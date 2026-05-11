Resmi olarak açıklandı: Dünya Kupası'na bir ay kaldı. Ve bu gerçekten heyecan verici bir durum. Birdenbire her şey biraz daha gerçekçi gelmeye başladı. Artık hiçbir engel yok, turnuvadan kaçış yok. Şampiyonluk yarışları neredeyse sonuçlandı. Elbette, oynanacak birkaç Avrupa finali var, ama onlar bile büyük olasılıkla dünyanın şimdiye kadar gördüğü en önemli spor etkinliğinin gölgesinde kalıyor.

Peki, hala çözülmesi gereken ne var? Burada ne olacak? Takip edilmesi gereken birkaç hikaye var. ABD Milli Takımı da bunlardan biri. Şu anki durumları ilgi çekici: her gol serisi için başarıya aç bir süperstar var. İyi bir performans sergileyebilecekler mi?

Bir de Arjantin var. 2022'de üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanarak uzun zamandır beklenen bir başarıya imza attılar, ancak bu tür başarıları tekrarlamak son derece zordur. 1962'den beri hiçbir takımın başaramadığı şeyi yapıp arka arkaya zafer kazanabilecekler mi? GOAL, 2026 Dünya Kupası'na bir ay kala bu konuyu ve beş önemli soruyu ele alıyor.