon oldu. Brezilya ise 1958 ve 1962'de iki kez üst üste şampiyon oldu. O zamandan beri Fransa, 2018'de şampiyon olduktan sonra 2022'de ikinci olarak bu başarıya çok yaklaştı. Ancak bunun dışında bu, başarması oldukça zor bir şey.

    Bunun birkaç nedeni var. Birincisi ve en bariz olanı, futbolun döngüsel bir spor olmasıdır. Genç oyuncularla Dünya Kupası'nı sık sık kazanamazsınız ve şampiyonluğa ulaşan takımların çoğu, ya bir nesli bir turnuva fazla tutar ya da yeni bir grubu çok erken sahneye çıkarır. İkincisi zihniyet. Tekrar başarmak için büyük bir zihinsel çaba gerekir, özellikle de sırtınızda bir hedef tahtası varken. Ve belki de son olarak, tüm bunların içinde bir şans unsuru vardır. Ne derseniz deyin, dünyadaki tüm yetenekleri bir araya getirin, ancak arka arkaya maçlar kazanmak için topun sizin lehinize sekmesi gerektiği gerçeği değişmez.

    Bununla birlikte, odak noktası Lionel Messi ve Arjantin'e dönüyor. Şüphesiz, büyük turnuvalarda ivmelerini sürdürdüler. 2024'te Copa America'yı kazandılar. Katar'da şampiyonluğa ulaşan takımın büyük bir kısmı hala kadroda. Bu önemli bir faktör. Ancak son dostluk maçlarındaki sonuçlar ve performanslar biraz hayal kırıklığı yarattı. Zamanları geçti mi?

    Sürpriz adaylar kimler?

    Bu bölüm en eğlenceli olanı. Herkes, birdenbire ortaya çıkıp turnuvada büyük bir çıkış yakalayacak takımı tahmin etmeyi sever. Hem son dönemdeki hem de geçmişteki Dünya Kupaları’nda pek çok sürpriz takımın izi var. Fas, 2022 Katar Dünya Kupası’nda yarı finale yükselerek tarihe adını yazdırdı. Gana’nın 2010’daki çeyrek final serüveni de oldukça etkileyiciydi. Güney Kore ve Türkiye ise 2002’de son dört takım arasına girmişti.

    Ve bu yıl, turnuvanın 48 takıma genişletilmiş olması sayesinde, pek çok aday var. Ekvador, Norveç ve Türkiye oldukça ilgi çekici adaylar. Fas ve Senegal de iyi performans gösterebilir, ancak Afrika Uluslar Kupası'ndaki başarıları sayesinde artık nispeten tanınan takımlar haline geldiler. Ancak en iyi bahis, defansından forvetine kadar sağlam bir kadroya sahip olan ve dünyaca ünlü Luis Diaz gibi bir oyuncuyu barındıran Kolombiya olabilir. Öte yandan, sürpriz takımların güzelliği, genellikle kimsenin desteklemediği takımlar olmalarıdır.

    Futbol evine dönecek mi?

    Hadi bakalım İngiltere, bize neyin var göster.

    Her Dünya Kupası'nda, İngiltere'nin kupayı kazanabileceği veya kazanacağına dair bir neden buluyoruz. Bu yıl, bu nedenler oldukça ikna edici. Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olsa da Ballon d'Or'u kazanmaya hazır. Declan Rice, Eliot Anderson ve Jude Bellingham, seçkin bir orta saha üçlüsü oluşturuyor. Tamamen formda olan Bukayo Saka, dünyanın en iyi sağ kanat oyuncuları arasında yer alıyor. Daha genel olarak bakıldığında, bu aynı zamanda en iyi dönemini yaşayan, deneyimli bir takım. Thomas Tuchel'in teknik direktör olarak akıllıca bir seçim olduğunu da ekleyince, İngiltere her zamanki gibi büyük işler başarmak için iyi bir konumda.

    Ancak sorun hiçbir zaman yetenek olmamıştır. İngiltere'nin sorunu daha çok zihniyet, atmosfer ve dürüst olmak gerekirse, ezici bir beklenti yüküdür. İngiltere, Dünya Kupası'nı kazanacak kadariyi birtakım değildir - en azından diğer takımlara kıyasla. Sorun, bizlerin öyleymiş gibi davranmaya devam etmemizdir. Ancak Tuchel, tüm bunları değiştirecek kişi olabilir. Hayal kurmanın zamanı geldi mi?

    Kim bu sezonun yıldızı olacak?

    "Kara at" kavramına benzer şekilde, bir yıldızın parlaması da doğası gereği tahmin edilmesi zor bir durumdur. Sahada çok sayıda iyi futbolcu var ve Dünya Kupası, yeni yüzlerin parlaması için mükemmel bir platform sunuyor. Bunun cazibesi, bu kişilerin genç ya da yaşlı olabilmesidir. James Rodriguez, 2014 Dünya Kupası'nda dünyayı kasıp kavurduğunda 22 yaşındaydı. Sofyan Amrabat - onu hatırlıyor musunuz? - 2022 Dünya Kupası'nda 25 yaşındaydı.

    Bu turnuvadaki sorun, gerçekten de keşfedilecek hiçbir şeyin kalmamış olmasıdır. Bu noktada herkes herkesi tanıyor. Bilinmeyen isimler, varsa bile çok azdır. Dolayısıyla bu, sağlam bir oyuncunun süperstara dönüştüğü bir turnuva olabilir. Başka bir deyişle: Arda Güler, var mı?